Підлеглі Філатова відписали фаворитам 4 мільйони на святкування у парках Дніпра

КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради 1 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Дія Лайт» організацію і проведення заходів у парках у 2018 році за 4,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у парку імені Володі Дубініна, парку імені Писаржевського, сквері Святих Кирила та Мефодія, парку Зелений Гай та/або сквері «Амурський парк» проведуть:

1-2, 6-8, 13, 19-20 січня – Новорічні свята

25 січня – Тетянин День

12-18 лютого – Масляна

14 лютого – День Закоханих

28 квітня – Відкриття сезону «Літо 2018»

8-9 травня – День Пам’яті та примирення

19-20 травня – Фестиваль «Дніпровські зіроньки»

1 червня – День захисту дітей

24 червня – День молоді

23 серпня – День Незалежності України

22 вересня – Місто майстрів

28 вересня – День літньої людини

14 жовтня – День Захисника України

3 листопад – Відкриття парку імені Володі Дубініна

19 грудня – День Святого Миколая

23 грудня – Відкриття Новорічної ялинки

30 грудня – Свято «Зустрічаємо Новий Рік»

Послуги включають технічне забезпечення, організацію розважальних заходів та виступів артистів і колективів міста, декорування, призи, поліграфію, оренду меблів. Замовник не опублікував кошторис до договору, тому вартість окремих статей витрат невідома.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 4,10 млн грн.

Переможець «Дія Лайт» і єдиний конкурент ТОВ «Енерго Арсенал» зареєстровані у Дніпрі в одному будинку по вул. Набережна Заводська, 82.

Фірмою «Дія Лайт», як і ТОВ «Подія Лтд», володіє Юрій Танцюра – співзасновник БФ «Духовне відродження» із екс-нардепом Дмитром Бичковим, чиїм помічником він був.

«Дія Лайт» має спільний номер телефону +380567943045 із ТОВ «Подія Евент» Дениса Павлова, ТОВ «Вінет Телеком» Дениса Євстігнєєва, ТОВ «Дніпро Істейт» Сергія Браги.

Брага також володіє ТОВ «Подія Істейт» із Вадимом Грініним і Валентиною Танцюрою, а остання – ТОВ «Про.Спект» з Олексієм Лещенком, яким керує Олексій Кондратьєв. Раніше Лещенко і Кондратьєв були засновникам нині ліквідованої ДОГО «Руський центр Дніпропетровськ», а Кондратьєв на проміжних виборах у 2013 році йшов у міськраду Дніпра від «Союзу Лівих Сил».

Компанія «Подія Істейт» має спільний номер +3805627428089 із ТОВ продюсерське об’єднання «Дія» Андрія Букача. У 2015 році воно організувало проект «Kozak Worldwide Travel», який координувала Лілія Коскор. Свого часу вона очолювала Красногвардійську районну у м. Дніпропетровську організацію політичної партії «Союз Лівих Сил», а нині володіє ТОВ «Святковий Мікс».

Усього з березня 2014 року переможець «Дія Лайт» отримав підрядів на 13,01 млн грн.

«Енерго Арсенал» належить Євгенію Демченку, співзасновнику ГО «Дніпропетровська обласна федерація американського футболу» (припиняється) з Любов’ю Тихоліз і Надією Шумак.

Суперник фігурує у кримінальному провадженні поліції №42017040000000046 проти КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради за укладення з фіктивними підприємствами сумнівних угод про організаційні послуги. Йдеться про єдині два виграні «Енерго Арсеналом» тендери щодо Дня молоді та Дня журналіста на суму 1,48 млн грн.

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