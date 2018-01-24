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Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози

24 Січня 2018

ДП «Морський торговельний порт «Южний» 16 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Метком-Груп» вживаних локомотивів на 26,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня поставлять два маневрових тепловози ЧМЕ3 №5330 1986 року виготовлення та №4937 1985 року виготовлення у колишній Чехословаччині по 13,10 млн грн./шт.

Перед поставкою їх капітально відремонтують із модернізацією, тож термін експлуатації збільшиться на десять років і закінчиться не раніше 2027 р. Договір передбачає аванс 50% і річний гарантійний строк.

Сайт-галерея «TrainPix» повідомляє, що тепловози ЧМЕ3 із цими номерами експлуатувала залізниця Вірменії. Це підтверджують надані фірмою-переможцем технічні паспорти.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у 2017 році РУП «Белспецконтракт» (Білорусь) поставило для ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод» старіший тепловоз ЧМЕ-3 №915 1970 р. в. із капремонтом у 1989 р. за 1,91 млн грн. Згідно «TrainPhoto», потім його експлуатувала Одеська залізниця.

У 2014 р. компанія «Transped s.r.o.» (Словаччина) ввезла для ТОВ «Промліга» новіший тепловоз ЧМЕ-3 бортовий №S2103, заводський №14807 1987 р. в. за 1,05 млн грн. Тоді ж компанія «P.H.U. «Kris-Max» Krzysztof Janakowski» (Польща) ввезла для «Промліги» два тепловози ЧМЕ-3 1986 р. в. з іншими номерами по 1,42 млн грн./шт.

Ціна нинішньої угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 27,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «БК«Укртрансбуд» Анни Шульги зі статутним капіталом 1 тис грн., яким керує Олександр Неведров. У квартирі Шульги по вул. Вільгельма Піка, 3/56 із суперником зареєстрована ціла низка фірм різних власників.

Одеською «Метком-Груп» володіє та керує одесит Віктор Бежинару, він також є (спів)засновником у фірмах:

  • ТОВ «Телеком Лірн Сервіс»,
  • ТОВ «Біджі Текнолоджіз» з Андрієм Вадимовичем Герусом (не плутати з екс-членом НКРЕКП Андрієм Михайловичем Герусом),
  • ТОВ «Куренівський парк» із британською «Сендфорд Ллп» («Sandford Llp»),
  • ТОВ «Сп@ртак» із Володимиром Бєльчиком,
  • ОК «Україна-Ізраїль» із Мордехаєм Беньяміном Амзелєм і Давідом Маором,
  • ТОВ «Тіса Елєктронікс» (припиняється),
  • ТОВ «Інтегросервіс» (ліквідовано).

За даними системи «YouControl», у 2016 р. засновником «Метком-Груп» був Андрій Вікторович Руць, який також володіє ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Унітех» із Віктором Васильовичем Руцьом і ПВПБ «Зміна» з Ерікою Вікторівною Руць.

У жовтні 2016 р. «Метком-Груп» виграв єдиний тендер морпорту «Южний» щодо рейок і переводів на 5,99 млн грн.

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