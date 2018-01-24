Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
24 Січня 2018
ДП «Морський торговельний порт «Южний» 16 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Метком-Груп» вживаних локомотивів на 26,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До вересня поставлять два маневрових тепловози ЧМЕ3 №5330 1986 року виготовлення та №4937 1985 року виготовлення у колишній Чехословаччині по 13,10 млн грн./шт.
Перед поставкою їх капітально відремонтують із модернізацією, тож термін експлуатації збільшиться на десять років і закінчиться не раніше 2027 р. Договір передбачає аванс 50% і річний гарантійний строк.
Сайт-галерея «TrainPix» повідомляє, що тепловози ЧМЕ3 із цими номерами експлуатувала залізниця Вірменії. Це підтверджують надані фірмою-переможцем технічні паспорти.
За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у 2017 році РУП «Белспецконтракт» (Білорусь) поставило для ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод» старіший тепловоз ЧМЕ-3 №915 1970 р. в. із капремонтом у 1989 р. за 1,91 млн грн. Згідно «TrainPhoto», потім його експлуатувала Одеська залізниця.
У 2014 р. компанія «Transped s.r.o.» (Словаччина) ввезла для ТОВ «Промліга» новіший тепловоз ЧМЕ-3 бортовий №S2103, заводський №14807 1987 р. в. за 1,05 млн грн. Тоді ж компанія «P.H.U. «Kris-Max» Krzysztof Janakowski» (Польща) ввезла для «Промліги» два тепловози ЧМЕ-3 1986 р. в. з іншими номерами по 1,42 млн грн./шт.
Ціна нинішньої угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 27,00 млн грн.
Єдиним конкурентом було київське ТОВ «БК«Укртрансбуд» Анни Шульги зі статутним капіталом 1 тис грн., яким керує Олександр Неведров. У квартирі Шульги по вул. Вільгельма Піка, 3/56 із суперником зареєстрована ціла низка фірм різних власників.
Одеською «Метком-Груп» володіє та керує одесит Віктор Бежинару, він також є (спів)засновником у фірмах:
За даними системи «YouControl», у 2016 р. засновником «Метком-Груп» був Андрій Вікторович Руць, який також володіє ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Унітех» із Віктором Васильовичем Руцьом і ПВПБ «Зміна» з Ерікою Вікторівною Руць.
У жовтні 2016 р. «Метком-Груп» виграв єдиний тендер морпорту «Южний» щодо рейок і переводів на 5,99 млн грн.
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