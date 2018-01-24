НОВИНИ

24.01.2018

Екс-очільник «Енергоатома» після порушеної справи переписав майно на сина

Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози

Пропіарені Порошенком литовці оскаржили закупівлю шкільного харчування в Полтаві за 23 мільйони

Лікарня дозволила переможцю «допорогів» після акцепту дозавантажити списані у конкурента довідки

Екс-президенту «Енергоатому» Кіму вручили підозру і обрали заставу 1,6 мільйона

Згуровський отримає 28 мільйонів Мін’юсту на розробку і захист уже існуючого реєстру ЄДРЮО

Підлеглі Філатова відписали фаворитам 4 мільйони на святкування у парках Дніпра

Протеже Кононенка отримав долю у фірмах оточення екс-директора Миколаївського порту

Топ-10 освоювачів депутатських субвенцій в Харкові

Land Rover «доньки» і «зятя» Ківалова арештували через фіктивний поділ майна (додано)

Колія до сховища ядерних відходів від «укрбудівців» подорожчала через зміни технологій до 118 мільйонів

23.01.2018

Генпрокуратура перевела справу про податки Центру протидії корупції подалі від очей в Черкаси

«Нафтогаз» відписав 82 тисячі на розробку спецвипуску корпоративного журналу

Пасинок помічника Супруненка і БППшника безкоштовно отримав Контрактову площу на два місяці

НАБУ взялось за підміну квартир Нацгвардії з центру на околицю Києва з вигодою для Микитася на 100 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Лікарня дозволила переможцю «допорогів» після акцепту дозавантажити списані у конкурента довідки

24 Січня 2018

КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов’янська» за результатами відкритих торгів 22 січня замовила ФОП Сидіч Марині Юріївні послуги з прання і прасування білизни загальною вартістю 237 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість прання 1 кг білизни складатиме 17,43 грн. Замовлено прання 13 600 кг з терміном надання послуг – протягом 2018 року.

Згідно з довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, Сидіч надаватиме послуги у слов’янській квартирі на вулиці Кірова, в якій прописана, хоча називає приміщення нежитловим.

З довідок про виконання аналогічних договорів відомо, що раніше Сидіч отримувала аналогічні замовлення без процедури закупівлі на електронному майданчику від Військової частини 3035 Нацгвардії (м. Слов’янськ), а також кількох краматорських підприємств – Новокраматорського та Старокраматорського машинобудівних заводів і «Енергомашспецсталі».

Довідки про відповідність учасника технічним, якісним та кількісним вимогам, які мали бути подані до проведення аукціону, Сидіч завантажила уже після акцепту її пропозиції – 15 січня.

Також відмітимо, що ті довідки, зразки яких замовник не прикріпив, змістовно та структурно відтворюють документи єдиного конкурента на торгах – Валерії Гребенюк, яка завантажила пакет документів до системи «Прозорро» 28 грудня. Йдеться, зокрема, про скопійовані довідки щодо відсутності підстав, визначених ст.17, про працівників та про не надання статуту, а також наказу про вступ на посаду. Усі вони могли бути подані у довільній формі.

Марина Сидіч зареєструвалась як підприємець у листопаді 2014 року. За даними «Прозорро», у грудні 2017 року вона підписала договір з Краснолиманським професійно-технічним училищем (Донецька область) щодо послуг зі створення та друкування рекламно-інформаційної продукції. Раніше Сидіч також брала участь у закупівлях на поставку дорожніх знаків від комунальних регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» та Бахмутського комбінату комунальних підприємств.

Головним лікарем Обласної психіатричної лікарні Слов’янська є Юрій Смаль.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого
22 Січня 2018

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

24.01.2018

Одеса Морпорт «Южний» купив за 26 мільйонів два старезних маневрових тепловози

Полтава Пропіарені Порошенком литовці оскаржили закупівлю шкільного харчування в Полтаві за 23 мільйони

Донецьк Лікарня дозволила переможцю «допорогів» після акцепту дозавантажити списані у конкурента довідки

Дніпро Підлеглі Філатова відписали фаворитам 4 мільйони на святкування у парках Дніпра

Миколаїв Протеже Кононенка отримав долю у фірмах оточення екс-директора Миколаївського порту

Харків Топ-10 освоювачів депутатських субвенцій в Харкові

Київ Land Rover «доньки» і «зятя» Ківалова арештували через фіктивний поділ майна (додано)

23.01.2018

Черкаси Генпрокуратура перевела справу про податки Центру протидії корупції подалі від очей в Черкаси

Київ Пасинок помічника Супруненка і БППшника безкоштовно отримав Контрактову площу на два місяці

Київ НАБУ взялось за підміну квартир Нацгвардії з центру на околицю Києва з вигодою для Микитася на 100 мільйонів

Київщина На Київщині перестали витрачати бюджетні мільйони на привітання чиновників

Донецьк Сусіди з Бахмута розіграли мільйон на продуктах для дітей Соледара (документи)

Запоріжжя Подорожчав вдвічі друк квитанцій за «комуналку» в Запоріжжі

22.01.2018

Донецьк Фірми з однією довіреністю розіграли півмільйона на маргарині для комунальників Маріуполя

Полтава Менеджери «АТБ», що співпрацюють з «аваківцями», відбирають газові родовища у Фукса

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ