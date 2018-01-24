Лікарня дозволила переможцю «допорогів» після акцепту дозавантажити списані у конкурента довідки

КЛПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов’янська» за результатами відкритих торгів 22 січня замовила ФОП Сидіч Марині Юріївні послуги з прання і прасування білизни загальною вартістю 237 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість прання 1 кг білизни складатиме 17,43 грн. Замовлено прання 13 600 кг з терміном надання послуг – протягом 2018 року.

Згідно з довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, Сидіч надаватиме послуги у слов’янській квартирі на вулиці Кірова, в якій прописана, хоча називає приміщення нежитловим.

З довідок про виконання аналогічних договорів відомо, що раніше Сидіч отримувала аналогічні замовлення без процедури закупівлі на електронному майданчику від Військової частини 3035 Нацгвардії (м. Слов’янськ), а також кількох краматорських підприємств – Новокраматорського та Старокраматорського машинобудівних заводів і «Енергомашспецсталі».

Довідки про відповідність учасника технічним, якісним та кількісним вимогам, які мали бути подані до проведення аукціону, Сидіч завантажила уже після акцепту її пропозиції – 15 січня.

Також відмітимо, що ті довідки, зразки яких замовник не прикріпив, змістовно та структурно відтворюють документи єдиного конкурента на торгах – Валерії Гребенюк, яка завантажила пакет документів до системи «Прозорро» 28 грудня. Йдеться, зокрема, про скопійовані довідки щодо відсутності підстав, визначених ст.17, про працівників та про не надання статуту, а також наказу про вступ на посаду. Усі вони могли бути подані у довільній формі.

Марина Сидіч зареєструвалась як підприємець у листопаді 2014 року. За даними «Прозорро», у грудні 2017 року вона підписала договір з Краснолиманським професійно-технічним училищем (Донецька область) щодо послуг зі створення та друкування рекламно-інформаційної продукції. Раніше Сидіч також брала участь у закупівлях на поставку дорожніх знаків від комунальних регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» та Бахмутського комбінату комунальних підприємств.

Головним лікарем Обласної психіатричної лікарні Слов’янська є Юрій Смаль.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | АМКУ, Сервіс