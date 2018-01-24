Кім і Самоткал: механіка розкрадання на АЕС

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
24 Січня 2018
Екс-президенту «Енергоатому» Кіму вручили підозру за розкрадання мільйонів на завищенні тендерних цін на ЮУАЕС.
Солом’янський райсуд Києва обрав колишньому в.о. президента ДП НАЕК «Енергоатом», колишньому гендиректору Южно-української АЕС Віссаріону Кіму запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,76 млн грн. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.
Детектив НАБУ 17 січня вручив Віссаріону Кіму повідомлення про підозру у співорганізації заволодіння коштами під час проведення закупівель на Южно-Українській АЕС. А саме – 10,52 млн грн під час закупівлі загальноблочного щита постійного струму у 2012 році.
Суд 23 січня визнав підозру Віссаріону Кіму обґрунтованою та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,76 млн грн, що має бути внесена протягом п’яти днів. Також в межах досудового розслідування до 6 лютого на нього покладено обов’язки: здати паспорти та інші документи для виїзду закордон, прибувати на виклик детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування з колишніми та діючими працівниками ЮУАЕС, «Енергатома», ПрАТ «СКБ «Електрощит», Корпорації «Харківський електрощитовий завод – Елетекс – С», а також з іншими підозрюваними по справі.
Віссаріон Кім категорично відкидає висунуту йому підозру і вважає справу проти себе замовною.
Наразі у НАБУ у даній справі розслідується два епізоди – по вже вказаній закупівлі 2012 року, а також по закупівлі 2013 р. У цій справі, як раніше повідомлялося, у серпні 2017 року підозру у пособництві заволодіння коштами також було вручено сину Віссаріона Кіма – Артему. Загалом по цій справі вручено підозри більше 15 особам, 5 з яких наразі у розшуку. Щонайменше четверо підозрюваних вже пішли на угоди зі слідством. Детальніше про цю справу читайте нижче.
Одним із адвокатів Віссаріона та Артема Кімів є Дмитро Щербина. Він же представляє інтереси кількох кіпрських компаній, які наразі оскаржують вирок А.Кашкіну, за яким до держбюджету було конфісковано 1,5 млрд дол. т.зв. «общака Януковича».
Віссаріон Кім очолював ЮУАЕС у 2007-2012 роках, а також виконував обов’язки президента НАЕК «Енергоатом» з серпня 2012 по червень 2013 року.
Віссаріон Кім з квітня 2014 року є директором ТОВ «Інститут підтримки експлуатації АЕС». Засновниками підприємства є ТОВ «Компанія «Норми і технології» (45%), а також Геннадій Вінник, Віктор Васильченко, Ігор Симонов та Іван Білодід, який раніше представляв на тендерах компанію «Skoda JS», що вигравала виключно підряди в системі «Енергоатому». Засновником і директором Компанії «Норми і технології» є адвокат Геннадій Барабаш, який намагався очолити Одеське територіальне управління НАБУ. Барабаш раніше був директором з правового забезпечення ДП НАЕК «Енергоатом».
Нагадаємо, у 2012-2013 рр ЮУАЕС закупила електрощитове обладнання загальною вартістю 43,50 млн грн:
Учасники схеми незаконно заволоділи 27,94 млн грн шляхом завищення цін укладених договорів на цю суму, що підтверджується судовими експертизами.
Кримінальне провадження за даним фактом було розпочате миколаївською міліцією ще у 2013 році, однак до 2016 року справа не просувалася, допоки її на опрацювання не взяло НАБУ.
Під час обшуків детективи НАБУ і прокурори САП виявили «чорну» бухгалтерію з розписаним розподілом виведених коштів, де зафіксували, з-поміж інших, також представників правоохоронних органів та АМКУ.
Серед підозрюваних-«важковаговиків» по справі проходять:
Реалізація схеми стартувала у березні 2012 року, коли Южно-Українська АЕС під керівництвом Віссаріона Кіма оголосила про намір придбати низьковольтну електричну апаратуру. На тендер надійшли пропозиції від шести фірм, однак тільки дві з них були допущені до оцінки – фірми з орбіти президента DARA Group Едуарда Самоткала ПАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд». Це були найдорожчі пропозиції. Перемогу отримав «Арстрейд» із заявкою у 12,37 млн грн. Через кілька років судовий експерт встановить розмір переплати 10,52 млн грн.
Через півроку, у жовтні 2012 року, ЮУАЕС вирішила придбати також щити КТПСН. Цього разу на тендер прийшло три учасники. З них до розгляду цінових пропозицій був допущений все той же дует компаній – «Уніс-Центр» та «Арстрейд», з тією різницею, що перемога дісталась підприємству «Уніс-Центр» із ціновою пропозицією 31,13 млн грн («17,42 млн грн переплати» – згодом констатує судовий експерт).
В обох випадках йшлось про обладнання виробництва харківського ПрАТ «СКБ Електрощит». Згодом замдиректора цієї компанії дав свідчення про те, що з ініціативою співпраці від обох компаній виступив Дмитро Лисенко. У випадку «Уніс-Центру» він курував договірний процес одноосібно, а з боку «Арстрейду» – у парі з номінальним керівником фірми Кирилом Сахном.
Про тендерну змову знали всі, включно з посадовцями фірми-виробника обладнання «СКБ Електрощит».
Замдиректора на запитання: «Чи розумів він, що «Арстрейд» та «Уніс-Центр» є пов’язаними особами», – відповів: «Так розумів, адже від імені обох підприємств переговори зі мною вела одна особа – Дмитро Лисенко».
28 грудня 2017 року Антимонопольний комітет України підтвердив наявність тендерної змови і визнав винними «Уніс-Центр» та «Арстрейд» в антиконкурентних узгоджених діях на тендерах Южно-Української АЕС. По одній із розіграних закупівель антимонопольники спізнились, тому що термін накладення штрафу сплив, однак, за другий тендер комітет встиг покарати порушників і наклав на кожну з фірм штраф у розмірі 399,99 тис грн.
У рішенні АМКУ наводяться витяги з протоколів допиту підозрюваних та свідків з провадження НАБУ. Початком доведення змови стало встановлення антимонопольниками взаємозв’язків між фірмами-учасниками.
У 2012 році ТОВ «Арстрейд» було прописане на вулиці Олеся Гончара, 41 у Києві. Тут же юридично знаходилось ТОВ «Грімальді», засновниками якого були компанії «Фрілон менеджмент лімітед» (Англія) та «Келмос ентерпрайзес лімітед» (Кіпр), остання також була співзасновником «Арстрейду». У «Грімальді» працювала фіндиректором Світлана Костянецька, вона ж відома як вірна підлегла Едуарда Самоткала та відповідальна за фінанси у «ДАРА Груп» (у травні 2017 року НАБУ оголосило про розшук Костянецької, а з 23 липня того ж року вона перебуває у міжнародному розшуку. 14 вересня суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для Костянецьких та Самоткала).
Допитувані у справі розповідали про Костянецьку:
«Вона пропрацювала на Самоткала близько п’ятнадцяти років і всім на підприємстві було відомо, що вона все робила лише з його відома. Без його дозволу фактично ніяких дій не вчиняла».
У вересні 2016 року, на допиті у детективів, син головного бухгалтера Самоткала, Антон Костянецький, розповідав, що саме його мати:
«…запропонувала мені піти працювати головою правління ПрАТ «Уніс-Центр», організацією діяльності якої займався її знайомий Дмитро Лисенко. На той час, Лисенко в «Уніс-Центрі» ніким офіційно не рахувався, проте організовував його діяльність та підбирав працівників. Я зустрівся з Лисенком, який пояснив мені мої завдання як голови правління товариства, а саме зазначив, що до моїх обов’язків буде входити пошук обладнання, участь з ним у тендерах за державні кошти».
Пропозиції конкурсних торгів у цьому ланцюжку людей готувала юрист «Грімальді» Лариса К.. Згідно з даними протоколів допитів, Дмитро Лисенко вирішував на який тендер готувати документи, надавав К. список торгів, після чого вона заходила у «Вісник державних закупівель», завантажувала звідти документацію конкурсних торгів і на підставі висунутих вимог готувала необхідний пакет документів для участі.
«Мені ставили завдання зібрати довідки та витяги по ряду підприємств і я цим займалась…» – окреслила К. коло своїх повноважень на одному з допитів.
«Рядом підприємств», про які розповіла юристка, були фірми, що входили у структуру групи компаній «ДАРА Груп» – «Арстрейд», «Уніс-Центр» та «Машенергокомплект».
Не все було гладко, згадувала К.:
«Документи мною готувалися для участі в торгах, що проводились ВП «Атомкомплект», ВП «Южно-Українська АЕС», ВП «Запорізька АЕС». Найбільше торгів було виграно на ВП «Южно-Українська АЕС», а на інших відокремлених підрозділах «Енергоатома» часто були проблеми і ми не вигравали торги».
У випадках, коли потрібно було підробити документи, відповідальність розпорошували. Наприклад, для участі у спірних закупівлях учасникам схеми потрібно було підробити документи в частині довідок про виконання аналогічних договорів та про наявність працівників.
За поясненнями юристки, вона спочатку підготувала вказані довідки із зазначенням загальних фраз, мовляв, «досвід – є, працівники – теж, звісно, є». Проте Лисенко дорікнув, що «такий варіант довідки не пройде». Тож уже заповнені у правильний спосіб папірці прийшли їй на електронну скриньку від Антона Костянецького, а юрист їх лише підписала.
Вона також розповіла, що разом з нею підготовкою тендерної документації для участі в торгах займався Костянецький. «Ціни в пропозиції конкурсних торгів, що подавалися у складі тендерних пропозицій, мені надавав Костянецький. Також він надавав мені в документацію конкурсних торгів документи щодо технічної сторони, а саме технічних умов, наявності досвіду виконання аналогічних договорів і т. ін».
Ієрархія задіяних у схемі, за словами юристки, була такою:
«Фактичним найвищим керівником, так званим «президентом» групи компаній «ДАРА Груп» був Самоткал, а за фінанси компанії відповідала Світлана Костянецька, яка по суті була головним бухгалтером та вела облік і розподіл фінансів, навіть видавала якийсь період заробітну плату працівникам. З Самоткалом я спілкувалася лише одного разу, коли він дозволив піднятися мені разом з ним на ліфті. Це був головний керівник, з яким могли спілкуватися лише обрані… Дмитро Лисенко був для мене вищестоящим керівником, який у свою чергу був також підконтрольний Самоткалу. Про це мені говорив сам Лисенко».
Транзит незаконно виведених грошей та переведення їх у готівку забезпечив мешканець Миколаєва Леонід Гусєв – одноосібний власник нині припинених миколаївських ТОВ «Моноліт маркетинг» та ТОВ «Соборное-2».
Гусєв розповідав, що також був директором ТОВ «Соборное», яке по суті було ЖЕКом і займалось наданням послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Гусєв використовував підконтрольні йому підприємства для надання стороннім підприємствам послуг з конвертування, за які брав 3% від суми грошових коштів, що підлягала переведенню у готівку – 0,5% залишав собі, а 2,5% йшло на здійснення податкових платежів та оплату послуг банку.
На Гусєва вийшов Дмитро Лисенко. Разом з людиною, яка їх звела, вони зустрілись у барі «101» у Миколаєві. За словами Гусєва, Лисенко розробив схему, за якою з «Уніс-Центра» та «Арстрейду» перераховувались мільйонні суми на ТОВ «Платинум Систем» та ТОВ «Ремтех-Проект» (компанії з-під крила того ж Гусєва, перша зареєстрована на його підлеглого, друга – на цивільну дружину), які мали частково «протранзитити» кошти на харківські підприємства та на «Соборное-2», звідки Гусєв повинен був зняти більшу частину коштів уже готівкою.
У березні 2017 року Гусєв згадував:
«Конвертовані у готівку грошові кошти я передавав за вказівкою Лисенка чоловіку на ім’я Алік років 35-ти, зростом нижче середнього, чорноволосому, смаглявому, азіатської зовнішності, невеликого зросту… Грошові кошти передавалися при особистій зустрічі».
Таким чином, за словами Гусєва, ним було переведено у готівку та передано Лисенку близько 20 млн грн.
Нові подробиці очікуються незабаром.
Ірина Шарпінська, Юлія Костюк, «Наші гроші»
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