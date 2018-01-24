Екс-очільник «Енергоатома» після порушеної справи переписав майно на сина

Колишній в.о. президента «Енергоатома» Віссаріон Кім переписав свою нерухомість на сина після того, як справу про заволодіння коштами Южно-Української АЕС почали розслідувати НАБУ і САП. Про це свідчать витяги із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, у лютому 2017 року Віссаріон Кім подарував домоволодіння у Лісниках Київської області синові Антону Кіму (не плутати з його братом Артемом Кімом, який також проходить по кримінальній справі разом з батьком). Це 497-метровий будинок з надвірними будівлями і спорудами та 20 соток землі. А у травні Антон Кім по договору дарування став власником 109-метрової квартири на вулиці Кіквідзе в Києві, де й досі прописаний Віссаріон Кім.

Також, як з’ясувалося 23 січня на суді по обранню запобіжного заходу Віссаріону Кіму, нещодавно він продав Mercedes Benc G500 2015 року випуску. Але й досі на Кіма записана Audi А8 2013 року випуску, куплена у 2016 році.

У ході обшуків у Віссаріона Кіма вилучили дві розписки від позичальників. Перший документ свідчить, що екс-очільник «Енергоатома» позичив приватній особі у березні 2014 року $1,1 млн. На суді Кім сказав, що гроші не його, а для закупівлі сільськогосподарської техніки. Чиї саме – не уточнив. Другою розпискою Кім позичив ще одній фізособі $55 тис. дол – на купівлю автомобіля.

Під час негласних слідчих розшукових дій правоохоронці зафіксували спроби Кіма через зв’язки, зокрема, серед правоохоронців, чинити тиск на окремих службових осіб НАБУ, а також спроби позбутися майна з метою уникнення конфіскації.

Віссаріон Кім є співвласником трьох українських підприємств. Його внесок до статутного фонду ТОВ «Укрспецбуд» становить 957 тис. грн. Фірмі, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать три ділянки та вілла на 1,5 тис. квадратів у смт Східниця Львівської області. До статутного капіталу ТОВ «Септіма1», яке спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію майна Кім вніс 142 тис. грн. До статутного капіталу ТОВ «Корал» – 100 тис. грн., компанія зараз у стані ліквідації.

Нагадаємо, НАБУ і САП розслідують закупівлю обладнання на Южно-Українську АЕС у 2012-2013 рр за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на майже 28 млн грн. Як повідомляли «Наші гроші», Віссаріону Кіму повідомили про підозру в організації заволодіння 10,52 млн грн під час однієї з цих закупівель. У серпні 2017 року підозру у пособництві заволодіння грішми ЮУАЕС правоохоронці вручили іншому сину Кіма – Артему.

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