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Екс-очільник «Енергоатома» після порушеної справи переписав майно на сина

24 Січня 2018

Колишній в.о. президента «Енергоатома» Віссаріон Кім переписав свою нерухомість на сина після того, як справу про заволодіння коштами Южно-Української АЕС почали розслідувати НАБУ і САП. Про це свідчать витяги із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, у лютому 2017 року Віссаріон Кім подарував домоволодіння  у Лісниках Київської області синові Антону Кіму (не плутати з його братом Артемом Кімом, який також проходить по кримінальній справі разом з батьком). Це 497-метровий будинок з надвірними будівлями і спорудами та 20 соток землі. А у травні Антон Кім по договору дарування став власником 109-метрової квартири на вулиці Кіквідзе в Києві, де й досі прописаний Віссаріон Кім.

Також, як з’ясувалося 23 січня на суді по обранню запобіжного заходу Віссаріону Кіму, нещодавно він продав Mercedes Benc G500 2015 року випуску. Але й досі на Кіма записана Audi А8 2013 року випуску, куплена у 2016 році.

У ході обшуків у Віссаріона Кіма вилучили дві розписки від позичальників. Перший документ свідчить, що екс-очільник «Енергоатома» позичив приватній особі у березні 2014 року $1,1 млн. На суді Кім сказав, що гроші не його, а для закупівлі сільськогосподарської техніки. Чиї саме – не уточнив. Другою розпискою Кім позичив ще одній фізособі $55 тис. дол – на купівлю автомобіля.

Під час негласних слідчих розшукових дій правоохоронці зафіксували спроби Кіма через зв’язки, зокрема, серед правоохоронців, чинити тиск на окремих службових осіб НАБУ, а також спроби позбутися  майна з метою уникнення конфіскації.

Віссаріон Кім є співвласником трьох українських підприємств. Його внесок до статутного фонду ТОВ «Укрспецбуд» становить 957 тис. грн. Фірмі, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать три ділянки та вілла на 1,5 тис. квадратів у смт Східниця Львівської області. До статутного капіталу ТОВ «Септіма1», яке спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію майна Кім вніс 142 тис. грн. До статутного капіталу ТОВ «Корал» – 100 тис. грн., компанія зараз у стані ліквідації.

Нагадаємо, НАБУ і САП розслідують закупівлю обладнання на Южно-Українську АЕС у 2012-2013 рр за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на майже 28 млн грн. Як повідомляли «Наші гроші», Віссаріону Кіму повідомили про підозру в організації заволодіння 10,52 млн грн під час однієї з цих закупівель. У серпні 2017 року підозру у пособництві заволодіння грішми ЮУАЕС правоохоронці вручили іншому сину Кіма – Артему.

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