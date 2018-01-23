Сусіди з Бахмута розіграли мільйон на продуктах для дітей Соледара (документи)

Управління освіти Соледарської міської ради 9 та 16 січня за результатами відкритих торгів замовило ФОП Гоголевій Тетяні Володимирівні продукти харчування на загальну суму 1,11 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 5686 кг мороженої риби (хек) за ціною 70 грн/кг, 5054 кг кисломолочного сиру жирністю 9% за 81 грн/кг, а також 2063 кг фасованого вершкового масла 72,5% жирності по 149,50 грн/кг. На ринку аналогічне масло можна придбати за 108,10 грн/кг, тобто на майже 30% дешевше.

У всіх тендерах між собою конкурували два підприємці, прописані на вулиці Радянській у Бахмуті – Іван Шорохов та Тетяна Гоголева.

Учасники подавали свої тендерні пропозиції в вечірні години – з 19:00 до 23:46. Документи зібрані у rar-архівах під однією назвою «ScannedDocuments».

Розташування довідок у архівах переважно ідентичне, самі ж довідки схожі структурно, змістовно та візуально, містять однакові пунктуаційні і граматичні помилки.

Усі папірці підписані ручкою чорного кольору і не містять дати видачі та номера, зате пронумеровані посторінково.

Підприємець Шорохов у довідках часто відміняє своє прізвище у жіночому роді: «Я, фізична особа-підприємець Шорохова Іван Васильович…». Із завантажених ним довідок відомо, що він орендував частину складських приміщень у підприємця Шорохової Тетяни Володимирівни.

Підприємець Гоголева уклала договір оренди складських приміщень із ПВКП «Малахіт», одноосібною власницею якого числиться її мати Валентина Безмаленко. Також зауважимо, що мобільний номер Тетяна Гоголевої, який вона прописала як контактний, підкріплений до фб-сторінки Валентини Безмаленко.

За даними ВДЗ та «Прозорро», для Тетяни Гоголевої це перший досвід участі та перемоги у відкритих торгах на держзакупівлях.

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