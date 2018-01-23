Пасинок помічника Супруненка і БППшника безкоштовно отримав Контрактову площу на два місяці

Київська міська державна адміністрація без конкурсу та в найкоротші терміни визнала організатором новорічних свят на популярній столичній Контрактовій площі ФОП Микиту Бабенка. Він отримав площу під свої атракціони без сплати орендної плати.

Про це йдеться в розслідуванні Уляни Лотоцької для проекту «Викривач».

20-річний підприємець Микита Бабенко став організатором «Різдвяного ярмарку на Контрактовій площі» менш ніж за два після реєстрації підприємцем. Конкурсу на вибір організатора не проводили. За словами Бабенка, він подав відповідну заяву на ім’я голови КМДА Віталія Кличка, яка була погоджена.

Бабенко сказав, що люди з його команди мали вже досвід проведення схожих святкових заходів. На Контрактовій площі ними було встановлено ковзанку та оглядове колесо. Вони також отримали право брати орендну плату з будиночків, що розташовані на території ярмарку. За розрахунками, тільки ці будиночки заплатили організаторам близько 400 тис грн. оренди, а також було отримано кошти від користувачів атракціону. Натомість, організатор свята місту оренду не платив, його витрати пішли на прибирання території та електроенергію.

Бабенко отримав погодження на організацію святкувань на Контрактовій площі на період з 19 грудна по 18 лютого.

ГО «Соціальний капітал» також писало КМДА листа з дозволом отримати право організації свого заходу на Контрактовій, де до цього проводили святкування три роки поспіль. Лист Кличку було відправлено влітку, але відповідь була отримана 13 жовтня. Їм порадили угодити свої дії з Бабенком, якого КМДА визнала організатором тільки 29 листопада, тобто – через півтора місяці після листа.

Вітчим Бабенка Роман Тихий є помічником депутата Київради Юрія Сулими (БПП), а мати Вікторія Тиха донедавна працювала в комунальному підприємстві Київради «Київреклама». До того – місцем її роботи була компанія «Всесвіт РВН». Саме це підприємство облаштовувало ковзанку на Майдані взимку 2013 року.

Бабенко заперечує будь-яке сприяння зі сторони Романа Тихого.

Від «Наших грошей»

Нині Тихий Роман Іванович є діючим помічником нардепа Олександра Супруненка («Воля народу»). ЗМІ називають людиною Олександра Супруненка депутата Київради Юрія Сулиму, помічником якого також є Тихий.

Брат нардепа – В’ячеслав Супруненко, раніше був депутатом Київради, він колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

ТОВ «Всесвіт РВН» було зареєстроване в 2006 році, очолювала фірму мати Микити Бабенка – Вікторія, яка була зареєстрована ще під прізвищем Бабенко. Єдиним власником тоді був Роман Іванович Тихий – вітчим Бабенка. Пізніше він вийшов з фірми і переписав її на Тиху. З 2014 року фірма змінила кілька разів власників та директорів, зараз фірма переписана на 23-річного мешканця Маріуполя Андрія Моспана, який два роки тому шукав в Києві роботи продавця-консультанта. Згадана Вікторія Тиха минулого року розмістила оголошення про пошук роботи помічником-консультантом, вона також вказала про заміжжя та про досвід роботи в компаніях з монтажу ковзанок.

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