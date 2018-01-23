«Нафтогаз» відписав 82 тисячі на розробку спецвипуску корпоративного журналу

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ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 7 грудня уклав угоду з ПП «Корпоративні медіа. Вейсберг і партнери» про послуги з підготовки спецвипуску корпоративного журналу на 82 тис грн., або $3 тис за курсом НБУ. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2017 року мали розробити концепцію, дизайн і верстку, створити текстову, інфографічну та ілюстративну частини, підготувати спеціальний випуск до друку, передати оригінал-макет та електронну версію українською мовою у форматі .pdf на CD-диску.
Вартість друку в вартість підряду не входила.
Відповідно до технічного завдання, робота з текстовим контентом включала:
Договір передбачав аванс 50% протягом семи банківських днів після підписання.
Нагадаємо, днями у мережі «Фейсбук» з’явилися сканкопії випуску корпоративного журналу «Наш Нафтогаз» №1 за грудень 2017 року із заголовками на зразок «Правління компанії – шестеро сміливих» і «Укргазвидобування: рекорд п’ятирічки».
Столична фірма «Корпоративні медіа. Вейсберг і партнери» належить Михайлу Вейсбергу та Вадиму Балицькому.
Раніше Вейсберг був відомий як видавець газети «Галицькі контракти» і президент Української асоціації видавців періодичної преси, а зараз працює бізнес-тренером.
Балицький створював графічну модель українських газет «День», «Всеукраинские ведомости», «Галицькі контракти», «Газета по-киевски» та інших.
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