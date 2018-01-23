НОВИНИ

23.01.2018

Генпрокуратура перевела справу про податки Центру протидії корупції подалі від очей в Черкаси

«Нафтогаз» відписав 82 тисячі на розробку спецвипуску корпоративного журналу

Пасинок помічника Супруненка і БППшника безкоштовно отримав Контрактову площу на два місяці

НАБУ взялось за підміну квартир Нацгвардії з центру на околицю Києва з вигодою для Микитася на 100 мільйонів

На Київщині перестали витрачати бюджетні мільйони на привітання чиновників

«Укртранснафта» купила російський снігоболотохід за 2,8 мільйона (відео)

Сусіди з Бахмута розіграли мільйон на продуктах для дітей Соледара (документи)

«Укрзалізниця» перерахувала більше мільярда за метал Ахметова на «прокладки»

Подорожчав вдвічі друк квитанцій за «комуналку» в Запоріжжі

22.01.2018

Підставний фунт банку Курченка, який вивів 1,4 мільярди, отримав 5 років умовно по угоді з замгенпрокурора

Підприємство з «Укроборонпрому» придбало Volkswagen Passat за мільйон

Фірми з однією довіреністю розіграли півмільйона на маргарині для комунальників Маріуполя

Менеджери «АТБ», що співпрацюють з «аваківцями», відбирають газові родовища у Фукса

«Укренерго» без тендеру купило у Григоришина трансфоматори на третину мільярда, бо в Євросоюзі не можуть зробити швидко

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

На Київщині перестали витрачати бюджетні мільйони на привітання чиновників

23 Січня 2018

Після отримання припису Київського облуправління юстиції, згідно з яким зменшено кількість осіб, котрих можна відзначати подяками та грамотами Київської облдержадміністрації, в області значно менше стали витрачати бюджетних коштів на привітання. Про це повідомляє «Громада Київщини».

Бюджет Київської області передбачав щорічні витрати близько 1 млн грн. на придбання грамот, квітів, годинників та сувенірів від ОДА, що могло стимулювати лояльність чиновників та депутатів.

Після роз’яснення управління юстиції у 2017 році замість мільйона на привітання витратили менше 50 тис грн. Київська ОДА роздавала лише почесні грамоти, відмовившись від цінних подарунків та сувенірної продукції.

«Існує практика залучення позабюджетних коштів. Коли я їду відзначати селищного чи сільського голову, ми звертаємося до місцевих підприємців або фермерів, і якщо вони мають бажання, то роблять сільським головам подарунки. Я вручаю грамоту, а підприємець подарунок. І я звертаю увагу, що то подарунок не від КОДА, а саме від підприємця того селища», – розповів виданню голова ОДА Олександр Горган.

Бланки почесних грамот чиновники Київщини замовляли у ТОВ «Київський виробничий комбінат «Горизонт-1», співзасновником та керівником якого є помічник колишнього нардепа від «Батьківщини» Романа Забзалюка та нардепа Руслана Лук’янчука Юрій Костюченко.

«Бланки почесних грамот замовляли кілька раз, щоб не оголошувати тендер, бо потрібно було терміново перед Днем Незалежності. Обрали саме цього виробника, тому що раніше в них постійно замовляли різну друковану продукцію, в них є усі наші кліше і вони вже знають наші вимоги», – розповів начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ОДА Ігор Волошин.

Почесними грамотами ОДА відзначали працівників апарату Київської ОДА, міських та селищних голів, депутатів, працівників управлінь міських рад.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого
22 Січня 2018

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.01.2018

Черкаси Генпрокуратура перевела справу про податки Центру протидії корупції подалі від очей в Черкаси

Київ Пасинок помічника Супруненка і БППшника безкоштовно отримав Контрактову площу на два місяці

Київ НАБУ взялось за підміну квартир Нацгвардії з центру на околицю Києва з вигодою для Микитася на 100 мільйонів

Київщина На Київщині перестали витрачати бюджетні мільйони на привітання чиновників

Донецьк Сусіди з Бахмута розіграли мільйон на продуктах для дітей Соледара (документи)

Запоріжжя Подорожчав вдвічі друк квитанцій за «комуналку» в Запоріжжі

22.01.2018

Донецьк Фірми з однією довіреністю розіграли півмільйона на маргарині для комунальників Маріуполя

Полтава Менеджери «АТБ», що співпрацюють з «аваківцями», відбирають газові родовища у Фукса

Дніпро Будівництво академії спортивних єдиноборств у Дніпрі за 62 мільйони розіграли фірми, які представляла одна особа

Київ Столична податківка оформила дві квартири та 5 автівок як спадок від батька-пенсіонера

Харків Люди директора «Дошкільного харчування» Кернеса монополізували постачання молока в дитсадки

21.01.2018

Дніпро Комунальники Філатова віддали оточенню екс-чиновників три чверті зі 178 мільйонів на дороги Дніпра

Київщина Аеропорт «Бориспіль» за 20 мільйонів замовив новачкові газ дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Донецьк Фігурант справ про тендерні «дерибани» розіграв донецьких освітян на 4 мільйони

20.01.2018

Рівне Шведи виграли у свого дилера мільйон євро на промислове телебачення для блоку РАЕС

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ