На Київщині перестали витрачати бюджетні мільйони на привітання чиновників

Після отримання припису Київського облуправління юстиції, згідно з яким зменшено кількість осіб, котрих можна відзначати подяками та грамотами Київської облдержадміністрації, в області значно менше стали витрачати бюджетних коштів на привітання. Про це повідомляє «Громада Київщини».

Бюджет Київської області передбачав щорічні витрати близько 1 млн грн. на придбання грамот, квітів, годинників та сувенірів від ОДА, що могло стимулювати лояльність чиновників та депутатів.

Після роз’яснення управління юстиції у 2017 році замість мільйона на привітання витратили менше 50 тис грн. Київська ОДА роздавала лише почесні грамоти, відмовившись від цінних подарунків та сувенірної продукції.

«Існує практика залучення позабюджетних коштів. Коли я їду відзначати селищного чи сільського голову, ми звертаємося до місцевих підприємців або фермерів, і якщо вони мають бажання, то роблять сільським головам подарунки. Я вручаю грамоту, а підприємець подарунок. І я звертаю увагу, що то подарунок не від КОДА, а саме від підприємця того селища», – розповів виданню голова ОДА Олександр Горган.

Бланки почесних грамот чиновники Київщини замовляли у ТОВ «Київський виробничий комбінат «Горизонт-1», співзасновником та керівником якого є помічник колишнього нардепа від «Батьківщини» Романа Забзалюка та нардепа Руслана Лук’янчука Юрій Костюченко.

«Бланки почесних грамот замовляли кілька раз, щоб не оголошувати тендер, бо потрібно було терміново перед Днем Незалежності. Обрали саме цього виробника, тому що раніше в них постійно замовляли різну друковану продукцію, в них є усі наші кліше і вони вже знають наші вимоги», – розповів начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ОДА Ігор Волошин.

Почесними грамотами ОДА відзначали працівників апарату Київської ОДА, міських та селищних голів, депутатів, працівників управлінь міських рад.

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