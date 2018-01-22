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Столична податківка оформила дві квартири та 5 автівок як спадок від батька-пенсіонера

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Начальниця відділу Головного управління ДФС міста Києва Олена Кошелєва в 2017 році отримала у спадок від батька дві квартири в столиці, великий будинок поблизу міста та п’ять автомобілів.

Про це написав Антон Столяров в проекті «Декларації».

5 липня 2017 року Олена Кошелєва подала декларацію про суттєві зміни у майновому стані, у якій повідомила про спадок – 140-метрову квартиру житловому комплексі бізнес-класу по вулиці Голосіївській, 13. Це будинок в ЖК «Голосієво», ціни тут стартують від 30 тис грн. за квадратний метр. Тобто, квартира Кошелєвої може коштувати близько 4,2 млн грн.

Житловий комплекс «Голосієво»

Також із нерухомості чиновниця успадкувала 226-метровий будинок у садівницькому товаристві «Сонячне» поблизу Києва та ще одну квартиру площею 55 кв. м.

Будинок Кошелєвої

Окрім цього, батько залишив Кошелєвій і чималий автопарк – два Mercedes-Benz GL 320 CDI 2008 р. в., Toyota Camry 2007 р. в., Honda Accord 2008 і Volksvagen Sharan 2000 р. в. Сукупна вартість усіх цих автівок складає понад 70 тисяч доларів.

Згідно інформації із аналітичної системи YouControl, впродовж останніх 20 років батько чиновниці Валерій Ледовський значився серед засновників лише однієї фірми – ТОВ «Марія», яка займається роздрібною торгівлею продуктами харчування. Проте за всю історію її прибутки жодного разу не перевищували 10 тисяч грн. на рік.

Чоловік Олени Кошелєвої Олександр також працює начальником відділу моніторингу ризикових операцій управління податкового аудиту ДФС міста Києва. У своїх деклараціях за 2016 рік подружжя вказало дві квартири площею 107 та 30 кв. м і 36 соток землі у селищах Віта Поштова та Літочки поблизу столиці.

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