НОВИНИ

22.01.2018

Підставний фунт банку Курченка, який вивів 1,4 мільярди, отримав 5 років умовно по угоді з замгенпрокурора

Підприємство з «Укроборонпрому» придбало Volkswagen Passat за мільйон

Фірми з однією довіреністю розіграли півмільйона на маргарині для комунальників Маріуполя

Менеджери «АТБ», що співпрацюють з «аваківцями», відбирають газові родовища у Фукса

«Укренерго» без тендеру купило у Григоришина трансфоматори на третину мільярда, бо в Євросоюзі не можуть зробити швидко

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого

Будівництво академії спортивних єдиноборств у Дніпрі за 62 мільйони розіграли фірми, які представляла одна особа

Столична податківка оформила дві квартири та 5 автівок як спадок від батька-пенсіонера

Люди директора «Дошкільного харчування» Кернеса монополізували постачання молока в дитсадки

АМКУ не дозволив другу і зятю Путіна злитись с французами і німцями в спільну фірму

21.01.2018

Торік улюбленець облгазів продав їм своїх мембранних лічильників на 64 мільйони

11,59 мільярда минулого тижня

Комунальники Філатова віддали оточенню екс-чиновників три чверті зі 178 мільйонів на дороги Дніпра

Аеропорт «Бориспіль» за 20 мільйонів замовив новачкові газ дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Фігурант справ про тендерні «дерибани» розіграв донецьких освітян на 4 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Підставний фунт банку Курченка, який вивів 1,4 мільярди, отримав 5 років умовно по угоді з замгенпрокурора

22 Січня 2018

Колишній заступник директора Департаменту інвестиційної діяльності АТ «Брокбізнесбанк» Юрій Виноград засуджений до 5 років позбавлення волі умовно. Про це свідчить вирок Подільського райсуду Києва від 9 січня цього року.

Суд затвердив угоду Винограда із заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком про визнання винуватості.

Виноград визнав себе винним в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, а саме в окремому структурному підрозділі Сергія Курченка, заволодінні чужим майном та приховуванні важливих документів. Виноград взяв безпосередню участь у незаконному виведенні 1,44 млрд грн з «Брокбізнесбанку» у січні 2014 року шляхом видачі кредитів фіктивним фірмам, підконтрольним Курченку.

У січні 2014 року Виноград за грошову винагороду $1-2 тис був задіяний співробітниками юридичного департаменту «СЄПЕК» до участі у злочинній організації. Пропрацював він місяць – з 20.01.2014 по 27.02.2014.

У Винограда були відсутні необхідні знання, навички та досвід для роботи у банківській сфері, він не мав економічної освіти та фактично мав трудовий стаж трохи більше 6 років на посадах комірника, менеджера та торгівельного представника. Про це було добре відомо учасникам злочинної організації.

20 січня 2014 року наказом виконувача обов’язків голови правління «Брокбізнесбанку» до штатного розпису було введено посаду заступника директора Департаменту інвестиційної діяльності банку, на яку з того ж дня було призначено Винограда.

23 січня 2014 року Винограду було незаконно передано повноваження приймати одноосібні рішення про можливість придбання та/або відчуження рухомого та нерухомого майна, здійснення активних та пасивних операцій банку, зокрема рішення про надання кредитів суб’єктам господарювання. Хоча насправді повноваження приймати такі рішення належать колегіальним органам та профільним структурним підрозділам банку. Забезпечили таку передачу повноважень Винограду вищі посадові особи «Брокбізнесбанку» шляхом підроблення офіційних документів.

Надалі 30 січня 2014 року Виноград незаконно уклав кредитні договори з фіктивними фірмами. У той же день, а також 7 лютого було здійснено проводки по перерахуванню коштів загалом на суму 14,29 млрд грн.

На даний час «Брокбізнесбанку» не повернуто кредити, надані підконтрольним злочинній організації товариствам з ознаками фіктивності – ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Укркомерцпостач», підприємству «Юрай» у формі ТОВ, на загальну суму 1,44 млрд грн, та використано вказані кошти на потреби злочинної організації. Втрата активів банку на вказану суму підтверджується судово-економічною експертизою, проведеною Київським НДІСЕ Міністерства юстиції України.

Крім того, Виноград у період перебування на посаді протиправно одержав від працівників «Брокбізнесбанку» особливо важливі офіційні документи банку та за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, умисно переніс їх з приміщення банку по просп. Перемоги, 41 у Києві до невстановленого досудовим розслідуванням місця, тим самим умисно їх приховав. На даний час ці документи так і не повернуті.

Серед прихованих документів – оригінали протоколів засідань банку, оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів, зокрема з Державною іпотечною установою та Укргазбанком, оригінали господарських договорів, оригінали договорів прямого репо з державними облігаціями України від 12.02.2014 (детальніше про цю оборудку читайте тут) та інші.

Відповідно до укладеної зі Столярчуком угоди, Виноград відшкодував державі 5 тис грн і отримав 5 років умовно. Це покарання є м’якшим від найнижчої межі по інкримінованих Винограду злочинах. Також йому не призначено додаткові покарання (заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна).

У вироку вказано, що Виноград надав показання, які викривають членів злочинної організації та мають доказове значення для встановлення обставин по виведенню 1,44 млрд грн з «Брокбізнесбанку» та інших злочинів, вчинених вказаною організацією.

Нагадаємо, у серпні 2013 року Курченко придбав 80,03% акцій у статутному капіталі АТ «Брокбізнесбанк» загальною номінальною вартістю 2,02 млрд грн. Юридично придбання права власності на вказані акції банку оформлено шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними йому наступними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», ТОВ «Айнам», ТОВ «Алконост», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-торг», ТОВ «Муйне», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Хіган» (докладніше у статті «Фейкові власники «Брокбізнесбанку»).

28.02.2014 постановою правління Нацбанку «Брокбізнесбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних. У червні 2014 року розпочало ліквідацію цього банку.

Більше про вироки по злочинах, вчинених підрозділом Курченка читайте тут.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого
22 Січня 2018

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.01.2018

Донецьк Фірми з однією довіреністю розіграли півмільйона на маргарині для комунальників Маріуполя

Полтава Менеджери «АТБ», що співпрацюють з «аваківцями», відбирають газові родовища у Фукса

Дніпро Будівництво академії спортивних єдиноборств у Дніпрі за 62 мільйони розіграли фірми, які представляла одна особа

Київ Столична податківка оформила дві квартири та 5 автівок як спадок від батька-пенсіонера

Харків Люди директора «Дошкільного харчування» Кернеса монополізували постачання молока в дитсадки

21.01.2018

Дніпро Комунальники Філатова віддали оточенню екс-чиновників три чверті зі 178 мільйонів на дороги Дніпра

Київщина Аеропорт «Бориспіль» за 20 мільйонів замовив новачкові газ дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Донецьк Фігурант справ про тендерні «дерибани» розіграв донецьких освітян на 4 мільйони

20.01.2018

Рівне Шведи виграли у свого дилера мільйон євро на промислове телебачення для блоку РАЕС

Полтава Апеляція втричі зменшила розмір арештованих коштів улюбленця полтавських чиновників

Суми «Сумихімпром» за чверть мільярда замовив оточенню Фірташа газ дешевше від «Нафтогазу»

19.01.2018

Одеса Міст на трасі Одеса-Рені від оточення Продивуса здорожчав у півтора рази – до 100 мільйонів

Київ Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

Донецьк Три пов’язані ФОПи розпиляли 3 мільйони на харчуванні дітей у Мирнограді (документи)

Львів Суд взяв під варту чотирьох посіпак Дубневичів, підозрюваних у розкраданні газу на 1,4 мільярди

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ