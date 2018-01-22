Менеджери «АТБ», що співпрацюють з «аваківцями», відбирають газові родовища у Фукса

Суд залишив без руху апеляційну скаргу Державної служби геології та надр про необхідність розглянути заяви ТОВ «Ангро Інвест» на отримання без конкурсу спецдозволів на вісім родовищ газу в Полтавській області.

Про це свідчить ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 28 грудня.

Суд прийняв таке рішення через несплату Держгеонадрами судового збору у розмірі 1760 грн.

В ухвалі сказано, що Держгеонадра мала протягом п’яти днів усунути недоліки, у випадку невиконання цих вимог скарга буде повернута апелянту.

Станом на 21 січня, тобто майже через місяць після рішення першої інстанції, судовий реєстр не містить інформації про прийняття до розгляду апеляції Держгеонадр в цій справі.

Скарга служби була подана на рішення Окружного адміністративного суду від 4 грудня, яким було частково задоволено позов «Ангро Інвест» про розгляд її заявок на отримання без проведення аукціонів спецдозволів на 20-річну промислову розвідку та видобуток газу на восьми родовищах в Полтавській області. Мова йде про Білоцерківську, Демидівську, Красногорівську, Судіївську, Федорівську, Федунківську, Черкасівську і Південно-Миргородську площі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що «Ангро Інвест» претендує загалом на 11 площ – додатково до перерахованих ще Андріївська, Дубрівська і Жарківська площі.

Всі згадані 11 родовищ, на які претендує «Ангро Інвест», раніше були передані в експлуатацію ТОВ «Голден Деррік», яке в часи президентства Віктора Януковича було наближене до тодішнього міністра Едуара Ставицького. Загалом фірма отримала 30 спецдозволів на роботу в Полтавській області, які були анульовані після зміни влади. Але в 2017 році фірма через суд відновила дію 19 ліцензій. Це співпало зі зміною назви фірми на «Іст Юроуп Петролеум» та її власника, яким став бізнесмен Павло Фукс. Раніше програма «Схеми» помітила його в компанії нардепа БПП Олександра Грановського, а потім відслідкувала візити Фукса до Адміністрації президента та МВС.

З квітня 2017 року бенефіціаром «Ангро Інвесту» став мешканець Дніпра Геннадій Ткачов. Він був співзасновником ТОВ «Торговий дім Крим» разом з «АТБ-Торгстрой». Бенефіціарами останньої є власники мережі «АТБ» Геннадій Буткевич, Євгеній Єрмаков та Віктор Карачун. Ткачов також був директором в ТОВ «ІБК «Східінвестстрой» (діяльність припинена), власниками якої були «АТБ-Торгстрой» та «АТБ-Інвест». Також Ткачов був директором ТОВ «Істрейт», власниками якого є Буткевич, Єрмаков та Карачун.

Минулого квітня директором «Ангро Інвесту» став Віталій Алдошин. Він також керує ТОВ «Укргаздоб», яке в 2016 році купило спецдозвіл на нафтогазову Південно-Кісівську площу В Харківській області. 8% в статутному фонді «Укргаздоб» належить харків’янину Віталію Якименко, а 92% через кіпрську «Саут-Кисівська інвестмент компані лтд» вже згаданому власнику мережі «АТБ» Буткевичу. Якименко також є молодшим бізнес-партнером Буткевича в згаданій «Ангро Інвест» та ТОВ «Центральна нафто газотранспортна компанія» та ТОВ «Нафтагазенергопром». Остання є власником спецдозволу на видобуток газу на іншому родовищі Харківщини – Мурафінській площі.

Якименко та Буткевич є власниками ТОВ «Восток-Енергоресурс», де директором до цього часу вказаний Роман Дружбін. Це колишній бізнес-патрнер Олександра Павлюченко, якого ЗМІ називають кримінальним авторитетом на призвісько «Браслет». Павлюченко – помічник нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера по газовому бізнесу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Дружбін був директором та засновником «Ангро Інвест» та співзасновнником низки фірм, які через суди без аукціонів отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин в Україні. Разом з ним засновником в цих фірмах є згаданий Якименко.

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