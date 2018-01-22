Люди директора «Дошкільного харчування» Кернеса монополізували постачання молока в дитсадки

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Райвідділи освіти Харкова у січні за результатами тендерів уклали угоди на закупівлю молока та молочних продуктів для дошкільних закладів на суму майже 30 млн. грн. За виключенням одного району, інші вісім угод були укладені з людьми з оточення керівника комунальної організації Харківської міськради  «Дошкільне харчування» Юрія Насонова.

Про це пише «Харківський антикорупційний центр».

Молоко буде постачатися по 19,5 грн. за  літр молока виробництва Богодухівського молзаводу. Ця ціна вища за роздрібні середні ціни по регіону у грудні 2017 року.

Вісім райуправлінь освіти Харкова (випав лише Слобідський район) написали ідентичні тендерні вимоги. Так, учасник торгів повинен був мати спеціалізований автотранспорт –  рефрижератори. При цьому замовник чітко вказав, що у претендента має бути не менше чотирьох таких спецавто.

Крім того, організатори вимагали аналогічні договори, укладені не менше ніж з трьома замовниками, що підтверджують досвід постачання учасником готових швидкопсувних продуктів харчування до закладів дошкільної освіти. При цьому, ці угоди повинні бути не коротші за 10 місяців.

В результаті на тендерах перемогли нібито різні ФОПи, але представляли вони всі одну фірму та документи завантажували одні й ті самі.

Переможцями торгів стали ФОПи Євген Насонов, Владислав Юхно, Геннадій Свиридов, Валерія Маляр, Сергій Рябченко, Ірина Швидка та Роман Шокуров.

Всі ці підприємці використовували документи на автомобілі-рефрижератори, які записані на Тамару Теслюк. Остання відома, як бухгалтер ПП «Гермес». Ця фірма належить Юрію Насонову – керівнику КО «Дошкільне харчування» Харківської міськради.

Всі підприємці з цієї когорти для роботи використовують склад на вул. Верстатобудівельна,2, де приміщення належить «Гермес» Насонова.

Один з переможців, ФОП Свиридов, працює експедитором у інших ФОПів-учасників торгів, а Владислав Юхно – вантажником.

В шести торгах єдиним конкурентом був ФОП Панасенко, який навіть не намагався завантажити необхідні для участі в торгах документи. Цей підприємець взагалі не виграє торги, він ін приходить лише, щоб аукціон відбувся.

У трьох інших торгах були ще учасники, але їх пропозиції відхилили.

Підприємці з оточення Насонова не подавали документи на торги управління освіти Слобідського району, яке стало виключенням серед райуправлінь Харкова.

Варто відзначити, що подібна ситуація не лише з молоком, але й з закупівлею риби, масла, сирних продуктів, м’яса до дитсадків Харкова.

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