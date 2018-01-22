Ким є зараз посіпаки Януковича-молодшого

З числа офіційних помічників нардепа Віктора Вікторовича Януковича найкраще перевлаштувався Вілен Шатворян – він реінкарнувався у якості «смотрящего» на «Укрзалізниці», але тепер його пов’язують з міністром МВС Арсеном Аваковим.

Багато тут і чернігівців, яких за часів Януковича у парламенті представляв Владислав Атрошенко – власник «Київхлібу», який подарував Януковичу-старшому той самий батон з золота вагою 2 кг.

Всі прізвища у списку – це помічники Януковича-молодшого з 6 скликання (2007-2012). У наступному скликанні у нього залишилось лише два помічники – автогонщики Сячін і Пахомов.

Після втечі Януковича до Росії сліди багатьох з того списку загубились.

Віктор Янукович-молодший у 2015 році втонув в російському Байкалі. Захоронений в окупованому Росією Криму.

ПІБ Статус за часів Януковича Статус зараз Литвин Михайло Борисович Голова Чернігівської райради, також був помічником Михайла Чечетова Хто зна (далі ХЗ). Пахомов Олександр Анатолійович Співзасновник Донецького автомобільного спортклубу «Циклон», президентом якого був Януковича-старший. ХЗ. Фірма Пахомова «Фламаріон» разом з «Танталітом» та іншими проходить по справі №42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації. Справа у квітні 2017 року була на стадії отримання документів про банківські проводки. Сячін Сергій Володимирович Ще один співзасновник «Циклону», діяльність якого було припинено у 2011 році. ХЗ. Андрюшко Дмитро Володимирович Був такий автогонщик, ганяв разом з Русланом Циплаковим – другом Януковича, власник автокоманди «Ферарі», у якій Янукович-молодший був почесним президентом. ХЗ. Бакуменко Петро Іванович Голова Варвинської РДА (Чернігівська обл) від Партії регіонів. Голова Варвинської райради Бешун Віктор Петрович Депутат Чернігівської районної ради від Партії регіонів. ХЗ. Герасименко Геннадій Григорійович Керував фірмою «Медінвесттрейд», через яку у держави відібрали комплекс «Межигір’я» під маєток Януковича-старшого. ХЗ. В листопаді 2015 року СБУ затримала його і передала Генпрокуратурі для допитів. Гранкін Юрій Миколайович ХЗ ХЗ Кошик Олександр Леонідович ХЗ ХЗ Кузнєцов Владислав Юрійович ХЗ ХЗ Медведєв Олександр Олексович Співзасновник донецького «Ал’янс сервіс сек’юріті», що мало один номер з «МАКО» Олександра Януковича. Станом на жовтень 2017 року фірма судиться з Маріупольською податковою Первак Володимир Іванович Співзасновник «Ал’янс сервіс сек’юріті» Дружина Ельнара Первак працює у відділі централізованого оформлення документів №1 ГУ ДМСУ в Донецькій обл., Маріуполь. Ржавський Денис Павлович «Є такий Денис Ржавський, помічник і друг Януковича молодшого. Він має мережу своїх кінотеатрів і свої контори. Богдан Батрух дублює американські фільми й дуже якісно дублює. А ці беруть уже прокатані фільми в Росії, озвучені російською мовою, і продають тут. Вони за допомогою Олени Бондаренко скасували правила про квоту, не треба тепер квота. І купують за безцінь прокатані в Росії фільми, привозять сюди й продають утричі дорожче. І на цьому мають дуже непогані гроші. Це звичайна спекуляція», – розповідав у 2012 році український режисер і сценарист Олександр Муратов. «Ви почитайте інтерв’ю Голови державного агентства кінематографії. Вона постійно говорить про те, що син президента патронує кіно, опікується кіно. Його радник Ржавський уже там очолює Асоціацію. Іде монополізація ринку. Іде захоплення. Неприкрите.», – зауважує Ганна Чміль. В 2014 році балотувався до ВР від «Оппоблоку». У 2017 році його фірми «Ді Ар Енерджи Груп» і «Ді Ар груп» розпиляли мільйон на поставку хімікатів для аеропорту у Львові. Має ще фірми «Ігель лаб» та «Українські сувеніри». Рубашка Сергій Васильович Керівник Ічнянської РДА (Чернігівська обл.) з 06.2010 по 03.2014, очільники Ічнянської районної організації Партії регіонів. Після Майдану півроку працював у фірмі, що вирощувала кукурудзу під Ічнею. У 2017 році розмістив резюме про пошук роботи в Києві з зарплатою 15 тис грн. Сосницький Сергій Васильович ХЗ ХЗ Толочний Веніамін Вікторович ХЗ ХЗ Шатворян Вілен Григорович Був неофіційним куратором фірми «Евроінвестрой», яка тоді отримала держпідрядів на 704,58 млн грн. на «Укрзалізниці», а також була на субпідряді в «Охматдиті». При цьому останній підряд датовано 24 березня 2014 року – через місяць після втечі Януковича. Голова Союзу вірмен України. У 2017 році знов повернувся до ролі смотрящего по «Укрзалізниці», джерела називають його представником міністра МВС Арсена Авакова.

Блог від: Юрій Ніколов

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