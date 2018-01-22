Фірми з однією довіреністю розіграли півмільйона на маргарині для комунальників Маріуполя

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11,59 мільярда минулого тижня

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22 Січня 2018

КП «Питание» Маріупольської міськради 18 січня за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Укрпродукт» харчових жирів на 487 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 4800 кг маргарину жирністю 40% за ціною 42 грн/кг, 2000 кг маргарину жирністю не нижче 72% по 60 грн/кг, а також 2400 кг спреду 72% жирності за 69 грн/кг. Різниця між затвердженою сторонами та середньоринковою ціною на маргарин становить кілька гривень, наприклад, маргарин «Щедро» жирністю 72% можна придбати за 55,60 грн/кг.

Участь у закупівлі взяли дві фірми – ТОВ «Укрпродукт» та ТОВ ВФ «Корнер-Пак». На розгляд замовнику компанії подали гарантію одного банку – ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (вул. Мельникова, 83-Д у Києві).

Маріупольське ТОВ «Укрпродукт» зі статутним фондом 9 тис. грн. сьогодні зареєстроване у рівних долях на Аллу Логачову та Марину Афанасенко. Остання – сестра Олени Печерських, одноосібної власниці ТОВ «Продинфо», яке спеціалізується на оптовій торгівлі та є частим постачальником продуктів для бюджетників області. «Наші гроші» фіксували тендери, на які ця фірма приходила з пов’язаними особами.

Раніше власниками «Укрпродукту» були донеччани Леонід Юдіцький та Юрій Карталов. Вони сьогодні співволодіють ТОВ «Седон», керівником якого виступає згадувана Алла Логачова.

Одноосібною власницею ТОВ ВФ «Корнер-Пак» є Людмила Пальчик, сьогодні прописана у Києві. Раніше підприємство було зареєстроване також на її дітей Вікторію Соловйову та Євгенія Пальчика, а саме підприємство до кінця 2017 року юридично знаходилось у Покровську Донецької області. Сьогодні ж прописане у столичній квартирі, де зареєстрована і сама Людмила Пальчик. Статутний фонд фірми становить 24 тис. грн.

За даними «Прозорро», протягом липня 2016 – середини січня 2018 року ТОВ «Укрпродукт» та ТОВ ВФ «Корнер-ПАК» конкурували у 123 тендерах зі 142, учасником яких був «Укрпродукт».

Протягом 2017 року «Укрпродукт» отримало держзамовлень на понад 71 млн грн.

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