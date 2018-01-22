Будівництво академії спортивних єдиноборств у Дніпрі за 62 мільйони розіграли фірми, які представляла одна особа

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22 Січня 2018

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 16 січня за результатами тендеру замовив ТОВ «Укрєврокровля» будівництво академії спортивних єдиноборств за 61,51 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року по вул. Краснопільській, 8б зведуть будівлю академії, влаштують інженерні та комунікаційні мережі, протипожежні системи, відеоспостереження, сауну і кафе, благоустроять територію тощо.

За підсумковою відомістю ресурсів, гарячекатана арматурна сталь коштує 16-22 тис грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Бетон М50-М400 коштує 1 500-2 000 грн./т. У відкритих джерелах марки М100-М400 можна знайти у продажу в півтора рази дешевше – по 911-1 389 грн./т.

Сендвіч панелі з базальтовим утеплювачем у комплекті 250 мм замовили по 833 грн./кв. м. На ринку стінові панелі продають по 802-815 грн./кв. м, а покрівельні – 735-755 грн./кв. м.

Ціни щебеню, піску, плитки загалом відповідають ринковому рівню.

На заробітну плату піде 3,94 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 940 тис грн.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 61,66 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Гріфіт» Сергія Трубача – співзасновника ТОВ «Рікомб» разом із низкою осіб, серед яких – столичний мільйонер Володимир Школьнік. За даними системи «YouControl», станом на 10 січня засновником «Гріфіту» був Олексій Білий, а до того – той же Трубач.

Засновником дніпровської «Укрєврокровлі» є Андрій Чистиков, а директором – Вячеслав Трубіцин. Чистиков також володіє ТОВ «УЄК», яким керує Олександр Андрющенко.

Нині у «Прозорро» контактною особою переможця «Укрєврокровля» значиться Леся Лукьянівна Лисенко. За даними системи «Clarity-Project», вона ж у травні 2017 року була записана представником єдиного суперника «Гріфіт».

Усього з 2011 року «Укрєврокровля» отримала підрядів на 147,51 млн грн., «Гріфіт» – на 9,00 млн грн., а «УЄК» – єдиний у 2016 році на 82 тис грн.

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