АМКУ не дозволив другу і зятю Путіна злитись с французами і німцями в спільну фірму

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АМКУ закрив розгляд без прийняття рішення по суті справи про концентрацію у вигляді набуття контролю над фірмою «ЛНЖ нова інжиніринг» (м. Москва, Російська Федерація) компаніями «Technip France SA» (м. Курбевуа, Франція), «Linde AG» (м. Мюнхен, Німеччина) і акціонерним товариством «НИПИгазпереработка» (м. Тюмень, РФ), повідомляється на сайті комітету.

Якщо вказані фірми доведуть до кінця свою угоду по встановленню контролю над спільним підприємством без дозволу українського комітету, то АМКУ зможе  накласти на них штрафи до 5% від річного обороту. У німецької і французької компаній річні доходи більші від 10 млрд євро. Закриття справи без прийняття рішення дозволяє заявникам у майбутньому ще раз звернутись до АМКУ за дозволом.

В опублікованому релізі АМКУ не вказано чому саме було закрито справу.

Разом з тим, днями АМКУ оприлюднив роз’яснення у зв’язку з набрання чинності у грудні 2017 року низки законодавчих змін про недопущення надання дозволів на концентрацію суб’єктів господарювання за участю осіб, до яких застосовуються санкції за напад Росії на Україну.

У справі по «ЛНЖ нова інжиніринг» бере участь російська фірма «НИПИгазпереработка» (ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа»), що належить «Сибірській-Уральскій нафтогазохімічній компанії» (ОАО «Сибур»).

У свою чергу, один з основних акціонерів «Сибуру» Геннадій Тимченко внесений у перелік фізосіб, до яких застосовуються санкції згідно з указом президента України від 15 травня 2017 року про введення в дію рішення РНБОУ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Окрім Генадія Тимченка, який є давнім товаришем президента РФ Володимира Путіна, до складу акціонерів «Сибуру» входить зять Путіна Кирило Шамалов. Його немає в санкційному списку України, однак там є його батько Микола Шамалов.

Справу про концентрацію по фірмі «ЛНЖ нова інжиніринг» АМКУ відкрив у вересні 2017 року з метою проведення поглибленого дослідження впливу концентрацій на ринок природного газу України. «Сибур» постачає скраплений газ на ринок України.

Компанія «Сибур» не потрапила під санкції України та США після нападу Росії на України в 2014 році. Однак під американські санкції потрапив Геннадій Тимченко.

Завдяки витоку інформації про власників офшорів під назвою «Райські папери» у 2017 році стало відомо, що «Сибур» у 2014 році, невдовзі після введення американських санкцій проти Росії, подвоїв обсяг своїх контрактів з американською фірмою «Navigator Holdings», яка частково належить міністру торгівлі США Вілбуру Россу.

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