Комунальники Філатова віддали оточенню екс-чиновників три чверті зі 178 мільйонів на дороги Дніпра

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
21 Січня 2018
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 16 січня за результатами тендеру замовив КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради утримання автошляхів, мостів і шляхопроводів міста на 177,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
На 2018 р. замовили прибирання доріг, посипання сіллю та піском тощо (повний перелік послуг із цінами та обсягами наведено у таблиці нижче).
Субпідрядник ТОВ «Інкомеко» виконає робіт на 80,00 млн грн. (45%), а ТОВ «Територія-Д» – на 50,00 млн грн. (28%). Угоди з ними із зазначенням вулиць укладені «Управлінням по ремонту та експлуатації автошляхів» без відкритих торгів і оприлюднені у «Прозорро».
За підсумковою відомістю ресурсів, сіль невідомих характеристик коштує 1 350 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
Днями на тендері Криворізької міськради вона коштувала трохи дорожче – 1 422 грн./т. А Львівська САД придбала її по 1 100 грн./т без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складські витрати, тобто на чверть дешевше. Це відповідало середнім позиціям із Топ-25 цін на сіль для посипання доріг минулої зими.
На заробітну плату піде 37,37 млн грн., тобто 21% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 2,55 млн грн.
Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 178,00 млн грн.
Єдиним конкурентом було ПП «Сегмент» зі статутним капіталом 200 грн., причому ніхто не знижував ціну на торгах. Бенефіціаром є директор Валерій Мороз, а засновником – Людмила Єрмоленко, мати екс-директора КП «Дорожник» Кам’янської міськради Дніпропетровської області Вадима Єрмоленка. За даними місцевих ЗМІ, у 2013 р. він був заступником директора «Сегменту». Також він був депутатом міськради Кам’янського.
Дніпровську «Інкомеко» зі статутним капіталом 1 200 грн. записано на директора Олексія Саулевича. За даними системи «YouControl», у червні 2017 р. засновником був Валерій Владиславович Литовський, а керівником – Наталія Станіславівна Литовська. Роком раніше, у червні 2016 р. фірмою володів Владислав Едуардович Литовський, а керувала Наталія Станіславівна Яворська (ймовірно, дівоче прізвище Литовської).
Владислав Литовський приблизно з літа 2016 р. до осені 2017 р. очолював Відділ транспорту управління ЖКГ та інфраструктури Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА.
Засновниками фірми «Територія-Д» є Данило Олександрович Ковалевський і ТОВ «Торонадо-Л.Т. Сервіс», підписантом – Тетяна Резніченко, а керівником – Олександр Миколайович Ковалевський.
Останній разом із Наталією Дзюбою та Сергієм Банкожитенком володіє фірмою «Торонадо-Л.Т. Сервіс». Раніше її співвласником був син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій.
Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.
|Найменування послуги
|Одиниця виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. без ПДВ
|Обслуговування ескалаторів з заміною сходинок та фотоелементів ескалаторів надземного пішохідного переходу «Воронцовський»
|послуга
|1
|94 380,40
|Очищення бульварів і скверів від випадкового сміття вручну
|100 м2
|390 173
|15 432,00
|Обслуговування ескалаторів надземного пішохідного переходу «Воронцовський»
|послуга
|11
|10 783,60
|Робота автотранспорту та механізмів
|м/година
|47 525
|690,46
|Періодичний огляд прогонових будов за допомогою автогідропідіймача
|100 м2
|250
|637,61
|Очищення території від намерзлого льоду без попереднього оброблення реагентами
|100 м2
|3 300
|547,45
|Прибирання підземних та надземного переходів
|100 м2
|3 190
|522,53
|Очищення залізобетонних тумб від бруду
|100 шт.
|43 138
|487,53
|Періодичний огляд опор за допомогою автогідропідіймача
|1 опора
|120
|339,20
|Очищення покриття від ущільненого снігу
|100 м2
|127
|315,18
|Механізоване миття доріг
|1 км
|14 300
|304,08
|Механізоване підмічання доріг
|1000 м2
|71 200
|301,53
|Очищення від наносів русел малих мостів га груб з відвезенням ґрунту візками
|10 м2
|220
|269,92
|Очищення підмостового русла від дерев та пеньків
|10 м2
|300
|238,10
|Збирання окремих предметів з проїжджої частини автодороги і тротуарів, вагою до 10 кг з навантаженням
|1 км
|3 872
|200,45
|Послуги біотуалетів
|шт.
|1 940
|197,46
|Розсипання протиожеледних матеріалів механізованим способом (відсоток солі в складі ПСС 30%)
|1000 м2
|25 000
|188,00
|Викошування травостою за допомогою кущоріза з домішками самосіву дерев та чагарників суцільне понад 10 см)
|100 м2
|80
|179,11
|Розсипання протиожеледних матеріалів механізованим способом (відсоток солі в складі ПСС 25%)
|1000 м2
|15 334
|172,39
|Очищення проїжджої частини доріг, бульварів та скверів з твердим покриттям від грязі вручну
|100 м2
|12 075
|171,90
|Механізоване підмітання доріг
|км прох.
|17 000
|165,54
|Миття сходових площадок і маршів надземного переходу
|100 м2
|196
|161,99
|Розсипання протиожеледних матеріалів механізованим способом (відсоток солі в складі ПСС 20%)
|1000 м2
|9 200
|156,77
|Періодичний огляд підходів
|100 м2
|100
|156,76
|Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави
|10 м2
|240
|156,16
|Навантаження побутового сміття вручну
|м3
|9 500
|153,92
|Перевірка деталей кріплення кабелю 100 м
|100 м
|144
|149,87
|Періодичний огляд опор
|1 опора
|120
|138,32
|Періодичний огляд мостового полотна
|100 м2
|250
|127,26
|Розливання машинами дорожніми комбінованими протиожеледного матеріалу з використанням розчину хлоридно-натрієвого 25%
|1000 м2
|6 000
|120,91
|Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи бел виїзду.
|1 година
|20 900
|119,69
|Викошування трав тримером суцільне понад 10 см. 1 Іа схилах
|100 м2
|400
|102,29
|Прибирання ґрунту біля колесовідбійного бруса вручну
|10 м
|3 580
|95,10
|Очищення доріжок від снігу рихлого вручну при товщині шару до 10 см
|100 м2
|8 300
|88,67
|Посипання сходів та майданчиків сходів піском або сумішами ліска і хлоридами
|100 м2
|160
|84,65
|Періодичний огляд підмостової зони
|100 м2
|375
|78,38
|Механізована посипка доріг сіллю
|1000 м2
|77 000
|69,92
|Утилізація або захоронення твердих побутових відходів
|т
|136
|68,13
|Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором на пневмоколісному ходу, обладнаним відвалом
|км прох.
|22
|66,30
|Очищення залізобетонного бар’єрного огородження щітками або мітлами від пилу та бруду
|100 м
|80
|63,78
|Чергування сторожів у підземних та надземному пішохідних переходах
|1 година
|24 090
|57,71
|Заміна згорілих ламп люмінесцентні 10 шт
|10 шт
|31
|56,76
|Періодичний огляд опорних частин та вузлів обпирання
|1 част.
|400
|51,65
|Очищення контейнерів на площах та бульварах міста
|м3
|19 000
|50,28
|Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником
|км прох.
|26 844
|47,67
|Пробіг поливомийної машини
|1 км
|100 100
|46,20
|Заміна згорілих ламп розжарювання 10 шт
|10 шт
|78
|42,76
|Поточний огляд підходів
|100 м2
|163
|41,49
|Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну
|1 м
|160
|39,66
|Очищення від бруду елементів мости вручну
|1 м2
|7 000
|38,89
|Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів вручну від нанесеного ґрунту з навантаженням
|10 м
|23 030
|37,92
|Прибирання сміття на обочинах, в резервах, на укосах, роздільній смузі з навантаженням
|100 м2
|1 050 156
|37,90
|Заміна згорілих ділянок ізоляції в розподільному щиті
|1 щит
|24
|35,13
|Підмітання доріжок, бульварів га скверів вручну
|100 м 2
|38 500
|34,43
|Поточний огляд мостового полотна
|100 м2
|1 667
|31,36
|Посипання території протиожеледним матеріалом вручну
|100 м2
|7 657
|28,00
|Згортання скошеної трави вручну (Згрібання і збирання трави і порослі)
|100 м2
|480
|21,81
|Послуги контейнерів
|шт.
|500
|21,72
|Миття вікон надземного переходу
|10 м2
|31
|20,81
|Поточний огляд опор
|1 опора
|470
|15,67
|Поточний огляд опорних частим та вузлів обпирання
|1 част.
|10 820
|15,67
|Підмітання покриттів
|100 м2
|18 887
|13,21
|Очищення урн від побутового сміття із заміною пакету для сміття 120 л
|шт.
|45 308
|9,96
|Поточний огляд підмостової зони
|100 м2
|976
|4,59
|Очищення зеленої зони від випадкового сміття вручну
|100 м2
|1 002 697
|4,42
|Огляд, перевірка розподільного щита
|1 щит
|24
|3,91
|Електроенергія
|к Вт-год
|102 432
|1,80
Tеги | Дороги
Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017
«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017