Комунальники Філатова віддали оточенню екс-чиновників три чверті зі 178 мільйонів на дороги Дніпра

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 16 січня за результатами тендеру замовив КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради утримання автошляхів, мостів і шляхопроводів міста на 177,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На 2018 р. замовили прибирання доріг, посипання сіллю та піском тощо (повний перелік послуг із цінами та обсягами наведено у таблиці нижче).

Субпідрядник ТОВ «Інкомеко» виконає робіт на 80,00 млн грн. (45%), а ТОВ «Територія-Д» – на 50,00 млн грн. (28%). Угоди з ними із зазначенням вулиць укладені «Управлінням по ремонту та експлуатації автошляхів» без відкритих торгів і оприлюднені у «Прозорро».

За підсумковою відомістю ресурсів, сіль невідомих характеристик коштує 1 350 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Днями на тендері Криворізької міськради вона коштувала трохи дорожче – 1 422 грн./т. А Львівська САД придбала її по 1 100 грн./т без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складські витрати, тобто на чверть дешевше. Це відповідало середнім позиціям із Топ-25 цін на сіль для посипання доріг минулої зими.

На заробітну плату піде 37,37 млн грн., тобто 21% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 2,55 млн грн.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 178,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПП «Сегмент» зі статутним капіталом 200 грн., причому ніхто не знижував ціну на торгах. Бенефіціаром є директор Валерій Мороз, а засновником – Людмила Єрмоленко, мати екс-директора КП «Дорожник» Кам’янської міськради Дніпропетровської області Вадима Єрмоленка. За даними місцевих ЗМІ, у 2013 р. він був заступником директора «Сегменту». Також він був депутатом міськради Кам’янського.

Дніпровську «Інкомеко» зі статутним капіталом 1 200 грн. записано на директора Олексія Саулевича. За даними системи «YouControl», у червні 2017 р. засновником був Валерій Владиславович Литовський, а керівником – Наталія Станіславівна Литовська. Роком раніше, у червні 2016 р. фірмою володів Владислав Едуардович Литовський, а керувала Наталія Станіславівна Яворська (ймовірно, дівоче прізвище Литовської).

Владислав Литовський приблизно з літа 2016 р. до осені 2017 р. очолював Відділ транспорту управління ЖКГ та інфраструктури Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА.

Засновниками фірми «Територія-Д» є Данило Олександрович Ковалевський і ТОВ «Торонадо-Л.Т. Сервіс», підписантом – Тетяна Резніченко, а керівником – Олександр Миколайович Ковалевський.

Останній разом із Наталією Дзюбою та Сергієм Банкожитенком володіє фірмою «Торонадо-Л.Т. Сервіс». Раніше її співвласником був син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

Найменування послуги Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. без ПДВ Обслуговування ескалаторів з заміною сходинок та фотоелементів ескалаторів надземного пішохідного переходу «Воронцовський» послуга 1 94 380,40 Очищення бульварів і скверів від випадкового сміття вручну 100 м2 390 173 15 432,00 Обслуговування ескалаторів надземного пішохідного переходу «Воронцовський» послуга 11 10 783,60 Робота автотранспорту та механізмів м/година 47 525 690,46 Періодичний огляд прогонових будов за допомогою автогідропідіймача 100 м2 250 637,61 Очищення території від намерзлого льоду без попереднього оброблення реагентами 100 м2 3 300 547,45 Прибирання підземних та надземного переходів 100 м2 3 190 522,53 Очищення залізобетонних тумб від бруду 100 шт. 43 138 487,53 Періодичний огляд опор за допомогою автогідропідіймача 1 опора 120 339,20 Очищення покриття від ущільненого снігу 100 м2 127 315,18 Механізоване миття доріг 1 км 14 300 304,08 Механізоване підмічання доріг 1000 м2 71 200 301,53 Очищення від наносів русел малих мостів га груб з відвезенням ґрунту візками 10 м2 220 269,92 Очищення підмостового русла від дерев та пеньків 10 м2 300 238,10 Збирання окремих предметів з проїжджої частини автодороги і тротуарів, вагою до 10 кг з навантаженням 1 км 3 872 200,45 Послуги біотуалетів шт. 1 940 197,46 Розсипання протиожеледних матеріалів механізованим способом (відсоток солі в складі ПСС 30%) 1000 м2 25 000 188,00 Викошування травостою за допомогою кущоріза з домішками самосіву дерев та чагарників суцільне понад 10 см) 100 м2 80 179,11 Розсипання протиожеледних матеріалів механізованим способом (відсоток солі в складі ПСС 25%) 1000 м2 15 334 172,39 Очищення проїжджої частини доріг, бульварів та скверів з твердим покриттям від грязі вручну 100 м2 12 075 171,90 Механізоване підмітання доріг км прох. 17 000 165,54 Миття сходових площадок і маршів надземного переходу 100 м2 196 161,99 Розсипання протиожеледних матеріалів механізованим способом (відсоток солі в складі ПСС 20%) 1000 м2 9 200 156,77 Періодичний огляд підходів 100 м2 100 156,76 Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави 10 м2 240 156,16 Навантаження побутового сміття вручну м3 9 500 153,92 Перевірка деталей кріплення кабелю 100 м 100 м 144 149,87 Періодичний огляд опор 1 опора 120 138,32 Періодичний огляд мостового полотна 100 м2 250 127,26 Розливання машинами дорожніми комбінованими протиожеледного матеріалу з використанням розчину хлоридно-натрієвого 25% 1000 м2 6 000 120,91 Чергування при зимовому утриманні доріг. Машиністи бел виїзду. 1 година 20 900 119,69 Викошування трав тримером суцільне понад 10 см. 1 Іа схилах 100 м2 400 102,29 Прибирання ґрунту біля колесовідбійного бруса вручну 10 м 3 580 95,10 Очищення доріжок від снігу рихлого вручну при товщині шару до 10 см 100 м2 8 300 88,67 Посипання сходів та майданчиків сходів піском або сумішами ліска і хлоридами 100 м2 160 84,65 Періодичний огляд підмостової зони 100 м2 375 78,38 Механізована посипка доріг сіллю 1000 м2 77 000 69,92 Утилізація або захоронення твердих побутових відходів т 136 68,13 Очищення проїжджої частини дороги від снігу трактором на пневмоколісному ходу, обладнаним відвалом км прох. 22 66,30 Очищення залізобетонного бар’єрного огородження щітками або мітлами від пилу та бруду 100 м 80 63,78 Чергування сторожів у підземних та надземному пішохідних переходах 1 година 24 090 57,71 Заміна згорілих ламп люмінесцентні 10 шт 10 шт 31 56,76 Періодичний огляд опорних частин та вузлів обпирання 1 част. 400 51,65 Очищення контейнерів на площах та бульварах міста м3 19 000 50,28 Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником км прох. 26 844 47,67 Пробіг поливомийної машини 1 км 100 100 46,20 Заміна згорілих ламп розжарювання 10 шт 10 шт 78 42,76 Поточний огляд підходів 100 м2 163 41,49 Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну 1 м 160 39,66 Очищення від бруду елементів мости вручну 1 м2 7 000 38,89 Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів вручну від нанесеного ґрунту з навантаженням 10 м 23 030 37,92 Прибирання сміття на обочинах, в резервах, на укосах, роздільній смузі з навантаженням 100 м2 1 050 156 37,90 Заміна згорілих ділянок ізоляції в розподільному щиті 1 щит 24 35,13 Підмітання доріжок, бульварів га скверів вручну 100 м 2 38 500 34,43 Поточний огляд мостового полотна 100 м2 1 667 31,36 Посипання території протиожеледним матеріалом вручну 100 м2 7 657 28,00 Згортання скошеної трави вручну (Згрібання і збирання трави і порослі) 100 м2 480 21,81 Послуги контейнерів шт. 500 21,72 Миття вікон надземного переходу 10 м2 31 20,81 Поточний огляд опор 1 опора 470 15,67 Поточний огляд опорних частим та вузлів обпирання 1 част. 10 820 15,67 Підмітання покриттів 100 м2 18 887 13,21 Очищення урн від побутового сміття із заміною пакету для сміття 120 л шт. 45 308 9,96 Поточний огляд підмостової зони 100 м2 976 4,59 Очищення зеленої зони від випадкового сміття вручну 100 м2 1 002 697 4,42 Огляд, перевірка розподільного щита 1 щит 24 3,91 Електроенергія к Вт-год 102 432 1,80

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