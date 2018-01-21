Фігурант справ про тендерні «дерибани» розіграв донецьких освітян на 4 мільйони

Департамент освіти і науки Донецької ОДА 11 січня за результатами відкритих торгів замовив ТОВ «НВП “Енглер”» 28 комплектів навчального обладнання для семи шкіл області за 3,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено один комплект обладнання для кабінету географії (99 тис. грн/од), два комплекти для кабінету інформатики (333 тис. грн/од), 18 ноутбуків HP ProBook 450 для вчителів (20 тис. грн/од), шість комплектів обладнання для молодшої ланки (371 тис. грн), а також сім комплектів мікроскопів для кабінету біології (71 тис. грн/од).

Усі товари фірма «Енглер» поставить протягом січня-лютого цього року, згідно з заявками замовника.

Київське ТОВ «Науково-виробниче підприємство „Енглер”» належить Юрію Гречишкіну з Луганська та прописаному у Києві Михайлу Каліткіну. Гречишкін у 2015 році невдало балотувався у Київраду від партії «Нове життя».

Єдиним конкурентом на тендері виступило ТОВ «Інтерскул» Святослава Серебрянського, колишнього директора нині ліквідованої держустанови «Директорат програм розвитку освіти». Однак, ще влітку 2017 року співвласницею фірми була Ольга Каліткіна – дружина згадуваного Михайла Каліткіна.

ТОВ «НВП “Енглер”» фігурує у низці кримінальних проваджень. Правоохоронці підозрюють посадовців компанії в ухиленні від сплати податків, у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах за рахунок внесення недостовірних даних до кошторисної документації та актів виконаних робіт в частині завищення об’ємів та вартості робіт.

Також у 2015 році компанія була постачальником коштовних планшетів для Мін’юсту загальною вартістю 8,06 млн грн. У серпні того ж року було зареєстроване кримінальне провадження щодо розтрати коштів у розмірі 3,3 млн грн на всій партії.

За даними ВДЗ та «Прозорро», у період часу з 2014 року по 16 січня цього року «НВП “Енглер”» отримало держзамовлень на 386 млн грн.

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