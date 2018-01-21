11,59 мільярда минулого тижня

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
21 Січня 2018
Трансформатори Григоришина, їжа і паливо для солдатів, газ Фірташа, дороги Кіровоградщини, Дніпра і Донбасу.
З 14 по 20 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 20,81 тисяч закупівель на загальну суму 11,59 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,26 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області
|541,52
|ДП «Кіровоградський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області
|2. ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»
|330,81
|ПАТ «Запоріжтрансформатор»
|Трансформатори Автотрансформатор АОДЦТН-333000/750/330/15,75 кВ (АТ-1 ф.А, ф.В, ф.С) та трансформатор ОДЦТНП-92000/110 кВ (1ТПР ф.А, ф.В, ф.С)
|3. Міністерство оборони
|271,31
|ТОВ «Військторг»
|Продукти харчування та сушені продукти різні
|4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|260,00
|ТОВ «Торговий дім Сокар Україна»
|дизельне паливо
|5. ПАТ «Сумихімпром»
|255,00
|ТОВ «Статус трейд»
|Природний газ
|6. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
|177,56
|КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів»
|Послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів
|7. Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА
|169,99
|ДП «Донецький облавтодор»
|Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області.
|8. ДП «Мирноградвугілля»
|87,96
|ТОВ «Візарремпром»
|Частини секцій механізованого кріплення
|9. Міністерство оборони України
|81,41
|ФОП Василенко Світлана Олександрівна
|Продукти харчування та сушені продукти різні
|10. КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради
|80,00
|ТОВ «Інкомеко»
|Послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів
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