Шведи виграли у свого дилера мільйон євро на промислове телебачення для блоку РАЕС

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ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 21 листопада за результатами тендеру замовив компанії «Ahlberg Cameras AB» (Швеція) обладнання на 1,07 млн євро, або 33,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До травня 2018 року шведський виробник без сплати мит поставить для енергоблоку №3 систему промислового телебачення СПТ-2 у складі софту, 6 робочих місць оператора, шафи управління та запису зображення, 4 шаф живлення та цифрової передачі сигналів, 29 телевізійних передавальних пристроїв, 16 з’єднувальних коробок тощо.
Вона дозволить своєчасно виявляти пошкодження і порушень режимів роботи основного обладнання у зоні дозиметричного контролю, візуально контролювати перевантаження ядерного палива, інспектувати басейн витримки та реактора у стані зупину. Завдяки цьому зменшаться дози опромінення персоналу. Гарантійний строк експлуатації складає два роки, зберігання – три роки, а строк служби – не менше 30 років.
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 33,99 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Енергобезпека Груп» Олександра Мазурка і Вадима Іванова із продукцією того ж виробника, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Іванов також володіє ТОВ «Полістелс» з однойменною російською фірмою, Ігорем Бутильським та Іриною Дамаскіною і ТОВ «ЗВА-Енерго» з Рауфом Азізовим, екс-депутатом Обухівської райради (Партія регіонів) та колишнім радником голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України».
Переможець-виробник «Ahlberg Cameras AB» входить у групу «Brokk AB», яка у свою чергу є дочірньою компанією інвестиційної компанії «Lifco Group AB», чиїм найбільшим акціонером є «Carl Bennet AB» шведського мільярдера Карла Беннета.
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