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Шведи виграли у свого дилера мільйон євро на промислове телебачення для блоку РАЕС

20 Січня 2018

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 21 листопада за результатами тендеру замовив компанії «Ahlberg Cameras AB» (Швеція) обладнання на 1,07 млн євро, або 33,68 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До травня 2018 року шведський виробник без сплати мит поставить для енергоблоку №3 систему промислового телебачення СПТ-2 у складі софту, 6 робочих місць оператора, шафи управління та запису зображення, 4 шаф живлення та цифрової передачі сигналів, 29 телевізійних передавальних пристроїв, 16 з’єднувальних коробок тощо.

Вона дозволить своєчасно виявляти пошкодження і порушень режимів роботи основного обладнання у зоні дозиметричного контролю, візуально контролювати перевантаження ядерного палива, інспектувати басейн витримки та реактора у стані зупину. Завдяки цьому зменшаться дози опромінення персоналу. Гарантійний строк експлуатації складає два роки, зберігання – три роки, а строк  служби – не менше 30 років.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 33,99 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Енергобезпека Груп» Олександра Мазурка і Вадима Іванова із продукцією того ж виробника, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Іванов також володіє ТОВ «Полістелс» з однойменною російською фірмою, Ігорем Бутильським та Іриною Дамаскіною і ТОВ «ЗВА-Енерго» з Рауфом Азізовим, екс-депутатом Обухівської райради (Партія регіонів) та колишнім радником голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Переможець-виробник «Ahlberg Cameras AB» входить у групу «Brokk AB», яка у свою чергу є дочірньою компанією інвестиційної компанії «Lifco Group AB», чиїм найбільшим акціонером є «Carl Bennet AB» шведського мільярдера Карла Беннета.

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