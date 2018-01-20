НОВИНИ

20.01.2018

Шведи виграли у свого дилера мільйон євро на промислове телебачення для блоку РАЕС

Апеляція втричі зменшила розмір арештованих коштів улюбленця полтавських чиновників

За рік торф для «Укрспирту» від голови Федерації роботодавців подорожчав майже у півтора рази

«Сумихімпром» за чверть мільярда замовив оточенню Фірташа газ дешевше від «Нафтогазу»

19.01.2018

Міст на трасі Одеса-Рені від оточення Продивуса здорожчав у півтора рази – до 100 мільйонів

Газовики скупилися російськими запчастинами на 87 мільйонів у фірми, за сприяння якій вже мають карну справу

Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

Звиклий до перемог фаворит «Укренерго» втратив можливість виграти 608 мільйонів, бо забув два папірця

Три пов’язані ФОПи розпиляли 3 мільйони на харчуванні дітей у Мирнограді (документи)

Суд взяв під варту чотирьох посіпак Дубневичів, підозрюваних у розкраданні газу на 1,4 мільярди

Україна найняла для справ проти Росії у ЄСПЛ британського адвоката, який представляв Грузію та сім’ю Литвиненка

Суд не помітив низку порушень на будівництві «38 перлини» спонсора Саакашвілі в центрі Києва

Прокурора, який отримав хабар за повернення «Лексуса»-двійника, засудили до п’яти років тюрми

18.01.2018

Суд обирає запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда (додано)

Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 мільйонів на дорожній розмітці за 37 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Апеляція втричі зменшила розмір арештованих коштів улюбленця полтавських чиновників

20 Січня 2018

У грудні Апеляційний суд Полтавської області суттєво зменшив розмір арештованих коштів ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» («УМБ №23»), яке Державна фіскальна служба підозрює у використанні послуг конвертаційного центру і ухилянні від сплати податків. Про це написала Дарина Синицька у виданні «Полтавщина».

У жовтні Київський райсуд Полтави дозволив арештувати 12 банківських рахунків «УМБ №23» на 1,99 млн грн. Прокуратура та ДФС вважали, що фірма завдяки конвертцентру ухилилася від сплати 1,7 млн грн. податків. Ще підприємству нарахували 300 тис грн. штрафних санкцій. Голова правління «УМБ № 23» Юрій Шляхта подав апеляційну скаргу. Він просив скасувати рішення і зняти арешт з рахунків.

Апеляція задовольнила скаргу частково. Апеляційний суд вирішив, що суд першої інстанції  передчасно наклав арешт на всі кошти, які знаходяться та будуть надходити на рахунки «УМБ № 23». Апеляція вважає, що слідство достеменно встановило тільки суму ухилення від сплати ПДВ у розмірі 693 тис грн. Тому наклала арешт тільки на цю суму,таким чином, зменшивши розмір арештованих  коштів втричі. Ухвалу суду першої інстанції колегія суддів скасувала.

«УМБ № 23» зареєстроване у Терешках Полтавського району. Акціонером та головою правління компанії є екс-депутат Харківської облради Юрій Шляхта від «Батьківщини».

Починаючи з 2015 року, підприємство почало отримувати замовлення від управління житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому.

У 2016 році «УМБ № 23» прибирало вулиці Полтави за 65 млн грн. У 2017-му фірма проводила реконструкцію вулиці Нікітченка за 15 млн грн. Ще до повного завершення робіт відремонтована частина дороги дороги вкрилася ямами. «УМБ № 23» фігурувала ще в одній кримінальні справі, в рамках якої правоохоронці проводили обшуки в кабінетах керівників Полтавської міськради та мерії.

Від «Наших грошей»:

Суд першої інстанції, мотивуючи своє рішення про арешт 1,99 млн грн., зазначав, що голова правління ПрАТ «УМБ № 23» Юрій Шляхта має значний досвід у здійсненні незаконної діяльності та корупційні зв’язки у органах державної влади та контролю, правоохоронних органах.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

20.01.2018

Рівне Шведи виграли у свого дилера мільйон євро на промислове телебачення для блоку РАЕС

Полтава Апеляція втричі зменшила розмір арештованих коштів улюбленця полтавських чиновників

Суми «Сумихімпром» за чверть мільярда замовив оточенню Фірташа газ дешевше від «Нафтогазу»

19.01.2018

Одеса Міст на трасі Одеса-Рені від оточення Продивуса здорожчав у півтора рази – до 100 мільйонів

Київ Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

Донецьк Три пов’язані ФОПи розпиляли 3 мільйони на харчуванні дітей у Мирнограді (документи)

Львів Суд взяв під варту чотирьох посіпак Дубневичів, підозрюваних у розкраданні газу на 1,4 мільярди

Київ Суд не помітив низку порушень на будівництві «38 перлини» спонсора Саакашвілі в центрі Києва

Черкаси Прокурора, який отримав хабар за повернення «Лексуса»-двійника, засудили до п’яти років тюрми

18.01.2018

Київ Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 мільйонів на дорожній розмітці за 37 мільйонів

Чернігів Очільник чернігівського УСБУ через тиждень після призначення купив Mercedes-Benz GLK

Донецьк Сиротинець, який відвідав Порошенко, замовив згущонку з потрійною переплатою

Запоріжжя Держкомбінат Фірташа за 75 мільйонів замовив Коломойському хлор на 72% дорожче, ніж рік тому

Одеса Южненська мерія переплатить 40% за асфальт для центрального проспекту міста

17.01.2018

Львів НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ