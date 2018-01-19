Україна найняла для справ проти Росії у ЄСПЛ британського адвоката, який представляв Грузію та сім’ю Литвиненка

Міністерство юстиції України 1 грудня уклало дві угоди з юридичним радником Ben Emmerson QC про юридичні послуги на загальну суму 128 тис євро, або 4,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На грудень 2017 року замовили представництво України у справах «Україна проти Росії» (заява №20958/14) і «Україна проти Росії (V)» (заява № 8019/16) у Європейському суді з прав людини у справах України.

Погодинна ставка Бенедикта Майкла Еммерсона складає 500 євро, а Томаса Родні Діксона – 300 євро. Також кошторис кожного з договорів передбачає по одні поїздці обох радників за 3 750 євро, куди входять витрати на авіаквитки, готель і добові.

Закупівлі, пов’язані із захистом інтересів держави, провели за переговорною процедурою.

Британський адвокат Бен Еммерсон у 2011-2017 роках був спеціальним доповідачем ООН із боротьби з тероризмом та прав людини. Він представляв вдову і сина колишнього агента КДБ Олександра Литвиненка в суді за результатами публічного розслідування вбивства останнього. Як пише видання «The Guardian», Еммерсон назвав президента Росії Володимира Путіна «не більше ніж звичайним злочинцем, перевдягненим головою держави», і переконливо стверджував, що той стоїть за вбивством Литвиненка.

Також Еммерсон разом із Діксоном виступав на боці Мінюсту Грузії в ЄСПЛ у зв’язку із другою міждержавною заявою Грузії проти Росії, що стосувалася ймовірних нападів на цивільних і майно в Абхазії та Південній Осетії. За ці дві справи він отримав премію «Баристер року» від «The Lawyer Awards 2016».

За даними «KyivPost», Еммерсон представляв Акбаралі Абдуллаєва, арештованого в Україні родича померлого президента Узбекистану Іслама Карімова, розшукуваного Ташкентом за підозрою в розтраті сотень мільйонів доларів.

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