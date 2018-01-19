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Газовики скупилися російськими запчастинами на 87 мільйонів у фірми, за сприяння якій вже мають карну справу

Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

Звиклий до перемог фаворит «Укренерго» втратив можливість виграти 608 мільйонів, бо забув два папірця

Три пов’язані ФОПи розпиляли 3 мільйони на харчуванні дітей у Мирнограді (документи)

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Суд не помітив низку порушень на будівництві «38 перлини» спонсора Саакашвілі в центрі Києва

Прокурора, який отримав хабар за повернення «Лексуса»-двійника, засудили до п’яти років тюрми

18.01.2018

Суд обирає запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда (додано)

Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 мільйонів на дорожній розмітці за 37 мільйонів

«Поштарі» Гройсмана завели на Одеський порт «прокладку», яка вдвічі зменшує прибуток держави

За місяць контейнери для Вільногірського комбінату Журила подорожчали на 16%

Очільник чернігівського УСБУ через тиждень після призначення купив Mercedes-Benz GLK

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21.12.2017

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13.11.2017

Україна найняла для справ проти Росії у ЄСПЛ британського адвоката, який представляв Грузію та сім’ю Литвиненка

19 Січня 2018

Міністерство юстиції України 1 грудня уклало дві угоди з юридичним радником Ben Emmerson QC про юридичні послуги на загальну суму 128 тис євро, або 4,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На грудень 2017 року замовили представництво України у справах «Україна проти Росії» (заява №20958/14) і «Україна проти Росії (V)» (заява № 8019/16) у Європейському суді з прав людини у справах України.

Погодинна ставка Бенедикта Майкла Еммерсона складає 500 євро, а Томаса Родні Діксона – 300 євро. Також кошторис кожного з договорів передбачає по одні поїздці обох радників за 3 750 євро, куди входять витрати на авіаквитки, готель і добові.

Закупівлі, пов’язані із захистом інтересів держави, провели за переговорною процедурою.

Британський адвокат Бен Еммерсон у 2011-2017 роках був спеціальним доповідачем ООН із боротьби з тероризмом та прав людини. Він представляв вдову і сина колишнього агента КДБ Олександра Литвиненка в суді за результатами публічного розслідування вбивства останнього. Як пише видання «The Guardian», Еммерсон назвав президента Росії Володимира Путіна «не більше ніж звичайним злочинцем, перевдягненим головою держави», і переконливо стверджував, що той стоїть за вбивством Литвиненка.

Також Еммерсон разом із Діксоном виступав на боці Мінюсту Грузії в ЄСПЛ у зв’язку із другою міждержавною заявою Грузії проти Росії, що стосувалася ймовірних нападів на цивільних і майно в Абхазії та Південній Осетії. За ці дві справи він отримав премію «Баристер року» від «The Lawyer Awards 2016».

За даними «KyivPost», Еммерсон представляв Акбаралі Абдуллаєва, арештованого в Україні родича померлого президента Узбекистану Іслама Карімова, розшукуваного Ташкентом за підозрою в розтраті сотень мільйонів доларів.

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