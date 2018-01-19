Три пов’язані ФОПи розпиляли 3 мільйони на харчуванні дітей у Мирнограді (документи)

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19 Січня 2018

Відділ освіти Мирноградської міської ради (Донецька область) 17 січня за результатами відкритих торгів замовив підприємцям Руслану Казимову, Зої Божинській та Іраїді Стасюк послуги їдалень загальною вартістю 2,57 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено послуги для харчування протягом року для ЗОШ №1, №5, №9 (Руслан Казимов), ЗОШ №6, №8, № 17 (Мирноградський ліцей «Гармонія») (Зоя Божинська), ЗОШ №4, №10 та Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» (Іраїда Стасюк).

Учасниками закупівлі по двох перших лотах стали підприємці Казимов та Божинська, а третього – Стасюк та Казимов.

У додатках до тендерної документації замовник опублікував зразки довідок – «тендерна пропозиція», «проект договору», «розрахунок ціни до договору», «приблизне меню гарячих обідів», «лист-згода на використання персональних даних», «анкета учасника торгів».

Однак, окрім цих довідок, учасники подали й решту папірців з ідентичним візуальним та змістовим наповненням.

Зокрема, ідентичними по змісту виявились довідки про невизнання банкрутом, відсутність судимості (Казимов та Божинська), про відсутність підстав (Казимов, Божинська, Стасюк). У підприємців Божинської та Стасюк однакова шапка довідок.

Усі довідки трьох учасників заповнені в один день, 27 грудня 2017 року, за два дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій, підписані кульковою ручкою синього кольору. Також, довідки подані на розгляд тендерного комітету в одному збірному файлі PDF з переважно хронологічно ідентичним розташуванням у ньому. Листи мають характерні затемнення по кутах, що може свідчити про їхній друк чи сканування на одному друкувальному пристрої.

Підприємець Божинська не надала довідки про наявність працівників. Натомість, серед працівників Стасюк числиться завідуюча виробництвом НВК ЗОШ І ступеня-гімназії Казимова Раїса Олександрівна – мати підприємця Руслана Казимова.

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