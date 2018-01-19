Суд взяв під варту чотирьох посіпак Дубневичів, підозрюваних у розкраданні газу на 1,4 мільярди

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Ігор Кучма в залі суду. Фото “Наших грошей”

Солом’янський райсуд Києва 18 січня обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним по схемі заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Раднику директора ТОВ «Енергія» Ігорю Кучмі, який за за версією слідства є організатором схеми, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці із можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн. За даними слідства, Кучма повністю контролює діяльність ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Енергія-Новояворівськ»

У свою чергу керівник ТОВ «Енергія-НовийРозділ» Ігор Артимко взятий під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн. Заступник керівника цієї фірми Ігор Ільків – тримання під вартою із заставою 3,4 млн грн. Фіндиректор цієї фірми Олег Павлишин – тримання під вартою із заставою 2 млн грн.

Судові засідання розпочалися вранці 18 січня і закінчилися близько 23 години.

Усі четверо підозрюваних були затримані 16 січня у Львові детективами НАБУ у взаємодії з Головним управлінням контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для  виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, як встановили детективи НАБУ, понад 300 млн куб м пільгового газу, Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. За даними слідства, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП «Енергоринок» – її поставили за тарифом, визначеним виходячи із собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом у результаті заволодіння газом через ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ», здійснювалася за допомогою ТзОВ «Корпорація КРТ», ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», ТзОВ «Енергія-Монтажсервіс» та ТзОВ «Енергія». Бенефеціарами усіх вказаних компаній є Дубневичі.

Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НАБУ підозрює, що за цією схемою ТЕЦ отримали надприбутки, які дорівнювали збиткам, що були завдані НАК «Нафтогаз України».

Власниками «Енергія – Новий Розділ» є ТОВ «АПП «Львівське» (90,05%) та міське ДКП «Розділтеплокомуненерго» (9,95%). Бенефіціарами виступають народні депутати від БПП Богдан та Ярослав Дубневичі.

НВП «Енергія – Новояворівськ» належить ТОВ «АПП «Львівське» (92,36%), МКП «Новояворівськтеплокомуненерго» (3,15%), Новояворівському КП «Міські електричні мережі» (4,49%). Бенефіціарними власниками також є Богдан та Ярослав Дубневичі.

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