Суд не помітив низку порушень на будівництві «38 перлини» спонсора Саакашвілі в центрі Києва

Окружний адмінсуд Києва відмовив в задоволенні позову Ігоря Негари, який хотів визнати протиправним та скасувати Містобудівні умови та обмеження (МУО) забудови ділянки для будівництва офісного будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом у Києві на вул. Жилянській, 68, де ТОВ «Кадорр-Київ плюс» зводить 22-поверховий житловий комплекс «38 перлина». Про це свідчить рішення суду від 20 грудня.

Негара позивався до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) України та Департаменту містобудування та архітектури КМДА за участі третьої особи «Кадорр-Київ плюс».

У жовтні 2016 р. позивач уклав з «Кадорр-Київ плюс» два договори купівлі-продажу майнових прав на апартаменти для сімейного відпочинку в ЖК «38 перлина». Втім, Негара вважає будівництво незаконним, оскільки здійснюється воно на підставі МУО та Дозволу на виконання будівельних робіт, які були видані протиправно.

У ДАБІ вважали, що Дозвіл видано законно. Водночас, представник Департаменту КМДА зазначив, що Дозвіл видано протиправно, МУО втратили свою чинність, а будівництво не відповідає Генплану. У «Кадорр-Київ плюс» стверджували, що мають всі необхідні документи.

Суд встановив, що у кінці 2010 р. Департамент містобудування КМДА (тоді називався управлінням) видав ТОВ «Сікс Старс Холдінг» МУО забудови ділянки для проектування та будівництва офісного будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Жилянській , 68. У листопаді 2016 року ДАБІ видав «Кадорр-Київ плюс» Дозвіл на виконання будівельних робіт.

«Сікс Старс Холдінг» отримав МУО до набрання чинності закону про регулювання містобудівної діяльності, прийнятий у 2011 р. Згідно з ним МУО були дійсними лише до березня 2013 р. Тобто, згідно з законом, МУО втратили чинність ще 5 років тому. Втім суд не звернув на це уваги, а зазначив, що згідно з цим законом МУО чинні до завершення будівництва незалежно від зміни замовника.

Суд також відхилив аргумент позивача про відсутність проведення громадський слухань. На його думку, їх не потрібно було проводити, оскільки достатньо було мати висновок управління містобудування про відповідність намірів забудови.

Щодо тверджень Негари, що у МУО вказано «Сікс Старс Холдінг», а в Дозволі – «Кадорр-Київ плюс», тобто різні юридичні особи, то суд встановив, що у липні 2016 року «Кадорр-Київ плюс» купив у «Сікс Старс Холдінг» за 28,19 млн грн. нежитлові приміщення в літ. «А», «Б» на вул. вул. Жилянська, 68 загальною площею 2,5 тис кв м, які в свою чергу «Сікс Старс Холдінг» придбало у 2008 році.

Приміщення розташовані на ділянці площею 0,30 га (кадастровий номер 8000000000:72:083:0021), яку «Сікс Старс Холдінг» орендує у Київради з кінця 2010 р. У жовтні 2016 р. фірма уклала з «Кадорр-Київ плюс» договір суборенди. Київрада внесла зміни до угоди оренди, замінивши «Сікс Старс Холдінг» на «Кадорр-Київ плюс». В подальшому Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ повідомило суборендарю, що переоформлення вихідних даних на проектування не вимагається. Тому суд вважає, що «Кадорр-Київ плюс» законний землекористувач і законний замовник будівництва.

Негара також стверджував, що ділянка під будівництво висотки розташована у історичному ареалі, що забороняє зведення 22-поверхового будинку, а крім того земля має цільове призначення «землі промисловості, комерційного призначення», що унеможливлює будівництво офісного будинку з апартаментами та житловими приміщеннями.

Суд встановив, що в історико-містобудівному обґрунтуванні (ІМО), яке розробив науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень Мінкульту, зазначено, що висота проектування будинку може перевищувати 73,5 м від поверхні землі. Тобто ІМО не встановило обмеження, а значить можуть бути збудовані 22 та більше поверхів.

Крім того, згідно з висновком експерта будівництва на вул. Жилянській, 68, проект відповідає будівельним нормам щодо житлових будинків, тому, на думку суду, зведення офісного будинку з апартаментами та житловими приміщеннями на цій ділянці відповідає її цільовому призначенню.

Ознайомившись з проектом будівництва по вул. Жилянській, 68 та іншою документацією, суд дійшов висновку, що Дозвіл на виконання будівельних робіт ДАБІ видав законно.

Суд у складі головуючої судді Каракашьян С.К. та суддів Григорович П.О., Смолій І.В. також не помітив у підписаних договорах між Негарою та «Кадорр-Київ плюс» порушення прав позивача, що стало додатковою підставою у відмові позови. Негара оскаржує рішення суду першої інстанції в апеляції.

Водночас, 11 січня 2018 р. Департамент ДАБІ у Києва скасував МУО забудови ділянки по вул. Жилянській, 68. Підставою скасування стали виявлені порушення. Зокрема, ДАБІ з’ясувала, що згідно з Генпланом ця ділянка відноситься до території житлової середньо- та малоповерхової забудови, відповідно тут не можна будувати вище 8 поверхів. Згідно з висновком управління містобудування, територія за функціональним призначенням належить до багатоповерхової житлової забудови, водночас ділянка передана для будівництва офісного будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення. Тобто МУО містять недостовірні дані, оскільки наміри забудови не відповідають функціональному призначенню ділянки. А значить документ видано неправомірно.

«Законність дій ДАБІ щодо скасування МУО викликає сумніви, адже не зрозуміло, яким чином можливо скасувати документ, який втратив чинність за прямою нормою закону майже 5 років тому. Фактично, своїми діями зі скасування МУО, ДАБІ визнає чинність МУО на момент надання дозволу на будівництво, що може в подальшому бути використаним «Кадорр-Київ плюс» для легалізації своєї забудови у судовому порядку», – вважає експерт з проблем містобудування Георгій Могильний.

Власниками одеського «Кадорр-Київ плюс» з KADORR Group є Аднан Ківан і Ольга Павлога, з якою він зареєстрований в одній квартирі. Одесит Аднан Ківан – бізнесмен сирійського походження. Згідно з інформацією сайту KADORR Group, забудовник всі свої висотки називає перлинами. Наразі їх 45, переважна більшість – в Одесі.

Аднан Ківан один з засновників благодійного фонду на «На благо Одеси», який фінансував діяльність Міхеіла Саакашвілі, коли той очолював Одеську ОДА. Раніше Аднан Ківан активно співпрацював з Сергієм Ківаловим, з яким разом створив благодійний фонд «Студентська церква». Перед місцевими виборами в одеських ЗМІ активно з посиланням на джерела повідомлялося, що Ківан очолить виборчу кампанію «Блоку Петра Порошенка». У відповідь на це ГО «Самооборона Майдану Одеси» направила президенту Петру Порошенко листа, в якому звинуватила Ківана ухилянні від сплати податків та незаконній забудові історичного центру міста.

Поліція підозрювала фірму Аднана Ківана ТОВ «Благо-Строй» в нецільовому використанні ділянки по вул. Генуезькій, 24-д в Одесі, виділену в 2007 році ФОПу для експлуатації будівлі медичного центру. На цій землі бізнесмен будував житловий комплекс.

Ігор Негара теж з Одеси. Він грав в футбольному клубі «Чорноморець», в подальшому був тренером різних одеський футбольних команд. Негара є керівником ТОВ «Футбольний клуб «СКА» (Одеса) та власником ТОВ «Сеуранта», яке, згідно з даними системи «Прозорро», за 2017 рік виграла тендерів на загальну суму 40,76 млн грн. Всі вони були організовані різними філіями залізниці.

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