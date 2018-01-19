НОВИНИ

19.01.2018

Міст на трасі Одеса-Рені від оточення Продивуса здорожчав у півтора рази – до 100 мільйонів

Газовики скупилися російськими запчастинами на 87 мільйонів у фірми, за сприяння якій вже мають карну справу

Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

Звиклий до перемог фаворит «Укренерго» втратив можливість виграти 608 мільйонів, бо забув два папірця

Три пов’язані ФОПи розпиляли 3 мільйони на харчуванні дітей у Мирнограді (документи)

Суд взяв під варту чотирьох посіпак Дубневичів, підозрюваних у розкраданні газу на 1,4 мільярди

Україна найняла для справ проти Росії у ЄСПЛ британського адвоката, який представляв Грузію та сім’ю Литвиненка

Суд не помітив низку порушень на будівництві «38 перлини» спонсора Саакашвілі в центрі Києва

Прокурора, який отримав хабар за повернення «Лексуса»-двійника, засудили до п’яти років тюрми

18.01.2018

Суд обирає запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда (додано)

Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 мільйонів на дорожній розмітці за 37 мільйонів

«Поштарі» Гройсмана завели на Одеський порт «прокладку», яка вдвічі зменшує прибуток держави

За місяць контейнери для Вільногірського комбінату Журила подорожчали на 16%

Очільник чернігівського УСБУ через тиждень після призначення купив Mercedes-Benz GLK

Сиротинець, який відвідав Порошенко, замовив згущонку з потрійною переплатою

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

19 Січня 2018

Триповерховий будинок на березі Дніпра у районі Осокорки Києва виставили на продаж через сайт оголошень за 4,5 млн грн.

«Наші гроші» порівняли фото з оголошення про продаж із даними Публічної кадастрової карти України і з’ясували, що половина землі під будинком, що продається, належить начальнику управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області Сергію Мельнику. Мельник навіть вказав у своїй декларації за 2016 рік ділянку площею 455 кв.м під будинком.

Будинок площею 581 кв.м, частково розташований на цій ділянці, не був внесений в декларацію податківця. Він недобудований, тому в Державному реєстрі речових прав відсутня інформація про його власника.

З оголошення про продаж видно, що в будинку 7 кімнат і 14 соток землі – імовірно, власник рахував і прибережну смугу з виходом на власний пляж.

За інформацією «Наших грошей», ділянку біля Дніпра Сергій Мельник отримав 2004 року у подарунок. Ще половина землі під будинком та біля нього площею 470 кв.м реєструвалася на екс-працівника управління містобудування Київської міської ради Василя Максимчука. Чиновник отримав її у 1999 році на підставі рішення тієї ж міськради.

За даними Центральної виборчої комісії, Сергій Мельник у 2012 році працював першим заступником гендиректора державного підприємства «Укрметртестстандарт». І, як свідчить декларація за 2011 рік на сайті ЦВК, не мав ані особливих статків, ані рахунків у банку. Доходи Сергія Мельника за 2011 рік були 135 тис. грн, а членів його сім’ї – 175 тис. грн.

Станом на червень 2016 Мельник уже значиться начальником УВБ ГУ ДФС у Вінницькій області. І в його декларації за 2016 рік з’явились:

  • легковий автомобіль Audi Q7 2014 року, куплений Cергієм Мельником того ж року за 957 тис. грн.;
  • Volvo XC 60 2012 року випуску, яке належить Ігорю Криворучку і яким користується дружина Сергія Мельника – Катерина Мельник (Широкова) ;
  • $ 230 тис та 270 тис. грн готівкою у власності Сергія Мельника ;
  • $ 65 тис. та 450 тис. грн готівкою у дружини дфсника Катерини ;
  • плавдача у Києві, набута у власність у грудні 2013 року;
  • подарунки у негрошовій формі вартістю 1,7 млн грн та 0,5 млн грн – ділянка та частина дачних будівель ДБК «Жовтень» в Одесі, звідки родом Сергій Мельник. Дарувальницею виступила Алла Мельник.

При цьому заробітна плата Сергія Мельника – 85 тис. грн, а інформація про зарплатню його дружини в декларації за 2016 рік відсутня взагалі.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.01.2018

Одеса Міст на трасі Одеса-Рені від оточення Продивуса здорожчав у півтора рази – до 100 мільйонів

Київ Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

Донецьк Три пов’язані ФОПи розпиляли 3 мільйони на харчуванні дітей у Мирнограді (документи)

Львів Суд взяв під варту чотирьох посіпак Дубневичів, підозрюваних у розкраданні газу на 1,4 мільярди

Київ Суд не помітив низку порушень на будівництві «38 перлини» спонсора Саакашвілі в центрі Києва

Черкаси Прокурора, який отримав хабар за повернення «Лексуса»-двійника, засудили до п’яти років тюрми

18.01.2018

Київ Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 мільйонів на дорожній розмітці за 37 мільйонів

Чернігів Очільник чернігівського УСБУ через тиждень після призначення купив Mercedes-Benz GLK

Донецьк Сиротинець, який відвідав Порошенко, замовив згущонку з потрійною переплатою

Запоріжжя Держкомбінат Фірташа за 75 мільйонів замовив Коломойському хлор на 72% дорожче, ніж рік тому

Одеса Южненська мерія переплатить 40% за асфальт для центрального проспекту міста

17.01.2018

Львів НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда

Київ «Політично значимий» музей Голодомору викинув дешевшу на 17 мільйонів фірму з тендеру на реконструкцію Меморіалу

Донецьк Шахтарі в один день скупились на майже два мільйони по 199 999,99

Дніпро Друг Вілкула виграв ще 55 мільйонів на коштовне утримання доріг Кривого Рогу

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ