Прокурора, який отримав хабар за повернення «Лексуса»-двійника, засудили до п’яти років тюрми

Придніпровський райсуд м. Черкаси визнав винним колишнього прокурора прокуратури Черкаської області Олександра Матюшенка у отриманні хабара у розмірі $1500 і засудив його до 5 років позбавлення волі. Про це повідомило видання «Кропива» з посиланням на вирок суду від 10 січня.

У 2015 році Матюшенко був процесуальним керівником в кримінальному провадженні стосовно використання завідомо підробленого свідоцтва про реєстрацію автомобіля «Лексус».

Того ж року прокурор зустрівся особою, в якої було вилучено автомобіль, і запропонував передати йому неправомірну вигоду в розмірі $1500 за повернення автомобіля та сприяння у проведенні експертизи.

Власник автівки, який попередньо звернувся до правоохоронців із заявою про вимагання хабара, передав прокурору гроші, після чого був затриманий у власному автомобілі. Вина підсудного була підтверджена доказами, зібраними негласними слідчими діями.

Суд призначив Матюшенку 5 років позбавлення волі із позбавленням права протягом 2 років обіймати посади в органах державної влади та із конфіскацією 1/2 частини всього майна.

Вирок ще не набув чинності, оскільки не спливли терміни апеляційного оскарження.

Видання також зазначило, що автомобіль «Lexus RX 350» був вилучений у постраждалого у червні 2015 року, коли після огляду документів працівниками УДАІ йому повідомили, що свідоцтво містить ознаки підробки, і автомобіль є «двійником». Лише у травні 2017 року за скаргою потерпілого автомобіль було повернуто за ухвалою суду.

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