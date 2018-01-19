Міст на трасі Одеса-Рені від оточення Продивуса здорожчав у півтора рази – до 100 мільйонів

Служба автомобільних доріг в Одеській області 29 листопада уклала угоду з ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» про додаткові роботи з капітального ремонту мосту на автодорозі державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) за 32,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді 2016 року фірма виграла тендер щодо цього мосту на 67,96 млн грн. Однак під час ремонту знадобилось відкоригувати проект через уточнення геологічних вишукувань, зміну технології перевлаштування інженерних комунікацій, відмову від влаштування грунто-щебеневих паль тощо. Тому нинішню закупівлю додаткових робіт провели за переговорною процедурою для уніфікації. В обґрунтуванні сказано: «…виконувалися роботи, пов’язані із додатковими геологічними вишукуваннями, статистичними випробуваннями паль на їх спроможність витримувати навантаження у 460 т, а також, після прийняття технічних рішень, виконання робіт із влаштування додаткових 8 анкерних паль і додавлювання, з їх допомогою, до проектних вимог несучої здатності вже влаштованих 16 паль».

Нова угода передбачає строк виконання робіт до 30 квітня 2018 року. Як і раніше, нині підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Сума обох угод складає 100,27 млн грн., що у півтора рази більше від ціни першої угоди.

Броварська фірма «Мостобудівельний загін №112» є правонаступником однойменного дочірнього підприємства ПАТ «Мостобуд» екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Продивуса. Зараз її засновником є вінницьке ТОВ «Меткон Плюс» В’ячеслава Бабіцького зі статутним капіталом 1 тис грн.

Бабіцький керує ПП «Промбудсервіс 2005» Вікторії Яворської – помічниці Продивуса.

Частину техніки переможець орендує у ТОВ «Будівельне управління механізації» Дмитра Годованюка і Сергія Воловика, відомих як менеджери «Мостобуду».

Аналогічні договори на будівництво Подільського моста і розв’язки на Московській площі в Києві теж були укладені з генпідрядником «Мостобудом».

Усього з 2011 року «Мостобудівельний загін №112» виграв тендерів на 272,65 млн грн.

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