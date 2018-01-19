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Газовики скупилися російськими запчастинами на 87 мільйонів у фірми, за сприяння якій вже мають карну справу

19 Січня 2018

Філія «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» у листопаді-грудні за результатами тендерів замовила ТОВ «Український сучасний турбінний комплекс» («УСТК») запасних частин до турбін на загальну суму 86,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До червня 2018 р. поставлять запчастини для ГТ-750-6 власного виробництва, «EKOL, spol. s r.o.» (Чехія) із групи «ShaanGu Group» (Китай) або ВАТ «Уралтурбо» (Росія), перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.

Найдорожчими є два ротори турбокомпресора 420.25.СБ по 25,08 млн грн.

Ротор силової турбіни 177.25.СБ коштує 14,66 млн грн. У липні 2016 р. «УСТК» продала їх «Укргазенергосервісу»  на 9% дорожче – по 16,03 млн грн.

Лопатку ВНА 420.06.01 купили за 825 тис грн., що на третину дорожче від ціни 2016 р. в 614 тис грн.

Лопатки направляючі ОК 420.06.05 замовили по 662 тис грн., тобто на третину дешевше за 2016 рік, коли ціна складала 872 тис грн.

Сума угод на 5% нижча від очікуваної вартості в 91,47 млн грн.

На більшому тендері єдиний конкурент ТОВ «Техмаш» пропонував незначно нижчу ціну, але відмовився від підписання договору. За менший підряд із переможцем змагалися той самий «Техмаш» і ТОВ «Науково-технічна фірма «Модуль Софт», а ТОВ «Турбех Інжиніринг» не допустили до торгів через технічні й кваліфікаційні невідповідності.

Засновниками «УСТК» є Аліна Гладкая і В’ячеслав Золотов. Останній раніше був комерційним директором ПАТ «Асфальтобетонний завод «АБ «Столичний». Заводом раніше володіли навпіл родина Сергія Тігіпка і ТОВ «Альфадорбуд» віце-президента «Золотих воріт» Віктора Ящука.

Нагадаємо, поліція веде справу щодо причетності керівника «Укргазенергосервісу» до створення схеми з перемоги на тендерах «УкрСТК», що дозволило фірмі освоїти 340,00 млн грн. За даними слідства, «УкрСТК» завищило вартість запчастин від «Уралтурбо» і поставило їх філії не в повному обсязі. У вересні 2017 р. суд призначив ревізію в «Укргазенергосервісі», дав слідству доступ до експортно-імпортних документів фірми і відмовив у доступі до даних митниці. Відтоді ухвал в судовому реєстрі не з’являлось.

«Укргазенергосервіс» очолює Роман Флюнт.

Івано-франківський «Техмаш» належить Віталію Яцику і Віталію Романцю. Останній раніше володів нині ліквідованим ПП «Центр правового захисту бізнесу», а також був депутатом Старокривотульської сільради Тисменицького р-ну. Що ж до Яцика, то в 2013 р. особа з такими ПІБ була заступником директора МТЗ, загальних і соціальних питань УМГ «Львівтрансгаз».

Харківською «НТФ «Модуль Софт» володіє Соловйов Андрій. Раніше засновником був Григорій  Зіненко, якому також належить ТОВ «Промислово-Фінансова Компанія «Газінвест». Обидві фірми зареєстровані по вул. Ромена Ролана, 12 на номер телефону +380577546773. Таку ж юридичну адресу і телефон мають: ТОВ «Сток-Капітал» Вагана Симов’яна, ТОВ «Інноваційні Технології Та Системи ХХІ» Вагана Симов’яна, Юрія Кабаненка і Вячеслава Хорошка, ТОВ «Шанс-СМК» Саркіса Симов’яна і Світлани Георгієвої, ТОВ «Мегатон» тієї ж Георгієвої та Тетяни Дзіни.

Найменування товару Креслення Кількість, од. Ціна, грн./од із ПДВ
Ротор турбокомпресора 420.25.СБ 1 25 080 000
Ротор турбокомпресора 420.25.СБ 1 25 080 000
Ротор силової турбіни 177.25.СБ 1 14 662 440
Лопатка направляюча ТНТ 3ст 177.04.01 1 1 819 800
Вставка верхня 177.01.СБ8 1 1 546 800
Вставка нижня 177.01.СБ9 1 1 546 800
Вставка верхня 177.01.СБ8 1 1 546 800
Вставка нижня 177.01.СБ9 1 1 546 800
Лопатка ВНА 420.06.01 1 825 018
Лопатка направляюча ОК 0 ст. 420.06.02 1 795 480
Лопатка направляюча ОК 1 ст. 420.06.03 1 765 000
Лопатка СА 420.06.07 1 761 760
Лопатка направляюча ОК 2 ст. 420.06.03 1 733 140
Лопатка направляюча ОК 3 ст. 420.06.04 1 733 140
Лопатка направляюча ОК 4 ст. 420.06.04 1 733 140
Лопатка направляюча ОК 5 ст. 420.06.04 1 733 140
Частина вогнева КЗ 177.131.СБ2 1 685 200
Частина вогнева КЗ 177.131.СБ2 1 685 200
Лопатка направляюча ОК 6 ст. 420.06.05 1 662 160
Лопатка направляюча ОК 7 ст. 420.06.05 1 662 160
Лопатка направляюча ОК 8 ст. 420.06.05 1 662 160
Лопатка направляюча ОК 9 ст. 420.06.05 1 662 160
Лопатка направляюча ОК 10 ст. 420.06.05 1 662 160
Лопатка направляюча ОК 11 ст. 420.06.06 1 662 160
Пристрій фронтовий 177.131.СБ1 1 492 600
Пристрій фронтовий 177.131.СБ1 1 492 600
Обтікач 177.01.СБ25 1 415 200
Обтікач 177.01.СБ25 1 415 200
Секція стикова 177.131.СБ10 1 195 600
Пальник черговий 177.131.СБ3 1 78 000
Пальник черговий 177 131.СБ3 1 78 000
Екран КЗ 177.131.СБ11 1 47 400
Пальник основний 177.131.СБ6 6 42 900
Пальник основний 177.131.СБ6 6 42 900

 

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