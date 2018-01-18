За місяць контейнери для Вільногірського комбінату Журила подорожчали на 16%

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
18 Січня 2018
Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 15 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Деліс-Проф» упаковки на 46,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 206 тис різних поліпропіленових контейнерів (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).
Найдорожчими є п’ять лайнер-бегів по 1 488 грн./шт. У грудні 2017 року комбінат купив у цієї ж фірми значно більшу партію в 1 тис шт. майже вдвічі дешевше – по 789 грн./шт.
Чотирьохпетельні контейнери під ільменіт коштують по 220 грн./шт. Це на 16% дорожче від грудневої ціни в 789 грн./шт.
Чотирьохпетельні контейнери під ставроліт 68х68х113 придбали по 229 грн./шт., хоча у грудні вони також коштували на 16% дешевше – 197 грн./шт.
Передбачена піврічна гарантія та оплата протягом півроку після поставки товару.
Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 48,00 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Авангард Трейд» із м. Кам’янське зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Андрію та Валентині Нізіковим.
«Деліс-проф» із Кам’янського володіють Костянтин Чуприна та Валерій Галій. У 2006 році засновниками були Віктор Мартиненко, Ірина Артамонова, Валерій Загребельний та Ігор Ребристий.
Усього з лютого 2015 року переможець виграв тендерів Вільногірського комбінату щодо контейнерів на 145,21 млн грн.
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Контейнер Лайнер-бег
|5
|1 487,76
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 2тн. 90x90x115 з нижнім вивантаженням
|3 000
|351,42
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний 2-х тн. з нижнім вивантаженням
|1 000
|320,12
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСП з н.в.
|2 000
|302,04
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 90x90x70 з нижнім вивантаженням
|3 000
|296,1
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний 2-х тн
|8 000
|292,8
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСП
|10 000
|283,98
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний 72x72x90 з нижнім вивантаженням
|3 000
|241,98
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 89x89x70
|4 000
|237,96
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 72x72x90 з нижнім вивантаженням
|3 000
|236,16
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 68х68х113
|24 000
|228,78
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСЗ
|10 000
|227,58
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 60x60x110
|6 000
|222,96
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 12x12x90
|42 000
|219,96
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КЦЗ
|30 000
|219,96
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КЦП
|16 000
|219,96
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ільменіт
|12 000
|219,96
|Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний без флексопечатки
|5 000
|217,02
|Контейнер поліпропіленовий 2-х петельний під Пісок
|24 000
|148,98
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