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За місяць контейнери для Вільногірського комбінату Журила подорожчали на 16%

18 Січня 2018

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 15 січня за результатами тендеру замовила ТОВ «Деліс-Проф» упаковки на 46,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 206 тис різних поліпропіленових контейнерів (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Найдорожчими є п’ять лайнер-бегів по 1 488 грн./шт. У грудні 2017 року комбінат купив у цієї ж фірми значно більшу партію в 1 тис шт. майже вдвічі дешевше – по 789 грн./шт.

Чотирьохпетельні контейнери під ільменіт коштують по 220 грн./шт. Це на 16% дорожче від грудневої ціни в 789 грн./шт.

Чотирьохпетельні контейнери під ставроліт 68х68х113 придбали по 229 грн./шт., хоча у грудні вони також коштували на 16% дешевше – 197 грн./шт.

Передбачена піврічна гарантія та оплата протягом півроку після поставки товару.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 48,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Авангард Трейд» із м. Кам’янське зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Андрію та Валентині Нізіковим.

«Деліс-проф» із Кам’янського володіють Костянтин Чуприна та Валерій Галій. У 2006 році засновниками були Віктор Мартиненко, Ірина Артамонова, Валерій Загребельний та Ігор Ребристий.

Усього з лютого 2015 року переможець виграв тендерів Вільногірського комбінату щодо контейнерів на 145,21 млн грн.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Контейнер Лайнер-бег 5 1 487,76
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 2тн. 90x90x115 з нижнім вивантаженням 3 000 351,42
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний 2-х тн. з нижнім вивантаженням 1 000 320,12
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСП з н.в. 2 000 302,04
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 90x90x70 з нижнім вивантаженням 3 000 296,1
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний 2-х тн 8 000 292,8
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСП 10 000 283,98
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний 72x72x90 з нижнім вивантаженням 3 000 241,98
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 89x89x70 4 000 237,96
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 72x72x90 з нижнім вивантаженням 3 000 236,16
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ставроліт 68х68х113 24 000 228,78
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КДСЗ 10 000 227,58
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 60x60x110 6 000 222,96
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Рутил 12x12x90 42 000 219,96
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КЦЗ 30 000 219,96
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під КЦП 16 000 219,96
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний під Ільменіт 12 000 219,96
Контейнер поліпропіленовий 4-х петельний без флексопечатки 5 000 217,02
Контейнер поліпропіленовий 2-х петельний під Пісок 24 000 148,98

 

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