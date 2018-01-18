Южненська мерія переплатить 40% за асфальт для центрального проспекту міста

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18 Січня 2018

Управління капітального будівництва Южненської міської ради 1 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна компанія Дорсервіс» капітальний ремонт дороги за 18,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 грудня 2018 року відремонтують дорогу по проспекту Григорівського десанту від світлофору по вулиці Хіміків до знаку «Якір» із п’ятирічним гарантійним строком.

За підсумковою відомістю ресурсів, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 на 4,79 млн грн. замовили по 2 109 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У листопаді-грудні він коштував на інших тендерах по 1 5051 655 грн./т, тобто на 27-40% дешевше.

Асфальтобетон пористий дрібнозернистий марки 1 на 4,80 млн грн. обійдеться так само у 2 109 грн./т. Днями на тендері Львівської САД він був на чверть дешевшим – 1 700 грн./т.

Бетон В15 М200 більше 40 мм на 531 тис грн. купили по 1 570 грн./куб. м. У грудні 2017 року на тендері КК «Київавтодор» він коштував 1 045 грн./куб. м, що не перевищувало ринкових цін.

На заробітну плату піде 413 тис грн., тобто 2% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,5% – 78 тис грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 18,36 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» братів Князя і Роберта Хачатрянів, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Князь Хачатрян є депутатом Одеської облради від «Опозиційного блоку» і помічником нардепа від цієї партії Миколи Скорика. Також він співволодіє ТОВ «Газлідер» разом із Миколою Слабенком – депутатом Березівської райради від тієї ж політсили. Роберт Хачатрян є співзасновником ТОВ «ДБК Агрошляхбуд» з Арпіне Кіракосян.

Засновниками «БК Дорсервіс» є Анджела Стерніцька та Едік Грачикович Амірханян, а директором – Андранік Грачикович Амірханян.

Нагадаємо, Хачик Рушанович Амірханян, який може бути дядьком останніх двох, зараз володіє ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Раніше воно належало громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Фірма знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

«Березівкаагрошляхбуд», «БК Дорсервіс» і «БК «Дорлідер» неодноразово змагалися між собою за дорожні підряди.

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