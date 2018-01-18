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Вугільні фірми Януковича теж переписали на «смотрящего» від Кононенка

18 Січня 2018

Компанії з оточення екс-президента Віктора Януковича, які у 2012 році без конкурсу отримали запаси вугілля на території держшахт, переписали на осіб, яких пов’язують із вугільним бізнесменом Віталієм Кропачовим.

Про це йдеться в розслідуванні Надії Бурдєй для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

У 2012-2013 роках Державна служба геології та надр України передала вугільні пласти державних шахт – шахтоуправління «Південнодонбаське №1», шахта «1-3 Новогродівська», шахта «Росія» (нині «Котляревська») і «Вугільна компанія «Краснолиманська»  – приватним компаніям з однойменними назвами. Пласти були передані в оренду на 20 років, а усі фірми належали оточенню Олесандра Януковича – сина тодішнього президента.

Януковичу віддали в тому числі ті пласти вугілля, на яких шахтарі держшахт вже вели роботи, а держава вклала до цього 0,5 млрд грн. в їх оснащення.

Після втечі Януковича з країни, нова влада не робила спроби повернути вугільні пласти державі. Лише у 2016 році Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо передачі надр компаніям з орбіти Олександра Януковича.

Новим власником компаній з правом на пласти шахт «Котляревська» та «1-3 Новогродівська» стали мешканці Донецької області: Олександр Коваленко, Юрій Корнєєв та Тамара Задоя. Корнєєв працював заступником директора ДП «Вугільна Компанія Краснолиманська», Задоя – бухгалтеркою ДП «Мирноградвугілля».

Водночас гірники шахт, які втратили пласти, реальним власником компаній називають бізнесмена Віталія Кропачова.

«Кропачов каже: «Та не хвилюйтеся, хлопці. Будете працювати, як і працювали. Я скажу, будете працювати».  Знаємо, хто це такий – смотрящий по нашому регіону», – розповів голова незалежної профспілки гірників шахти «1-3 Новогродівська» Сергій Павлов.

На початку 2018 року компанія Кропачова викупила 87% акцій четвертої фірми – власника пластів на шахті «Краснолиманська», що раніше належала екс-депутату Партії регіонів Ігорю Гуменюку та низці донецьких бізнесменів.

Таким чином протягом двох років раніше непублічний бізнесмен Кропачов сконцентрував у себе більшість вугільних активів, раніше виведених з держвласності оточенням Януковича.

Кропачов – це колишній депутат Донецької облради, власник низки вугільних активів. Зокрема, збагачувальних фабрик та заводу шахтних конструкцій. З 2016 року став співвласником двох збагачувальних фабрик – «Україна» та «Росія».

Другим співвласником залишилось ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича (записана на вірґінський офшор «Сароне холдінгс лімітед»). Однак, сам Кропачов запевняє, що є єдиним власником збагачувальних фабрик.

Власність на збагачувальні фабрики, які є монополістами на обробку вугілля з оточуючих шахт, дозволила Кропачову неконкурентно встановлювати ціни на збагачення вугілля. У 2018 році фабрики Кропачова «Україна» та «Росія» збагачуватимуть вугілля за рекордно високою ціною.

Від «Наших грошей». Віталія Кропачова називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

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