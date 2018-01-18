Суд обирає запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда (додано)

(додано дані щодо розміру застави Артимко, Кучми)

У Солом’янському райсуді Києва після півторагодинної перерви 18 січня продовжився розгляд клопотання НАБУ і САП про обрання запобіжного заходу раднику директора ТОВ «Енергія» Ігорю Кучмі. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з зали суду.

НАБУ і САП просять суд взяти Кучму під варту із альтернативою у вигляді застави у розмірі 230 млн грн.

Кучма був затриманий 16 січня разом із ще трьома фігурантами справи – керівник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» Ігор Артимко, фіндиректор цієї фірми Олег Павлишин, заступник Артимка Ігор Ільків, яким запобіжні заходи будуть обиратися сьогодні ж, після Кучми.

Суд постановив взяти Артимко під варту з заставою 10 млн грн.

Кучму взяли під варту з заставою 5 млн грн.

За даними слідства, Кучма організував і керував схемою із заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

Захист Кучми заперечує будь-яку його причетність до вчинення злочину.

Кучму називають неформальним фактичним керівником ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Енергія-Новояворівськ», він повністю контролює діяльність цих підприємств. За даними слідства, усі питання функціонування цих фірм узгоджувалися з Кучмою, без його відома жодні рішення не приймалися.

Кучма є представником бенефіціарних власників вказаних підприємств – народних депутатів від БПП Богдана і Ярослава Дубневичів. Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом у результаті заволодіння газом через ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ», здійснювалася за допомогою ТзОВ «Корпорація КРТ», ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», ТзОВ «Енергія-Монтажсервіс» та ТзОВ «Енергія». Бенефеціарами усіх вказаних компаній є Дубневичі.

У період 2013-2015 рр ДП «Енергоринок» перерахувало двом ТЕЦ близько 2,3 млрд грн за поставлену електроенергію, більшість якої було вироблено з вкраденого газу та у подальшому перераховано переважно на рахунки КРТ.

У Кучми чотири адвокати, які просили перерву для узгодження позиції захисту. Засідання продовжилося о 13:30.

17 січня після обіду Кучмі було вручено повідомлення про підозру по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомив прокурор, Кучма ігнорував усі виклики до НАБУ.

У Кучми під час обшуку детективи не знайшли його закордонний паспорт, де він наразі невідомо.

У ході обшуку в офісі ТзОВ «Енергія» у сейфі Кучми було вилучено 1,14 млн євро, 136 тис дол, а також кількі мільйонів гривень. Ці кошти арештовані у рамках кримінального провадження.

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