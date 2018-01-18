НОВИНИ

18.01.2018

Суд обирає запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда (додано)

Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 мільйонів на дорожній розмітці за 37 мільйонів

«Поштарі» Гройсмана завели на Одеський порт «прокладку», яка вдвічі зменшує прибуток держави

За місяць контейнери для Вільногірського комбінату Журила подорожчали на 16%

Очільник чернігівського УСБУ через тиждень після призначення купив Mercedes-Benz GLK

Сиротинець, який відвідав Порошенко, замовив згущонку з потрійною переплатою

Держкомбінат Фірташа за 75 мільйонів замовив Коломойському хлор на 72% дорожче, ніж рік тому

Южненська мерія переплатить 40% за асфальт для центрального проспекту міста

Вугільні фірми Януковича теж переписали на «смотрящего» від Кононенка

17.01.2018

НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда

«Політично значимий» музей Голодомору викинув дешевшу на 17 мільйонів фірму з тендеру на реконструкцію Меморіалу

Шахтарі в один день скупились на майже два мільйони по 199 999,99

Завод Приходька за 42 мільйони відремонтує свої пасажирські вагони вчетверо дорожче, ніж продає нові вантажні

Друг Вілкула виграв ще 55 мільйонів на коштовне утримання доріг Кривого Рогу

Концертзал морпорту Одеси за 85 мільйонів відремонтує екс-менеджер Гайдука і Тарути

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Суд обирає запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда (додано)

18 Січня 2018

Ігор Кучма у залі суду. Фото “Наших грошей”

(додано дані щодо розміру застави Артимко, Кучми)

У Солом’янському райсуді Києва після півторагодинної перерви 18 січня продовжився розгляд клопотання НАБУ і САП про обрання запобіжного заходу раднику директора ТОВ «Енергія» Ігорю Кучмі. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з зали суду.

НАБУ і САП просять суд взяти Кучму під варту із альтернативою у вигляді застави у розмірі 230 млн грн.

Кучма був затриманий 16 січня разом із ще трьома фігурантами справи – керівник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» Ігор Артимко, фіндиректор цієї фірми Олег Павлишин, заступник Артимка Ігор Ільків, яким запобіжні заходи будуть обиратися сьогодні ж, після Кучми.

Суд постановив взяти Артимко під варту з заставою 10 млн грн.

Кучму взяли під варту з заставою 5 млн грн.

За даними слідства, Кучма організував і керував схемою із заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

Захист Кучми заперечує будь-яку його причетність до вчинення злочину.

Кучму називають неформальним фактичним керівником ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Енергія-Новояворівськ», він повністю контролює діяльність цих підприємств. За даними слідства, усі питання функціонування цих фірм узгоджувалися з Кучмою, без його відома жодні рішення не приймалися.

Кучма є представником бенефіціарних власників вказаних підприємств – народних депутатів від БПП Богдана і Ярослава Дубневичів. Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом у результаті заволодіння газом через ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ», здійснювалася за допомогою ТзОВ «Корпорація КРТ», ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», ТзОВ «Енергія-Монтажсервіс» та ТзОВ «Енергія». Бенефеціарами усіх вказаних компаній є Дубневичі.

Ігор Кучма в залі суду. Фото “Наших грошей”

У період 2013-2015 рр ДП «Енергоринок» перерахувало двом ТЕЦ близько 2,3 млрд грн за поставлену електроенергію, більшість якої було вироблено з вкраденого газу та у подальшому перераховано переважно на рахунки КРТ.

У Кучми чотири адвокати, які просили перерву для узгодження позиції захисту. Засідання продовжилося о 13:30.

17 січня після обіду Кучмі було вручено повідомлення про підозру по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомив прокурор, Кучма ігнорував усі виклики до НАБУ.

У Кучми під час обшуку детективи не знайшли його закордонний паспорт, де він наразі невідомо.

У ході обшуку в офісі ТзОВ «Енергія» у сейфі Кучми було вилучено 1,14 млн євро, 136 тис дол, а також кількі мільйонів гривень. Ці кошти арештовані у рамках кримінального провадження.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.01.2018

Київ Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 мільйонів на дорожній розмітці за 37 мільйонів

Чернігів Очільник чернігівського УСБУ через тиждень після призначення купив Mercedes-Benz GLK

Донецьк Сиротинець, який відвідав Порошенко, замовив згущонку з потрійною переплатою

Запоріжжя Держкомбінат Фірташа за 75 мільйонів замовив Коломойському хлор на 72% дорожче, ніж рік тому

Одеса Южненська мерія переплатить 40% за асфальт для центрального проспекту міста

17.01.2018

Львів НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда

Київ «Політично значимий» музей Голодомору викинув дешевшу на 17 мільйонів фірму з тендеру на реконструкцію Меморіалу

Донецьк Шахтарі в один день скупились на майже два мільйони по 199 999,99

Дніпро Друг Вілкула виграв ще 55 мільйонів на коштовне утримання доріг Кривого Рогу

Одеса Концертзал морпорту Одеси за 85 мільйонів відремонтує екс-менеджер Гайдука і Тарути

Донецьк Новий улюбленець «Мирноградвугілля» отримає 100 мільйонів за шахтні конструкції зі 100% передплати

Харків Улюбленець Харківської ОДА в рази завищував ціни на 40 мільйонах, отриманих на відновлення Балаклії

Київ Дилери «Hikvision» зацементували монополію на вуличні відеокамери для Києва

Київ «Прокладка» без торгів і відкритих цін отримала ще 40 мільйонів на Охматдит

16.01.2018

Запоріжжя Сільрада розіграла купівлю дорогого сміттєвоза між тендерними партнерами

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ