«Поштарі» Гройсмана завели на Одеський порт «прокладку», яка вдвічі зменшує прибуток держави

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ДП «Одеський морський торговельний порт» планує зменшити прибуток в поточному році у порівнянні з попереднім в 2,2 рази – до 119,29 млн. грн.

Про це йдеться в фінансовому плані підприємства, який було подано на затвердження уряду 17 січня.

В фінплані на цей рік також заплановано зниження на 41% чистого доходу від реалізації продукції – до 323,62 млн грн. При цьому собівартість реалізованої продукції зростає на 17%.

При узгодженні позицій підприємство вказало, що зниження доходу пов’язане з діяльністю в акваторії «Одеський МТП» приватних буксирних компаній, зокрема, ТОВ «Екофлот». Держпідприємство стверджує, що програє приватникам конкуренцію через те, що вони можуть дозволити собі індивідуальний підхід до замовника, без необхідності виконувати соціальні зобов’язання та утримувати профільні активи. На збільшення собівартості, стверджує ДП, також вплинуло збільшення зарплати працівникам.

В експертному висновку до фінплану вказано зауваження, що не дивлячись на зменшення в 2,2 рази фінансового результату та зменшення на 26% відрахувань державі, зарплатня керівника порту залишилася на рівні минулого року – 310 тис грн./місяць. В 2016 році  зарплата директора була майже вдвічі нижчою і складала 133 тис грн.

Нагадаємо, на початку серпня 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що замість спільного проекту з світовим портовим оператором «DP World», «Одеський МТП» віддав більше половини послуг буксирного флоту «Екофлот». Міністр пообіцяв разом з правоохоронцями знайти інтересантів оборудки. Натомість, судовий реєстр не містить інформації про кримінальні провадження, де б фігурантом було «Екофлот». Більш того, в грудні фірма відсудила у «Одеського МТП» 1,23 млн грн. боргів за використання портом приватного буксира.

Через два дні після заяви міністра Омеляна, його заступник Юрій Лавренюк заявив, що порт розірвав договір з «Екофлот», який діяв з початку року. Але, судячи з фінплану підприємства, фірма продовжує свою роботу.

«Екофлот» було зареєстроване в кінці жовтня 2014 року одеситкою Іриною Ткач. В 2017 році її партнером в фірмі став земляк Сергій Гортопан. Незмінним директором залишається – Катерина Кузьменко. Гортопан також є співвласником ТОВ «Фендроу» разом з Наталією Голінько.

З минулого листопада обов’язки директора Одеського порту виконує уродженець Вінницької області  Віктор Войтко. Літом він перейшов на посаду заступника директора порту, а до цього працював в структурі ДП «Укрпошта». Це державне підприємство у 2015-2016 роках очолював інший вінничанин – Ігор Ткачук, якого в жовтні 2016 року було призначено директором ДП «Одеський МТП». Ткачук наближений до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і зараз очолює Одеську філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Брат Ткачука Генадій є народним депутатом і входить до фракції «БПП «Солідарність».

Після переведення Ткачука на роботу в «АМПУ», декілька місяців порт очолював Віктор Слободянюк, якого в кінці листопада призначили директором департаменту будівель та споруд ПАТ «Укрзалізниці».

В грудні керівником ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» (Одеська обл.) призначили Дмитра Чалого, який також працював в «Укрпошті» в команді Ткачука.

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