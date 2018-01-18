Сиротинець, який відвідав Порошенко, замовив згущонку з потрійною переплатою

Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (Донецька обл.) 16 січня за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «Продинфо» щодо поставки молочних продуктів загальною вартістю 1,29 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено згущеного молока 8,5% жирності виробництва ТОВ «Техмолпром» (м. Гадяч) за ціною 90 грн/кг, при цьому, на ринку один кілограм згущонки цього виробника продають втричі дешевше – за 28 грн/кг. Кілька місяців тому аграрний ліцей на Вінниччині замовив згущене молоко за аналогічним ДСТУ ціною 41 грн/кг.

З двійною переплатою замовлено також какао зі згущеним молоком за 109,80 грн/кг проти ціни на сайті виробника – 44,40 грн/кг.

Фасовану сметану 21% жирності виробництва «С-Транс» замовили за ціною 85,80 грн/кг, тоді як у супермаркетах кілограм такої сметани можна продають за 35,10 грн.

Крім того замовлено продукцію «Молокозаводу Олком»: кефір фасований 2,5% жирності (29,34 грн/кг), йогурт 2,5% (39,78 грн/кг), ряжанку 4% (39,90 грн/кг), сметану у стакані 125 г (120 грн/кг).

З переможцем торгів, ТОВ «Продинфо», позмагався підприємець зі Слов’янська Донецької області Юрій Сугак. З початку 2016 року він отримав держзамовлень на суму 9,23 млн грн, зокрема, 1,74 млн грн від «Смарагдового міста».

Дружина та син Сугака, Галина Кононівна та Олексій Сугак, також зареєстровані як ФОПи – на їхніх рахунках 3,41 млн грн та 9,41 млн грн держпідрядів відповідно.

Восени 2016 року Галина Сугак була викрита Донецьким відділенням АМКУ на змові з підприємцями Надією Родіною та Олександром Спесівцевим. Йшлось про розіграну ними закупівлю продуктів харчування КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини». Із судового реєстру відомо, що підприємці оскаржують це рішення АМКУ.

Також відомо, що Галина Сугак разом з компаніями «Продинфо», ТОВ «Укрпродукт» та кількома іншими підприємцями фігурують у кримінальному провадженні щодо зловживання керівництвом «Смарагдового міста» при закупівлі по завищеним цінам продуктів харчування та одежі. Розслідується постачання харчів за цінами, втричі вищими від ринку.

Маріупольське ТОВ «Продинфо» зареєстроване на Олену Печерських з Донецька, вона ж є керівником підприємства. Сестра Олени Печерських, Марина Афанасенко, є співвласницею згадуваного ТОВ «Укрпродукт» разом з Аллою Логачовою.

За даними «ВДЗ» та «Прозорро», з початку 2009 року до сьогодні «Продинфо» підписало договорів з бюджетниками на понад 127 млн грн.

Керівником Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» Донецької облради є Галина Демченко. Торік президент Петро Порошенко назвав «Смарагдове місто» найбільш важливою школою для країни, відмітивши, що нею опікується його дружина Марина Порошенко.

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