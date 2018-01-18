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Очільник чернігівського УСБУ через тиждень після призначення купив Mercedes-Benz GLK

18 Січня 2018

Начальник управління СБУ в Чернігівській області Юрій Гончаров 22 листопада 2017 року зареєстрував на себе Mercedes-benz GLK 2013 р.в. Про це свідчить витяг із транспортного реєстру МВС.

У мережі Інтернет станом на січень 2018 року таку автівку з пробігом 30 тис км продають за $ 36 тис.

УСБУ в Чернігівський області Гончаров очолив 14 листопада 2017 року. Відтак, авто купив через тиждень після призначення.

Дружина Гончарова Наталія до квітня 2017 року працювала начальником відділу в управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби Сумської області. У декларації перед звільненням Гончарова вказала, що її чоловік-сбушник уже реєстрував на себе Mercedes-benz 211 CDi, але 2005 року випуску, який купив у березні 2014 року.

Аналіз декларацій дружини сбушника за попередні роки показує, що Гончарови статків особливих не мали – невеликі клапті землі в Сумах та області, службова квартира в користуванні, гараж та недобудований 30-метровий дачний будинок у Сумах. $7,7 тис. Юрій Гончаров тримає в банку, 15,5 тис грн – проценти.

Утім, 10 січня 2018 року на Анастасію Калантай, що вписана у декларацію Гончарової як дочка, зареєстрували 65-метрову квартиру у Сумах на вулиці Кондратьєва, 152. Нерухомість студентка Сумського державного педагогічного університету Настя Калантай отримала по договору дарування.

2016 року Юрій Гончаров, згідно декларації його дружини, заробив 294 тис. грн, а Наталія Гончарова – 98 тис. грн.

2015 року зарплатня сбушника була  216 тис. грн, а його дружини – 84 тис. грн.

Юрій Гончаров за фахом – учитель історії, 1997 року закінчив Національну академію СБУ. З квітня 2013 року по квітень 2014 року працював замначальника УСБУ у Львівській області. З квітня 2015 року по лютий 2017 року керував УСБУ в Сумській області. Досі значиться співзасновником ГО «Фонд регіональних досліджень» разом із начальником управління Сумської ОДА Сергієм Над’ярним та Миколою Колесником.

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