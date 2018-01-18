Керівництво «Київавтодору» підозрюють у виведенні 11 мільйонів на дорожній розмітці за 37 мільйонів

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18 Січня 2018

Нацполіція і Генпрокуратура розслідують корупційну схему заволодіння бюджетними коштами, які у 2017 році комунальна корпорація «Київавтодор» виділила на нанесення дорожньої розмітки. Про це написала Ганна Кмеліна у KиевVласть з посиланням на ухвали Шевченківського райсуду.

За даними слідства, у січні 2017 р. заступник гендиректора «Київавтодору» запропонував підпорядкованим йому начальнику КП «ШЕУ Оболонського району Києва» Олегу Куликову та головному інженеру КП «ШЕУ Деснянського району Києва» Валерію Ярошевському заволодіти коштами, які виділяються на нанесення дорожньої горизонтальної розмітки. Ті погодились.

В подальшому начальнику «ШЕУ Оболонського району Києва» доручили знайти людину, яка за гроші погодиться заснувати і очолити фіктивну фірму. Роль підприємства зводилась до того, щоб на тендерах штучно створювати конкуренцію «ШЕУ Деснянського району Києва», а також щоб використовувати рахунки для переведення вкрадених грошей в готівку.

Підприємство було знайдено. Ним виявилось ТОВ «Дорбудрезерв-Україна», власником та керівником якого з 2010 по 2017 рік був батько начальника «ШЕУ Оболонського району» Михайло Куликов. На початку минулого року Олег Куликов за винагороду перереєстрував «Дорбудрезерв-Україна» на Інну Моргун, зробивши керівником ще одну маловідому людину Олександра Дубоноса.

Учасники схеми домовились, що в подальшому розмітку буде наносити не переможець тендеру – «ШЕУ Деснянського району Києва», а «ШЕУ Оболонського району Києва», використовуючи при цьому приватну техніку сім’ї директора КП Куликова. В одній з судових ухвал йдеться, що махінація здійснювалася з відома гендиректора «Київавтодор», яким з квітня 2015 р. є Олександр Густєлєв.

У березні 2017 року «Київавтодор» оголосив тендер на майже 40 млн грн. на закупівлю послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки з застосуванням фарби (лот № 1) та із застосуванням холодної двокомпонентного структурного пластика (лот № 2). В торгах взяли участь два підприємства: КП «ШЕУ Деснянського району Києва» і «Дорбудрезерв-Україна». Виграли комунальники, і у травні «Київавтодор» уклав з ними два договори – на 20,37 млн грн. і на 16,59 млн.

Слідство встановило, що не деснянські, а саме оболонські шляховики наносили дорожню розмітку за вказівкою Олега Куликова. У той же час офіційний підрядник «ШЕУ Деснянського району Києва» перевів частину отриманих від «Київавтодору» коштів ТОВ «Колор С.І.М.», яке значилося субпідрядником і, за даними слідства, керівник фірми знав про схему. З червня по серпень 2017 р. «Колор С.І.М.» перерахував «Дорбудрезерв-Україна» 11,4 млн грн., які, за інформацією правоохоронців,  були переведені в готівку та розподілені між учасниками злочинної організації.

Національна поліція відкрила справу у вересні. Учасників схеми підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах.

Правоохоронці провели обшуки та виїмку документів на підприємствах, які фігурують у справі. Після обшуків у колишнього директора «Дорбудрезерв-Україна» та в «ШЕУ Деснянського району Києва» були вилучені та заарештовані значні суми коштів у гривнях, євро та доларах.

У судових ухвалах приховане прізвище заступника керівника «Київавтодор», втім відомо, що з 2015 року його заступниками є Валентин Осипов, Ірина Талалаєва та Сергій Головченко.

Від «Наших грошей»:

Раніше правоохоронці розслідували справу за фактом розкрадання бюджетних коштів при нанесенні дорожньої розмітки ТОВ «Колор С.І.М.», яке отримало від «Київавтодору» за цю послугу 12 млн грн.

За даними слідства, «Колор С.І.М.» наймало субпідрядників, серед яких згадані «ШЕУ Деснянського району Києва» та «Дорбудрезерв-Україна». Вони мали наносити розмітку, яка б світилася в темряві. Втім розмітка наносилась без додавання світлоповертальних елементів, що унеможливлювало бачити її вночі. Незважаючи на це, «Київавтодор» перерахував кошти «Колор С.І.М.».

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