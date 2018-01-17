НОВИНИ

17.01.2018

НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда

«Політично значимий» музей Голодомору викинув дешевшу на 17 мільйонів фірму з тендеру на реконструкцію Меморіалу

Шахтарі в один день скупились на майже два мільйони по 199 999,99

Завод Приходька за 42 мільйони відремонтує свої пасажирські вагони вчетверо дорожче, ніж продає нові вантажні

Друг Вілкула виграв ще 55 мільйонів на коштовне утримання доріг Кривого Рогу

Концертзал морпорту Одеси за 85 мільйонів відремонтує екс-менеджер Гайдука і Тарути

Новий улюбленець «Мирноградвугілля» отримає 100 мільйонів за шахтні конструкції зі 100% передплати

Улюбленець Харківської ОДА в рази завищував ціни на 40 мільйонах, отриманих на відновлення Балаклії

Дилери «Hikvision» зацементували монополію на вуличні відеокамери для Києва

«Прокладка» без торгів і відкритих цін отримала ще 40 мільйонів на Охматдит

16.01.2018

Очільниця ДФС Києва засвітилась у кримінальних провадженнях по конвертації та службовому підробленні

«Укртрансгаз» відписав 117 мільйонів підряднику матері помічника «яценюківця»

Американські юристи отримають ще $5 мільйонів «Нафтогазу» на тяжби з Росією за втрачений Крим

Сільрада розіграла купівлю дорогого сміттєвоза між тендерними партнерами

Януковичевський годівник в новому юробличчі отримає 294 мільйони на харчі для армії

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Улюбленець Харківської ОДА в рази завищував ціни на 40 мільйонах, отриманих на відновлення Балаклії

17 Січня 2018

ТОВ «Індіго-Груп» отримало найбільше підрядів на відновлення Балаклії (Харківська область) і постійно завищувало ціни на будматеріали. Про  це написав «Харківський антикорупційний цент»

На відновлення міста виділили 128 млн грн. Найбільший підрядник – «Індіго-Груп», яка є улюбленою фірмою чиновників Харківської ОДА. З нею уклали 33 договори на загальну суму 38,28 млн грн.

Як з’ясував центр, фірма де-факто формувала дефектні акти після виділення коштів, не виконувала заплановані роботи, завищувала вартість будівельних матеріалів в рази.

Зокрема, під час відновлення будинку по вул. Гагаріна, 13 фірма купила мінімум 244 куб м керамзитового гравію фракції 5-10 мм М200 по 2509 грн/куб м. Ринкова ж ціна на керамзиту на даний час складає 850-1000 грн./куб м. Тобто ціни завищені в 2,5 рази або на 300 тис грн.

Більше того, за даними експерта-будівельника Олексія Нілова та місцевих мешканців, з цього будинку керамзит не вивозився, новий не завозився, для ремонтних робіт використовували старий, а гроші банально списали. «Улаштування цементної вирівнювачої стяжки можна називати лише пісчаною. Відразу після улаштування вона покрошилася», – розповів Нілов.

В актах виконаних робіт щодо ремонту житлового будинку по вул. Харківській, 2, «Індіго» вказав, що закуповував пісок рядовий по 800 грн./куб м, натомість інший підрядник ТОВ «Стальконструкція» купляв його по 259 грн./куб м. Портландцемент М 400, який більшість будівельників купує до 2 тис грн./т, «Індиго» вирішило купувати по 2923 грн./т.

Щебінь фракцією 10-20 купували по 1044 грн./куб м. Для порівняння КП «Шляхрембуд» у кошторисі щодо ремонту вул. Університетської вказав, що купує щебінь 10-20 по 564,13 грн./куб м. Ринкова ціна є ще нижчою.

Харківською фірмою «Індіго груп» керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха. Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка.

Раніше фірма отримували підряди лише у газовій сфері, зокрема, у «Харківміськгазу». Але в останні два роки стала головним підрядником на будівництві в області. За часом це співпало з переходом на роботу в ОДА Сергія Магдисюка, який став директором Департаменту ЖКГ.

«Індіго Груп» був генпідрядником реконструкції системи газопостачання у Покотилівці, де люди перекривали дорогу через проблеми з опаленням. Нещодавно, Дмитрівська сільрада замовила «Індіго» газифікацію села вартістю 6,25 млн. грн, при цьому вартість труб була завищеною.

Крім того, «Індіго Груп» є фігурантом кримінальних проваджень. Одне з них було відкрито після заяви активістів й стосовно розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків детонації боєприпасів в Балаклії.

На думку голови ХАЦ Дмитра Булаха, загалом під час відновлювальних робіт у Балаклії було вкрадено близько 50% коштів.

Як відомо, 23 березня минулого року у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу, в результаті чого у місті постраждало багато будинків.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

17.01.2018

Львів НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда

Київ «Політично значимий» музей Голодомору викинув дешевшу на 17 мільйонів фірму з тендеру на реконструкцію Меморіалу

Донецьк Шахтарі в один день скупились на майже два мільйони по 199 999,99

Дніпро Друг Вілкула виграв ще 55 мільйонів на коштовне утримання доріг Кривого Рогу

Одеса Концертзал морпорту Одеси за 85 мільйонів відремонтує екс-менеджер Гайдука і Тарути

Донецьк Новий улюбленець «Мирноградвугілля» отримає 100 мільйонів за шахтні конструкції зі 100% передплати

Харків Улюбленець Харківської ОДА в рази завищував ціни на 40 мільйонах, отриманих на відновлення Балаклії

Київ Дилери «Hikvision» зацементували монополію на вуличні відеокамери для Києва

Київ «Прокладка» без торгів і відкритих цін отримала ще 40 мільйонів на Охматдит

16.01.2018

Запоріжжя Сільрада розіграла купівлю дорогого сміттєвоза між тендерними партнерами

Львів Залізниця замовила улюбленій «прокладці» ізолятори за 1,5 мільйона, викинувши конкурента попри рішення АМКУ

Дніпро У Дніпрі встановили 500 урн за два мільйони, які розіграли чиновники Філатова

Одеса Одеські портовики докупили ще один пікап «Фольксваген» за мільйон

15.01.2018

Хмель «Прокладку» оточення мера Староконстянтинова підозрюють у отриманні 280 грн/т за сміття від Садового

Харків В Харкові кількість клумб для прибирання зросла в два-три рази, а урн – впятеро

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ