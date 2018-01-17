Улюбленець Харківської ОДА в рази завищував ціни на 40 мільйонах, отриманих на відновлення Балаклії

ТОВ «Індіго-Груп» отримало найбільше підрядів на відновлення Балаклії (Харківська область) і постійно завищувало ціни на будматеріали. Про це написав «Харківський антикорупційний цент»

На відновлення міста виділили 128 млн грн. Найбільший підрядник – «Індіго-Груп», яка є улюбленою фірмою чиновників Харківської ОДА. З нею уклали 33 договори на загальну суму 38,28 млн грн.

Як з’ясував центр, фірма де-факто формувала дефектні акти після виділення коштів, не виконувала заплановані роботи, завищувала вартість будівельних матеріалів в рази.

Зокрема, під час відновлення будинку по вул. Гагаріна, 13 фірма купила мінімум 244 куб м керамзитового гравію фракції 5-10 мм М200 по 2509 грн/куб м. Ринкова ж ціна на керамзиту на даний час складає 850-1000 грн./куб м. Тобто ціни завищені в 2,5 рази або на 300 тис грн.

Більше того, за даними експерта-будівельника Олексія Нілова та місцевих мешканців, з цього будинку керамзит не вивозився, новий не завозився, для ремонтних робіт використовували старий, а гроші банально списали. «Улаштування цементної вирівнювачої стяжки можна називати лише пісчаною. Відразу після улаштування вона покрошилася», – розповів Нілов.

В актах виконаних робіт щодо ремонту житлового будинку по вул. Харківській, 2, «Індіго» вказав, що закуповував пісок рядовий по 800 грн./куб м, натомість інший підрядник ТОВ «Стальконструкція» купляв його по 259 грн./куб м. Портландцемент М 400, який більшість будівельників купує до 2 тис грн./т, «Індиго» вирішило купувати по 2923 грн./т.

Щебінь фракцією 10-20 купували по 1044 грн./куб м. Для порівняння КП «Шляхрембуд» у кошторисі щодо ремонту вул. Університетської вказав, що купує щебінь 10-20 по 564,13 грн./куб м. Ринкова ціна є ще нижчою.

Харківською фірмою «Індіго груп» керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха. Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка.

Раніше фірма отримували підряди лише у газовій сфері, зокрема, у «Харківміськгазу». Але в останні два роки стала головним підрядником на будівництві в області. За часом це співпало з переходом на роботу в ОДА Сергія Магдисюка, який став директором Департаменту ЖКГ.

«Індіго Груп» був генпідрядником реконструкції системи газопостачання у Покотилівці, де люди перекривали дорогу через проблеми з опаленням. Нещодавно, Дмитрівська сільрада замовила «Індіго» газифікацію села вартістю 6,25 млн. грн, при цьому вартість труб була завищеною.

Крім того, «Індіго Груп» є фігурантом кримінальних проваджень. Одне з них було відкрито після заяви активістів й стосовно розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків детонації боєприпасів в Балаклії.

На думку голови ХАЦ Дмитра Булаха, загалом під час відновлювальних робіт у Балаклії було вкрадено близько 50% коштів.

Як відомо, 23 березня минулого року у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу, в результаті чого у місті постраждало багато будинків.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво