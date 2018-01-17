«Політично значимий» музей Голодомору викинув дешевшу на 17 мільйонів фірму з тендеру на реконструкцію Меморіалу

Адмінколегія Антимонопольного комітету 16 січня задовольнила скаргу ТОВ «Мегаполісбуд» щодо визначення дорожчої фірми переможцем торгів на реконструкцію Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з АМКУ.

Державне унітарне підприємство «Дирекція з будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» оголосило тендер на підготовчі роботи по реконструкції І черги Меморіального комплексу з будівництвом ІІ черги Національного музею на очікувану 124,94 млн грн.

На аукціон подали заявки три фірми і найдешевшу пропозицію зробила фірма «Мегаполісбуд» – 108,10 млн грн.

Замовник 13 грудня відхилив цю заявку через претензії до наявності всіх документів, і визначив переможцем ТОВ «Основа» з ціною 123,00 млн грн. Ще один часник ПП «Спецвисотбуд 2006» запропонував роботи за 124,94 млн грн., що відповідало очікуваній ціні торгів.

«Мегаполісбуд» оскаржив частину причин його відхилення. У тому числі замовник вказував, що компанія не надала інформацію про виконання робіт V категорії. На це скаржник повідомив, що надав у складі пропозиції копію ліцензії Держархбудінспекції на перелік робіт ІV і V категорій складності (в тому числі по коду «Реставрація памяток культурної спадщини»).

Частину підстав, за якими замовник відхилив «Мегаполісбуд», скаржник не оскаржував.

Від “Наших грошей”. Однак, якби в закупівельному законодавстві діяла норма про надання учасникам 24 годин на виправлення дрібних помилок, то цих підстав можна було уникнути. Наприклад, міг би догрузити в «Прозорро» копії документів (наприклад, документи про наявність будевельної техніки), або виправити технічні помилки (подати не в одному файлі, а в різних лист-згоду з умовами закупівлі та проект-договору).

У свою чергу скаржник повідомив, що замовник з порушеннями обрав «Основу» переможцем. Ця фірма також недогрузила в «Прозорро» низку документів.

Окрім цього скаржник вказав, що заявки «Основи» і «Спецвисотбуду 2006» мають ознаки узгоджених дій між цими фірмами. Наприклад, в листі щодо залучення субпідрядних організацій учасниками допущено однакову помилку в кінці назви довідки у вигляді зайвої крапки, та інші нехарактерні помилки та недоліки в оформленні низки довідок.

АМКУ задовольнив скаргу і постановив відмінити визнання «Основи» переможцем. Тепер замовник має розглядати заявку єдиного допущеного учасника «Спецвисотбуду 2006», чия пропозиція дуже схожа на вже відмінену «Основу».

При цьому директор «Меморіалу жертв голодомору» у грудні клопотав перед АМКУ про якнайшвидший розгляд скарги «Мегаполісбуду», пропозиція якого була на 17 млн грн. дешевша від обраної замовником фірми, а не в визначений законом термін, посилаючись на «політичну значимість об’єкта» та «відповідальність перед урядом України щодо початку реалізації проекту в поточному році».

Засновниками ТОВ «Мегаполісбуд» є Володимир Гапен і Тарас Шостак, чоловік Ірини Шостак – помічниці нардепа від БПП Івана Рибака.

Основним власником ТОВ «Основа» є Юрій Карпенко (57%).

Засновником ПП «Спецвисотбуд 2006» є Руслан Сташенко.

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