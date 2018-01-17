Новий улюбленець «Мирноградвугілля» отримає 100 мільйонів за шахтні конструкції зі 100% передплати

ДП «Мирноградвугілля» 15 січня за результатами відкритих торгів уклало з ТОВ «Візарремпром» три угоди щодо поставки кріплень для шахтних гірничих виробок, частин секцій механізованого кріплення та гідравлічних стійок за 102,22 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Згідно з договорами, «Візарремпром» протягом 90 днів з моменту отримання 100% передплати поставить:

Посадочне гідравлічне кріплення КПГС-1Т-01 (ІІ типорозміру) в комплекті з гідрократом та додатковим комплектом ЗІП вартістю 174 396 грн/од у кількості 30 комплектів (для ВП Шахта «5/6»)

70 комплектів силової гідравліки секції кріплення 2КД90Т за 1,25 млн грн/од. (для ВП Шахта «Капітальна»)

400 стійок ГС (9 СУГ-30) з додатковим комплектом ЗІП за ціною 22 592 грн/од. (для ВП Шахта «5/6»)

ТОВ «Візарремпром» засноване у травні 2017 року і сьогодні записане на Олексія Жаркова (99%) та Ірину Дворніченко (1%).

Раніше компанія належала ТОВ «Опрімакс» киянина Олександра Сахнюка. Обидві фірми досі зареєстровані за однією адресою (Київ, вул. Глибочицька, 72, офіс 309). У цьому ж офісі юридично знаходяться ще понад 50 компаній.

Прописаний у Рожнах на Київщині Олексій Жарков з 16 вересня 2014 року числиться виконуючим обов’язки директора ДочП «Рожниторф» ДП «Київторф», яке з 10 вересня того ж року перебуває у стані припинення.

За даними «Youcontrol», до середини 2017 року Жарков також володів зареєстрованим у Софіївській Борщагівці на Київщині ТОВ «Артерстелт», яке сьогодні знаходиться у стані припинення і належить киянину Юліану Окарі.

«Артерстелт» фігурує у кількох кримінальних провадженнях, зокрема, щодо нанесення збитків державі на понад 4 млн грн у період з січня 2016 року через ухилення від сплати податків на операціях купівлі-продажу карток на паливо. Також, копії документів цієї фірми були знайдені під час обшуку «Лисичанськвугілля» у кабінеті директора з виробництва, тоді як на той момент, за даними ВДЗ та Прозорро, підприємство не отримувало замовлень від «Лисичанськвугілля».

«Візарремпром» почало отримувати держпідряди у жовтні 2017 року і з того часу підписало з підприємствами «Мирноградвугілля» та «Селидіввугілля» договорів на 234,90 млн грн. Відмітимо, що компанія взяла участь у семи аукціонах, на кожному з яких незмінно конкурувала з ТОВ «НПП „Техпром”».

Власником ТОВ «НПП “Техпром”» зі статутним фондом 4 тис. грн є луганчанка Тетяна Князєва. За підозрами прокуратури, посадові особи ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «НПП “Техпром”» в результаті зловживання службовим становищем під виглядом придбання нового обладнання провели закупівлю такого, що не придатне для експлуатації.

Нагадаємо, у 2016 році на одній з керівних посад у ДП «Селидіввугілля» у якості представника Віталія Кропачова працював Степан Євсюков. Раніше Євсюков був керівником ДП «Київ-Дніпровське МППЗТ», а його першим заступником працював рідний брат Кропачова Олександр. Віталія Кропачова називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

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