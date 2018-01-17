Дилери «Hikvision» зацементували монополію на вуличні відеокамери для Києва

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Адміністративна колегія АМКУ відмовила ТОВ «Українські будівельні рішення» та ТОВ «Елді груп» у задоволенні скарг щодо відміни неконкурентної закупівлі КП «Інформатика» у ТОВ «Інтелекшуал констракшн» робіт та товарів для ситуаційного центру з протидії загрозам у Києві на очікувану суму 120,00 млн грн. Про це свідчать рішення колегії від 28 грудня 2017 року.

На початку грудня КП «Інформатика» повідомило про намір укласти договір з ТОВ «Інтелекшуал констракшн» щодо поставки товарів та виконання робіт для інтелектуально-аналітичного комплексу, створеного у рамках І черги ситуаційного центру із протидії загрозам у Києві. При цьому, замовник уникнув публікації будь-якої інформації щодо окремих складових предмету закупівлі – їх кількості та вартості.

Переговорну процедуру закупівлі у «Інформатиці» пояснили відсутністю конкуренції ринку. Додатково комунальники послались на висновки консультативного повідомлення експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту, згідно з якими, єдиним виконавцем послуг може бути компанія «Інтелекшуал констракшн».

Проти такого рішення виступили ТОВ «Українські будівельні рішення» та ТОВ «Елді груп». Ці фірми восени 2017 року неодноразово оскаржували в АМКУ дискримінаційні вимоги «Інформатики» на тендерах щодо придбання обладнання для комплексу відеоспостереження у Києві.

Під час цих оскаржень основною лінією захисту «Інформатики» було доведення факту наявності конкуренції на даному ринку, що окрім обладнання «Hikvision» їм підходять камери і інших виробників. Разом з тим, в конкурсній документації замовник вказував вимоги, які подекуди була повним перекладом технічних характеристик обладнання виробництва «Hikvision». Крім того, у «Інформатиці» повідомляли, що не відсікають постачальників обладнання інших виробників від участі у тендерах, а лише вимагають довідку про сумісність їхнього обладнання з уже встановленим.

Втім, у ході розгляду останніх скарг представники «Інформатики» спростували усі свої попередні твердження, заявивши, що «на ринку відео систем відсутня конкуренція, існує певна монополія», а використовуване досі обладнання «Hikvision» є несумісним з програмним забезпеченням (аналітичними модулями) інших виробників.

У якості доказу «Інформатика» надала на розгляд АМКУ лист компанії «Hikvision» від 7 грудня 2017 року, згідно з яким аналітичні модулі IVMS8600 (розпізнавання облич, номерних знаків, інтелектуально-транспортний модуль, модуль визначення швидкості) не будуть доступними при використанні відеокамер інших виробників, окрім «Hikvision». У листі компанія додатково повідомила, що роботи по встановленню та налаштуванню усього обладнання системи можуть виконувати три українські компанії («Інтелекшуал констракшн», «Новітні цифрові технології» та «Основи безпеки»), однак досвід роботи з цими модулями має лише «Інтелекшуал констракшн».

Також «Hikvision» повідомило київських комунальників, що при інтеграції програмних модулів сторонніх виробників гарантія на все обладнання компанії «Хіквіжн» буде анульована.

Нагадаємо, що раніше на засіданнях АМКУ представники «Інформатики» відзначали, що у них відсутнє гарантійне обслуговування виробника на обладнання та програмне забезпечення програмно-апаратного комплексу.

Розглянувши доводи сторін, а також взявши до уваги те, що зміна постачальника обладнання може призвести до порушення функціональності комплексу через виникнення несумісності, колегія АМКУ відмовила фірмам у задоволенні їхніх скарг.

Того ж дня КП «Інформатика» замовило ТОВ «Інтелекшуал констракшн» робіт та послуг по доповненню функціоналу системи відеоспостереження на суму 119,85 млн грн. У додатках сторони прописали назви комплектів інтелектуально-аналітичного комплексу без зазначення вартості їх складових.

У день підписання договору сторони уклали також додаткову угоду, в результаті якої загальну вартість закупівлі зменшили до 86,66 млн грн.

А уже наступного дня після підписання договору, 29 грудня, за даними порталу «E-data», «Інформатика» перерахувала повну суму по договору «Інтелекшуал констракшн» на підставі накладної від 28 грудня.

Назва Початкова вартість, грн з ПДВ Вартість за додатковою угодою, грн з ПДВ
Модернізація програмно-аналітичного комплексу, створеного у рамках першої черги ситуаційного центру із протидії загрозам у місті Києві, 2-га черга 45 000 000 42 296 000
Створення комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху та завантаженістю на світлофорно регульованих перехрестях та небезпечних ділянках автодоріг м. Києва 26 250 000 14 842 714
Створення комплексної системи відеоспостереження на входах і виходах зі станцій метрополітену у місті Києві 10 600 000 8 224 625
Оновлення, модернізація та дооснащення комплексної системи відеоспостереження на об’єктах соціально-культурного призначення м. Києва 24 000 000 12 661 070
Створення комплексної системи відеоспостереження на в’їздах і виїздах для моніторингу транспортних потоків міста Києва 14 000 000 8 640 571

 

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