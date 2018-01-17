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Друг Вілкула виграв ще 55 мільйонів на коштовне утримання доріг Кривого Рогу

17 Січня 2018

Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради Дніпропетровської області 2 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Весташляхбуд» утримання автошляхів міста на 54,66 млн грн. Про це повідомляється у «Прозорро».

Кошти виділено на прибирання доріг, посипання протиожеледними матеріалами та прочищення каналізації у 2018 році.

За підсумковою відомістю ресурсів, пісок (відсів) коштує 624 грн./куб. м, що приблизно втричі дорожче від ринкової ціни природного рядового піску (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Днями на тендері Львівської САД щодо поточного ремонту і утримання доріг природний рядовий пісок коштував 83-110 грн./куб. м.

Сіль невідомих характеристик обійдеться криворізьким чиновникам у 1 422 грн./т.

Львівська САД придбала її по 1 100 грн./т без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складські витрати, тобто на 29% дешевше. Це відповідало середнім позиціям із Топ-25 цін на сіль для посипання доріг минулої зими.

У вересні Тернопільський і Полтавський облавтодори замовили у виробника ДП «Артемсіль» сіль вищого сорту крупності 3 із протизлежувальною добавкою (фероціанід калію) до 150г/т без пакування (насипом) по 756 грн./т. Її мали поставити залізницею на умовах FCA ст. Сіль (Соледар), ст. Шевченко, тобто коштом покупця. При цьому в договорах було зазначено: «При відвантаженні в автотранспорт солі без пакування (помел № 2, №3), фасованої, затареної в мішки по 50, 25 та 10 кг, контейнера МКР ціна збільшується на 20%». Таким чином, при поставці автомобілем ціна склала би 871 грн./т.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 55,00 млн грн.

«Весташляхбуд» входить у концерн «Веста» одеського бізнесмена Сурена Сардаряна, якого пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з криворізьким мером Юрієм Вілкулом, а також його сином, екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині – нардепом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом.

Фірма є монополістом на ремонт і утримання доріг у Кривому Розі. Усього з 2008 р.«Весташляхбуд» отримав підрядів на 2,20 млрд грн., переважно у Криворізького міськвиконкому.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Територія-Д». Ця фірма була створена в січні 2015 р. й відтоді виграла тендерів на 162,29 млн грн. Засновниками є Данило Олександрович Ковалевський і ТОВ «Торонадо-Л.Т. Сервіс», підписантом – Тетяна Резніченко, а керівником – Олександр Миколайович Ковалевський.

Останній разом із Наталією Дзюбою та Сергієм Банкожитенком володіє фірмою «Торонадо-Л.Т. Сервіс». Раніше її співвласником був син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.

 

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