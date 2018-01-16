Злочинні кадри НАЗК

Підлегла Корчак отримала вирок за сприяння в розкраданні 3 мільярдів в податковій часів Януковича.

Колишня заступниця керівника Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Тетяна Шкребко засуджена до 5 років позбавлення волі умовно. Про це свідчить вирок Печерського райсуду м. Києва від 1 вересня 2016 року, який є в розпорядженні «Наших грошей».

Вирок затвердив угоду Шкребко із заступником начальника управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генпрокуратури Ольгою Миргородською.

Шкребко визнала свою винуватість у службовому підробленні та участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією екс-президента Віктора Януковича, екс-прем’єра Миколи Азарова, екс-очільника Міндоходів Олександра Клименка, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, учасники злочинної організації у період з квітня 2012 до вересня 2013 рр заволоділи коштами держбюджету на суму 3,16 млрд грн шляхом неправомірного отримання бюджетного відшкодування ПДВ трьома підприємствами – ТОВ «Мегатерий», ТОВ «Газіновація» і ТОВ «Ексімтех».

У вироку сказано, що Клименко у квітні-травні 2012 рр, залучив до цієї організації ряд осіб, яких «за принципом особистої відданості» призначив на керівні посади департаментів центрального апарату. Крім того, схема з розкрадання понад 3 млрд грн здійснювалася за допомогою керівництва ГУ Міндоходів у м. Києві та державних податкових інспекцій у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

Тетяна Шкребко, яка з липня 2012-го виконувала обов’язки начальника ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, була залучена до здійснення злочину у серпні 2012 року.

У серпні-листопаді 2012 року вона організувала службове підроблення офіційних документів співробітниками ДПІ у Шевченківському районі м. Києва стосовно відшкодування ПДВ на загальну суму 584 млн грн на користь ТОВ «Газіновація».

Як визнала сама Шкребко, розуміючи незаконний характер своїх дій, здогадуючись, що фірма та її контрагенти по ланцюгу є фіктивними, діючи під загрозою звільнення, вона забезпечила складання співробітниками ДПІ довідок у формі висновку, якими було підтверджено підстави для бюджетного відшкодування заявлених «Газіновацією» сум.

Дані висновки у подальшому включалися до реєстру висновків ДПС у Києві, і спрямовувалися до ДПС України, яке, у свою чергу, спрямовувало узагальнені інформації до Держказначейства і Мінфіну.

На підставі наданих даних з ДПС, держказначейство у вересні та жовтні 2012 року перерахувало у банк «Капітал» на рахунок фірми «Газіновація» 584 млн грн, звідки їх зняли готівкою і розподілили між учасниками злочинної організації.

За таким же принципом, але вже через ДПІ у Печерському та Солом’янському районах м. Києва фірмі «Мегатерий» було незаконно перераховано 616 млн грн відшкодування ПДВ, а також фірмі «Ексімтех» – 1,96 млрд грн.

Зауважимо, що кілька десятків підприємств, задіяних у схемі, – фіктивні. Жодною фірмою з цих ланцюжків податкові зобов’язання до бюджету не сплачено.

У випадку належного відпрацювання поданих від імені «Мегатерию», «Газіновації» чи «Ексімтеху» декларацій з ПДВ в районних податкових інспекціях м. Києва мали б проводитись позапланові виїзні документальні перевірки, у ході яких було б виявлено безтоварність операцій між підприємствами і, відповідно, фіктивність сформованого податкового кредиту та відсутність права на одержання бюджетного відшкодування ПДВ.

Разом з тим, у цих ДПІ проводилися лише камеральні перевірки – тобто перевірки у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків. При цьому було заборонено проведення позапланових документальних перевірок.

При призначенні покарання Тетяні Шкребко слідство вказало, що вона не була учасником злочинної організації, а брала участь у злочині, вчиненому цією організацією. Як вказано у вироку, Шкребко «здогадувалася про існування злочинної організації, до складу якої увійшли керівники ДПС України та ДПС у м. Києві, але без залучення до участі у такій організації, без інформування про розподіл ролей у ній та без повідомлення про мету її створення».

Шкребко «активно сприяла встановленню обставин кримінального провадження» – дала «показання про вчинені нею порушення, а також викривальні показання про осіб, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню». Крім того, вона добровільно частково відшкодувала державі збитки – 5 тис грн.

По угоді з ГПУ, Шкребко було призначено більш м’яке покарання, ніж передбачено законом. Так, їй загрожувало від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією і забороною займати посади. Разом з тим по угоді вона була засуджена до 5 років позбавлення волі умовно без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. Іспитовий строк в один рік, який обрахувався з 1 вересня 2016 року, вже завершився.

Вирок Шкребко у держреєстрі не оприлюднений, як і вироки по двом іншим податківцям Детюк і Головачу (про них нижче).

Зауважимо, що Шкребко ніде жодним чином не згадувалася серед фігурантів цієї справи. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко у серпні 2016 року, коментуючи затримання Головача і ще ряду екс-податківців, називав прізвища фігурантів, Шкребко серед них не було. Також у ГПУ нічого не згадували про можливі угоди зі слідством, на відміну від іншої «справи Клименка», затримання по якій пройшли вже у 2017-му.

Нагадаємо, Тетяна Шкребко у 2015 році працювала у Васильківській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. Крім того, вона була помічницею народного депутата від БПП Ірини Суслової (обрана від «Самопомочі»).

У 2016 році Шкребко була призначена заступником керівника департаменту – керівником першого відділу Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції. 15 липня 2016 року була розпочата перевірка, передбачена законом «Про очищення влади», яку Шкребко успішно пройшла.

НАЗК оголосило про початок роботи 15 серпня 2016 року. Цей початок супроводжувався скандалом із запуском системи е-декларацій, зокрема, її «зламом».

Нагадаємо, у рамках справи про розкрадання понад 3 млрд грн злочинною організацією Януковича, Азарова, Клименка під час незаконного відшкодування ПДВ вироки отримали також:

колишній перший заступник голови Державної податкової служби Андрій Головач – уклав угоду з прокурором ГПУ. Отримав умовний термін, відшкодував 130 млн грн. Вироку у реєстрі немає.

– уклав угоду з прокурором ГПУ. Отримав умовний термін, відшкодував 130 млн грн. Вироку у реєстрі немає. перша заступниця начальника ГУ Міндоходів у м. Києві Тетяна Детюк – уклала угоду з прокурором ГПУ. Отримала 5 років позбавлення волі умовно з позбавленням права обіймати певні посади. Вироку у реєстрі немає (був, але вилучили).

– уклала угоду з прокурором ГПУ. Отримала 5 років позбавлення волі умовно з позбавленням права обіймати певні посади. Вироку у реєстрі немає (був, але вилучили). директор ТОВ «Аркадас» Олег Кулічихін (фірма з ланцюжка по «Газіновації») – угода з прокурором ГПУ. Отримав 5 років умовно.

Крім того, по цій справі також проходили:

Клименко Олександр Володимирович, колишній голова ДПС України, міністр доходів і зборів;

Павелко Лілія Генріхівна, колишній начальник Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України;

Карпенко Світлана Петрівна, колишній начальник управління оподаткування юридичних осіб ДПІ у Печерському районі м. Києва;

Скрипка Н.Ю., колишній начальник відділу адміністрування та моніторингу відшкодування ПДВ ДПІ у Печерському районі м. Києва;

Остапенко Є.І., заступник начальника відділу адміністрування та моніторингу відшкодування ПДВ ДПІ у Печерському районі м. Києва;

Стадніков Юрій Миколайович, колишній заступник начальника ДПІ у Солом’янському районі Міндоходів у м.Києві;

Мирончук Ольга Борисівна, колишній перший заступник начальника ДПІ у Солом’янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві;

Лахтадир Андрій Миколайович, колишній заступник начальника ГУ Міндоходів у м. Києві (Лахтадир також є підозрюваним по «програмних підприємствах», затримання по яких гучно відбувалося у травні 2014 р із застосуванням вертольотів);

Мальцева Вікторія Вікторівна, колишній начальник ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві;

Дворніков Віктор Металович, колишній перший заступник начальника ДПІ у Печерському районі м. Києва.

На 5 березня цього року призначено розгляд справи за обвинуваченням Дворнікова і Мальцевої. Зауважимо, що Дворніков зараз працює першим заступником Департаменту земельних ресурсів КМДА.

У липні 2017 року Апеляційний суд м. Києва направив на розгляд у Шевченківський райсуд м. Києва справу за обвинуваченням Андрія Лахтадира, Ольги Мирончук, Юрія Стаднікова та екс-начальника ДПІ у Солом’янському районі столиці Святослава Назарука.

Ірина Шарпінська, «Наші гроші»

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