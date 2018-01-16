Януковичевський годівник в новому юробличчі отримає 294 мільйони на харчі для армії

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16 Січня 2018

Міністерство оборони України у грудні-січні повідомило про намір укласти сім угод про закупівлю продуктів харчування за каталогом для особового складу і штатних тварин ЗСУ на 2018 рік на загальну суму 575,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • До половини коштів, а саме 294,13 млн грн. заплатять ТОВ «Військторг», яке годуватиме солдатів Кропивницького та Львівщини.

На виграних цією фірмою двох тендерах формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 2% і 5%. На кожному з них чотири-п’ять учасників пропонували на 2-18% нижчі ціни, але їх відхилили: через претензії до документів або взагалі без пояснення причин.

Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Зараз ним володіють Андрій Усенко і Валентин Повар, а директором є Олександр Савченко.

Усенко керував ТОВ «Провідна продовольча компанія ЗС», ТОВ «Адмет Груп» та скандальними «паливними» тендерними прокладками ТОВ «Інтертрейд Ойл» і ТОВ «Фінанс Менеджмент» із «генерал-єнакієвської» групи фірм, які були найбільшими постачальниками харчів для армії ще за часів Януковича. Із травня 2016 р. «Військторг» отримав підрядів принаймні на 1,32 млрд грн., а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із групи «генерал-єнакієвських» фірм.

  • ФОП Василенко Світлана Олександрівна отримає 84,66 млн грн. за харчування військових Одещини. Цього разу вдалось зекономити 21%.

Пропозиція ФОП Павленко Тарас Павлович була трохи дешевша, але цей учасник не сплатив забезпечення і був відхилений. ТОВ «Проект Інвест ХХІ» скаржилось в АМКУ на нібито наявні в паперах Василенко недоліки, проте адмінколегія його не підтримала.

Зареєстрована у червні 2016 р. підприємець Світлана Василенко (Алашкевич) з Миколаєва виграла єдиний грудневий тендер Міноборони на 386 тис грн. Інші виграні нею армійські торги на 3,24 млн грн. відмінили, бо вона не прийшла на підписання договору.

  • ТОВ «Преміум Фінанс Груп» за 83,79 млн грн. годуватиме бійців у Хмельницькому, Вінниці, Житомирі та Бердичеві. Економія в цьому випадку склала 13%.

Двох незначно дешевших учасників відхилили за відсутність низки документів.

Засновником і директором київської «Преміум Фінанс Груп» із серпня 2016 р. є Володимир Змерзлий із Немирова Вінницької області. Раніше фірму було записано на киянку Ілону Антонову, власницю нині ліквідованого МБФ «Благодійна ліга «Віант». Партнерами по фонду були Костянтин Хряпін, ТОВ «Стронг-Центр» Теймураза Нацвлішвілі, ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь» Василя Антонова, голови Оболонської РДА у 2010-2013 рр.., та його ж ДочП «Стиль». Ще раніше «Преміум Фінанс Груп» Антонової називалась «Вілла Стар Тур».

Із жовтня 2016 р. «Преміум Фінанс Груп» отримала підрядів на 111,19 млн грн.

  • Столичному ТОВ «Сідеа» за 68,62 млн грн. замовили продукти для військової частини, госпіталю і навчальних закладів Київщини з найбільшою економією в 23%.

Засновниками «Сідеа» зі статутним капіталом 1 тис грн., що вперше прийшло на торги, є Ігор Панченко з Черкас і киянин Сергій Рибаков, який також володіє ТОВ «Будівельне об’єднання «Мрія» та керує ТОВ «Кей Стоун» Сергія Єрмоловича.

За даними системи «YouControl», у 2016 р. частку Панченка мав Дмитро Тубанов, нині – член наглядової ради ПАТ «Київська фабрика технічних паперів» Євгена М’якоти, Євгена Кричевського, Олексія Буйніса, Андрія Романовського та Олексія Воронова, двоє з яких є росіянами.

  • ТОВ «Маяк-Південь» годуватиме солдат Миколаєва за 29,11 млн грн. Ціна потенційної угоди лише на 4% нижча від очікуваної суми.

На 9% дешевші ТОВ «Валета С» і ПП «В.М.В» відхилили відповідно за відсутність заявки до аналогічного договору та забезпечення пропозиції, а Василенко із трохи нижчою ціною не подала замовнику каталог із цінами за одиницю товару.

Засновницею «Маяк-Південь» з Одещині є Валентина Юрко, а керівником – Сергій Корчемний. Однак «YouControl» повідомляє, що у 2016 р. фірмою володів Юрій Рудик, власник ПП «Збалансоване харчування», двічі оштрафованого АМКУ. Сам «Маяк-Південь» брав участь лише в паливних і харчових тендерах армії та виграв уперше.

  • Столичне ТОВ «Військсервіс-Волонтер» киянина Сергія Вітра виграло 14,92 млн грн. на харчування для Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові. На цих торгах зекономили 11%.

Три на 9% дешевші фірми були відхилені за відсутність забезпечення пропозиції чи довідок про відсутність судимостей і податкової заборгованості.

Із травня 2016 р. «Військсервіс-Волонтер» отримав підрядів армії та Нацгвардії на 21,14 млн грн.

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