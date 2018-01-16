НОВИНИ

16.01.2018

Очільниця ДФС Києва засвітилась у кримінальних провадженнях по конвертації та службовому підробленні

«Укртрансгаз» відписав 117 мільйонів підряднику матері помічника «яценюківця»

Американські юристи отримають ще $5 мільйонів «Нафтогазу» на тяжби з Росією за втрачений Крим

Сільрада розіграла купівлю дорогого сміттєвоза між тендерними партнерами

Януковичевський годівник в новому юробличчі отримає 294 мільйони на харчі для армії

Залізниця замовила улюбленій «прокладці» ізолятори за 1,5 мільйона, викинувши конкурента попри рішення АМКУ

У Дніпрі встановили 500 урн за два мільйони, які розіграли чиновники Філатова

У «прокладки» часів Януковича прогорів план щодо поставки поїздів невідомої якості «без зобов’язань»

Услід за справою Мартиненка апеляція скасувала рішення судді Усатової по справі Онищенка

Одеські портовики докупили ще один пікап «Фольксваген» за мільйон

15.01.2018

«Прокладку» оточення мера Староконстянтинова підозрюють у отриманні 280 грн/т за сміття від Садового

В Харкові кількість клумб для прибирання зросла в два-три рази, а урн – впятеро

АМКУ вперше не дав кублу Грановського зарубати дизельні тендери залізниці з «валютною формулою» на 1,7 мільярда

Музей, який зупинив будівництво житлової багатоповерхівки по сусідству, повинен сплатити за це 200 тисяч

Головний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований Mercedes

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

У «прокладки» часів Януковича прогорів план щодо поставки поїздів невідомої якості «без зобов’язань»

16 Січня 2018

Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ у рамках закупівлі «Укрзалізницею» дизель-поїздів очікуваною вартістю 1,06 млрд грн відхилила скаргу компанії-нерезидента «Burlesk Entertainment LLP», яка вимагала вилучити з тендерної документації вимоги щодо обов’язкового погодження з замовником нормативно-технічних параметрів рухомого складу. Про це свідчить рішення колегії від 3 січня.

Скаржник просив АМКУ внести зміни до тендерної документації по ряду питань, більшість з яких носили формальний характер. Наприклад, щодо затвердженої замовником валюти (гривні) чи щодо викладення проекту договору не лише українською, але й англійською мовою.

Із семи пунктів скарги, АМКУ підтримав одну – щодо вимоги про накладення ЕЦП на документи, надані у складі тендерної пропозиції через розбіжності стосовно цієї вимоги як рекомендованої та обов’язкової у різних частинах ТД.

Решту скарг колегія не задовольнила, визнавши вимоги ТД у цих частинах не дискримінаційними.

Зокрема, не підтриманою Колегією залишилась вимога щодо внесення змін до документації щодо погодження нормативно-технічної документації на продукцію з ПАТ «Укрзалізниця».

Замовник прописав, що у випадку, якщо поїзди виготовлятимуться за іншими документами, ніж ГОСТ чи ДСТУ, то їх нормативно-технічна документація має бути відповідним чином погоджена з ПАТ «Укрзалізниця».

Зі свого боку скаржник відзначив, що ця вимога «є дискримінаційною та такою, яку неможливо виконати міжнародному виробнику продукції», оскільки тендерна документація і без того містить конкретні технічні вимоги до поїздів, а при поставці товару передбачений інспекторський контроль.

Фактично, скаржник намагався уникнути погодження з замовником питань, що стосуються якості продукції, її технічних характеристик, безпеки, гарантії, методів контролю та випробування тощо.

Втім, скаржник не зміг довести, що ця вимога порушує його права та не надає можливості взяти участь у тендері.

Лондонська компанія «Burlesk Entertainment LLP» зареєстрована на два сейшельські офшори – «Confidell Equities LTD» та «Delny United Limited».

Документи цих фірм арештовували в рамках кримінального провадження щодо київського бізнесмена Станіслава Леснікова, колишнього радника в.о. голови правління «Укрзалізниці» та бізнес-партнера двоюрідного брата Владислава Каськіва Сергія Шута, а також помічника народного депутата від БПП Сергія Алєксєєва Владислава Лебедя. Нещодавно цих трьох називали смотрящими «Укрзалізниці».

Також компанія «Burlesk Entertainment LLP» надавала позику ТОВ «Прем’єр Лізинг» на придбання машини для «Придніпровської залізниці» розміром $60 млн. за часів Януковича. У 2012-2013 роках скандально відома фірма «Прем’єр Лізинг» отримала від структур Укрзалізниці замовлень на близько 27 млрд грн.

У жовтні 2012 року «Burlesk Entertainment LLP» мала контракт на імпорт аеродромних тягачів з ТОВ «Аеропорт Хендлінг», пов’язаним з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Як оточення сбушника заволоділо нерухомістю Міноборони
22 Грудня 2017

«Тролляку на гілляку»: МЕРТ рекомендує кримінал проти тендерних тролів
21 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.01.2018

Запоріжжя Сільрада розіграла купівлю дорогого сміттєвоза між тендерними партнерами

Львів Залізниця замовила улюбленій «прокладці» ізолятори за 1,5 мільйона, викинувши конкурента попри рішення АМКУ

Дніпро У Дніпрі встановили 500 урн за два мільйони, які розіграли чиновники Філатова

Одеса Одеські портовики докупили ще один пікап «Фольксваген» за мільйон

15.01.2018

Хмель «Прокладку» оточення мера Староконстянтинова підозрюють у отриманні 280 грн/т за сміття від Садового

Харків В Харкові кількість клумб для прибирання зросла в два-три рази, а урн – впятеро

Рівне Музей, який зупинив будівництво житлової багатоповерхівки по сусідству, повинен сплатити за це 200 тисяч

Одеса Головний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований Mercedes

Дніпро У Філатова оголосили новий тендер на сміттєвози за 145 мільйонів, щоб “не втрачати час” через АМКУ

Дніпро Дружина очільника СБУ Дніпропетровищини отримала Lexus

14.01.2018

Дніпро Новачок за 39 мільйонів продав чиновникам Філатова для шкіл газ дешевше від ціни «Нафтогазу»

Київ Прокуратура не змогла повернути Києву землю, яка в 36 разів перевищує розташований на ній склад велосипедів

Суми Конотопський авіазавод замовив швейцарським юристам представницькі послуги на $379 тисяч

Львів «Порошенківець» виграв 130 мільйонів на латання і прибирання доріг Львівщини

Харків Зміївські виробники електроенергії заплатять фірмі 19 мільйонів за електроенергію

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ