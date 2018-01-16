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У Дніпрі встановили 500 урн за два мільйони, які розіграли чиновники Філатова

16 Січня 2018

У Дніпрі встановили 500 урн по 4,35 тис грн. кожна, а до кінця року чиновники міськради обіцяють встановити ще 3 тис урн для сміття. Про це написав Антон Філіппов у виданні «Лица».

Урни закупив Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який очолює заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Спочатку купували 1000 урн за 4,35 млн грн. Договір був укладений ще 11 серпня 2017 року. При чому в укладеному договорі не йдеться про урни. В угоді написано, що підрядник зобов’язується виконати роботи по руйнуванню і знесенню будівель та земляні роботи (послуги з утримання малих архітектурних форм).

8 грудня з фірмою уклали додатковий договір, вдвічі скоротивши закупівлю – 500 урн за 2,17 млн грн. Згодом вартість договору знизили ще на 3 грн. І на початку січня 2018 року урни встановили.

На конкурсні торги прийшло два учасники: переможець ТОВ «Профітек ЛТД» та його єдиний конкурент ТОВ «Северок 99».

«Профітек ЛТД» зареєстровано на Руслана Дубрівного, який за станом на липень 2017 року обіймав посаду бригадира дорожньої ділянки.

Директором підприємства на момент укладення договору був Віталій Котомцев, який є однокурсником Володимира Лупова, чоловіка заступника директора Департаменту благоустрою та інфраструктури  міськради Анни Москаленко. Котомцев був звільнений з посади директора 2 жовтня 2017 року. При чому Котомцев є заступником тендерного комітету КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА»), яке курує Лисенко.

3 жовтня директором «Профітек ЛТД» став Денис Меліхов, син Ніни Меліхової – начальниці техвідділу КП  «УРЕА». Вона ще й секретар тендерного комітету КП «УРЕА».

Відгук про виконання аналогічних договорів «Профітек ЛТД», необхідний для участі в торгах, надав підприємець Володимир Оганесян – брат директора «УРЕА» Артура Оганесяна, який очолив комунальне підприємство у жовтні 2017 року. «Профітек ЛТД» орендує офіс і техніку у ТОВ «Ультра Апріорі», дочки Володимира Оганесяна і племінниці директора КП «УРЕА» Христини Ковалюк.

«Северок 99» до призначення на посаду в комунальне підприємство офіційно належало Артуру Оганесяну.

Департамент благоустрою та інфраструктури оголосив про закупівлю ще 3 тис таких урн за очікуваною ціною у розмірі 8,50 млн грн.

Журналіст також з’ясував, що встановлені урни виготовляє лише один місцевий виробник – ТОВ «Руд Екзост Сістем» Юрія Рудя. Урни вказані в прайсах компанії. При чому підозріло не зазначена ціна.

Директор Департаменту благоустрою та інфраструктури Лисенко є в друзях у Facebook у Рудя. Чиновник недавно «лайкнув» оновлене підприємцем фото обкладинки його сторінки в соцмережі.

Встановлені у місті урни замикаються на ключ, і щоб їх почистити, досить відкрити нижню кришку (дно) ключем і сміття потрапить в пакет. Видання «Забеба.лі» нещодавно повідомило, що користувачі соцмереж викладають в інтернет фото, на яких видно, що не всі урни витримують навантаження сміття. В мерії запевняли, що урни не ламались, а їх не до кінця закривали.

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