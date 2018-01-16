Американські юристи отримають ще $5 мільйонів «Нафтогазу» на тяжби з Росією за втрачений Крим

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 11 січня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Covington & Burling LLP» (США) про юридичні послуги на $5,30 млн, або 150,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, пов’язаних із втратою або неможливістю використання «Нафтогазом» майна та неотриманням ним доходів у окупованому Криму.

До кінця 2018 року фірма представлятиме замовника в арбітражі перед трибуналом, створеним за Угодою між Урядом РФ та Кабінетом міністрів України про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 році («ДІУ Україна-Росія»).

За умовами договору, погодинні ставки становлять:

$1 033 – старші міжнародні радники,

$774-825 – партнери,

$672 – радник,

$421-608 – юристи,

$183-412 – працівники виконавця.

Ставки не включають проїзд і проживання у відрядженнях, кур’єрські та поштові послуги, телефонні переговори, послуги баз законодавства, фотокопіювання і переклад. Вартість цих витрат невідома, оскільки договір був опублікований без кошторису.

У січні 2017 року в договорі «Нафтогазу» із «Covington & Burling LLP» про захист від Росії послуги старших міжнародних радників були на 9% дешевшими – $952 за годину.

Усього з 2015 року Міністерство закордонних справ України уклало з фірмою «Covington & Burling LLP» угоди щодо тяжб із Росією на $10,09 млн., а «Нафтогаз» – на загальну суму $12,86 млн.

До 2009 року старшим партнером «Covington & Burling LLP» був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США і займав цю посаду до квітня 2015 року.

У 2012 році ця фірма допомогла семи іспанським фондам-інвесторам «ЮКОСу» стягнути з Росії втрачені ними $2 млн, але торік це рішення скасував апеляційний суд.

Крім того, у 2011 році Юлія Тимошенко і БЮТ замовляли компанії аудит справ по закупівлі автомобілів «Опель» у якості швидкої допомоги та використання грошей по Кіотському протоколу.

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