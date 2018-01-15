В Харкові кількість клумб для прибирання зросла в два-три рази, а урн – впятеро

Поточного року послуги з прибирання та догляду за об’єктами зеленого господарства Харкова подорожчають вдвічі. Про це пише «Харківський антикорупційний центр».

В кінці 2016 року та протягом 2017 року Департамент комунального господарства Харківської міськради уклав з СКП «Харківзеленбуд» чотири договори на прибирання та догляд за об’єктами зеленого господарства міста загальною вартістю майже 78 млн грн. Потім була укладена низка додаткових угод, яка зменшила обсяг робіт в рази, але загальна вартість договорів знизилася тільки на 1,22 млн грн.

Обсяги виконання послуг (очікувані об’єми робіт) у всіх чотирьох договорах наступні:

річний загальний обсяг поливання газонів зі шланга складає 495,9 квадратних кілометри, що майже в 1,5 рази більше, ніж площа всього міста Харкова.

річний загальний обсяг прибирання з газонів трави складає 419 квадратних кілометри, що також більше, ніж площа всього міста Харкова.

річний обсяг викошування трави тримером складає 1254,3 квадратних кілометри, що в 3,6 разів більше, ніж площа всього міста Харкова.

річний обсяг викошування газонів газонокосаркою складає 2139,2 квадратних кілометри, що в 6 разів більше, ніж площа всього міста Харкова.

В останній робочий день 2017 року, два зі згаданих чотирьох договорів продовжили на три місяці 2018 року. Додаткове фінансування склало 14,75 млн грн. В кінці 2017 року було підписано додаткові угоди і до інших двох договорів. Додатки зменшили об’єми робіт (зроблено було по-факту) в 7-10 разів від запланованих на початку року. Але вартість договорів при цьому майже не змінилась.

Послуги, які Департамент комунального господарства Харківської міськради замовив СКП «Харківзеленбуд», комунальне підприємство перезамовило приватникам, уклавши два договори за 14,66 млн.грн. Ці договори були підписані з ТОВ «Клімтехінвест».

На 2018 рік заплановані об’єми робіт значно перевищують навіть заплановані об’єми робіт на 2017 рік. В грудні «Харківзеленбуд» уклало два договори загальною вартістю 28,61 млн.грн. на прибирання та догляд за об’єктами зеленого господарства в 2018 році. Обидві угоди уклали з ТОВ «БК «Ярко». Єдиним конкурентом під час аукціонів було згадане «Клімтехінвест». Ці ж фірми конкурували між собою минулого року, коли переможцем було «Клімтехінвест».

Таким чином, цього року роботи з прибирання та догляду за об’єктами зеленого господарства міста подорожчали вдвічі. Наприклад, об’єми очищення газонів і квітників від випадкового сміття, очищення газонів і квітників планують збільшити в два-три рази. Для порівняння: миття урн в 2018 році закладено обсягом 24900 шт., в той час як в 2017 році кількість вимитих урн склала 4840. І подібне по багатьом параметрам.

В 2018 році в рамках двох договорів на прибирання та догляд за об’єктами зеленого господарства передбачено 119 видів послуг. Немає жодної послуги, обсяги якої в 2018 році менші або дорівнюють обсягам 2017 року.

Директором СКП «Харківзеленбуд» є Микола Блуд.

«БК «Ярко» є харківською фірмою, але раніше зареєстрована була у Києві. Фірма має теж обладнання, що й ТОВ «Клімтехінвест». До кінця 2012 року ця фірма належала Роману Ровенському, сину Олександра Ровенського , який є власником ТОВ «Ексіс». До недавнього часу разом з Олександром Ровенським співвласницею в ТОВ «Ексіс» була Наталія Остапчук – дружина екс-начальника ДП «Південна залізниця», нардепа Віктора Остапчука. Згодом «БК «Ярко» переписали на Віктора Клиновського (також є і керівником фірми) з міста Дружківка Донецької області.

«Клімтехінвест» також зареєстрована у Харкові по вул. Чоботарській зі статутним капіталом 1 тис.грн. Власником та керівником фірми є Олександр Некіпєлов. В 2010-2011 роках він був директором ТОВ «Лоска» з групи фірм, які через низку попередніх засновників близькі до оточення все того ж Віктора Остапчука. «Клімтехінвест» почав вигравати тендери у 2013 році і отримав замовлень саме від «Південної залізниці» на 19,18 млн.грн. З вересня по грудень 2016 року СКП «Харківзеленбуд» уклав чотири угоди з ТОВ «Клімтехінвест» на загальну суму 16,8 млн.грн.

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