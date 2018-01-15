«Укргазвидобування» розіграло між улюбленими охоронцями вже 193 мільйони

ПАТ «Укргазвидобування» 22 грудня за результатами тендеру уклало низку угод на послуги патрулювання та контролю своїх об’єктів на загальну суму 192,71 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Торги проводились по чотирьом лотам, в яких взяли участь лише дві фірми, які не торгуючись розіграли між собою по два лоти:

ТОВ «Альфа-Щит» – 82,39 млн грн. Засновниками фірми є Геннадій та Жанетта Половнікови. У середовищі охоронних підприємств її називають компанією «контори», структурою, яку створили колишні співробітники спецслужб, зокрема спецпідрозділу «Альфа». За даними «Острову», в «Альфа-Щит» у 2005-2010 роках працював Ігор Калінін, екс-голова СБУ та радник Віктора Януковича. До призначення в СБУ він два роки очолював Управління державної охорони. Саме компанія «Альфа-Щит» навчала охоронців Януковича, коли той був ще лідером Партії регіонів.

Засновниками фірми є Геннадій та Жанетта Половнікови. У середовищі охоронних підприємств її називають компанією «контори», структурою, яку створили колишні співробітники спецслужб, зокрема спецпідрозділу «Альфа». За даними «Острову», в «Альфа-Щит» у 2005-2010 роках працював Ігор Калінін, екс-голова СБУ та радник Віктора Януковича. До призначення в СБУ він два роки очолював Управління державної охорони. Саме компанія «Альфа-Щит» навчала охоронців Януковича, коли той був ще лідером Партії регіонів. ТОВ «Бастіон-Сервіс» – 110,32 млн грн. Засновниками харківської фірми є Ігор Рябокон і Ігор Лисенко. Рябокон також володіє ТОВ «Шляхи України». Там його партнерами є начальник управління Державної судової адміністрації у Харківській області Володимир Остапенко, екс-депутат Червонозаводської райради у Харкові Юрій Гранкін, Ігор Найденко та кандидати у Харківську міськраду в 2015 році Андрій Півень – від «Нашого краю» і Руслан Гуляєв – від «БПП».

Саме ці фірми розіграли підряди «Укргазвидобування» на 141,39 млн грн. на охоронні послуги в 2017 році, також вони отримували більшість охоронних підрядів «Укргазвидобування» і в попередні роки.

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